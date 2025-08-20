ARMEX ENERGY uvádí na trh ve spolupráci s automobilkou Hyundai a Chytre-Nabijeni.cz nový produkt: ELEKTROMOBILITA s výhodami až za čtvrt milionu

Produkt ELEKTROMOBILITA nabízí nejen výhodný tarif elektřiny, chytré nabíjení s bonusem v podobě dobíjecího kabelu zdarma, ale především možnost získat elektromobil Hyundai se slevou až 200.000 Kč.
„Naší vizí je nabízet energetické produkty, které zákazníkům přinášejí skutečnou přidanou hodnotu a odpovídají jejich konkrétním potřebám. Po velkém úspěchu produktu LÉTO-ZIMA u odborné i laické veřejnosti, určeném například domácnostem s bazény nebo klimatizacemi, nyní uvádíme trh produkt pro ty, kdo si plánují pořídit elektromobil. ELEKTROMOBILITA přináší zákazníkům atraktivní výhody, díky nimž je přechod na elektroauto jednodušší a výhodnější,“ říká Zdeněk Mráz, obchodní ředitel ARMEX ENERGY.
Nový produkt nabízí garantovanou cenu 2290 Kč/MWh bez DPH (2771 Kč s DPH) na 24 měsíců, dobíjecí kabel v hodnotě 13.200 Kč zdarma a slevu až 8000 Kč na chytré nabíječky od Chytre-Nabijeni.cz. Kromě toho zákazníci získají exkluzivní slevu na pořízení vybraných elektrovozů Hyundai ve výši až 200.000 Kč.
Spolupráce s renomovanými značkami Hyundai a Chytré-nabíjení.cz podtrhuje naši snahu poskytovat více než jen dodávku energie – jde o kompletní balíček výhod, které šetří čas i peníze.
ARMEX ENERGY je dlouhodobě stabilní zisková společnost s téměř 80.000 zákazníky. Je součástí silné skupiny ARMEX s obratem na úrovni 14 miliard korun. ARMEX ENERGY patří mezi největší nezávislé hráče na trhu s energiemi.
