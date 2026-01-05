ARMEX ENERGY opět získává certifikát CRIF Business Elite a potvrzuje svou vysokou finanční stabilitu

Hodnocení CRIF – Czech Credit Bureau je určeno výhradně společnostem, které se dlouhodobě nacházejí ve výborné finanční kondici. ARMEX ENERGY tak znovu potvrdila své postavení mezi nejlépe řízenými firmami v České republice. Zařazení do Registru stabilních firem na platformě CRIBIS je výsledkem systematického, kvalitního a transparentního řízení společnosti.
Stabilita jako závazek vůči zákazníkům i partnerům
Získání tohoto certifikátu společnost vnímá jako důležité potvrzení správně nastavených procesů i dlouhodobé strategie. Stabilní finanční zázemí je klíčové nejen pro další rozvoj společnosti, ale především pro jistotu našich zákazníků a obchodních partnerů.
Certifikát CRIF Business Elite je udělován na dobu jednoho roku a jeho získání je podmíněno splněním přísných metodických kritérií, která hodnotí celkovou ekonomickou kondici i dlouhodobou udržitelnost firmy.
Zdroj: ARMEX ENERGY