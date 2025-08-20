ARMEX ENERGY uvádí na trh ve spolupráci s automobilkou Hyundai a Chytre-Nabijeni.cz nový produkt: ELEKTROMOBILITA s výhodami až za čtvrt milionu

Autor:
  17:52
Praha 20. srpna 2025 (PROTEXT) - ARMEX ENERGY, člen skupiny ARMEX, která se každoročně umisťuje v prestižním žebříčku CZECH TOP 100, rozšiřuje svou produktovou řadu o novinku zaměřenou na rostoucí komunitu majitelů elektromobilů.

Produkt ELEKTROMOBILITA nabízí nejen výhodný tarif elektřiny, chytré nabíjení s bonusem v podobě dobíjecího kabelu zdarma, ale především možnost získat elektromobil Hyundai se slevou až 200.000 Kč.

„Naší vizí je nabízet energetické produkty, které zákazníkům přinášejí skutečnou přidanou hodnotu a odpovídají jejich konkrétním potřebám. Po velkém úspěchu produktu LÉTO-ZIMA u odborné i laické veřejnosti, určeném například domácnostem s bazény nebo klimatizacemi, nyní uvádíme trh produkt pro ty, kdo si plánují pořídit elektromobil. ELEKTROMOBILITA přináší zákazníkům atraktivní výhody, díky nimž je přechod na elektroauto jednodušší a výhodnější,“ říká Zdeněk Mráz, obchodní ředitel ARMEX ENERGY.

Nový produkt nabízí garantovanou cenu 2290 Kč/MWh bez DPH (2771 Kč s DPH) na 24 měsíců, dobíjecí kabel v hodnotě 13.200 Kč zdarma a slevu až 8000 Kč na chytré nabíječky od Chytre-Nabijeni.cz. Kromě toho zákazníci získají exkluzivní slevu na pořízení vybraných elektrovozů Hyundai ve výši až 200.000 Kč.

Spolupráce s renomovanými značkami Hyundai a Chytré-nabíjení.cz podtrhuje naši snahu poskytovat více než jen dodávku energie – jde o kompletní balíček výhod, které šetří čas i peníze.

ARMEX ENERGY je dlouhodobě stabilní zisková společnost s téměř 80.000 zákazníky. Je součástí silné skupiny ARMEX s obratem na úrovni 14 miliard korun. ARMEX ENERGY patří mezi největší nezávislé hráče na trhu s energiemi.

 

Zdroj: ARMEX ENERGY

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Hned 18 zaplavených stanic metra. Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s překvapivou silou

Povodně v srpnu 2002 přišly ve dvou vlnách. Při té druhé zalila Prahu voda, která dosáhla nečekané úrovně. Průtok přesahoval 5000 kubíků za sekundu, pod hladinou se ocitlo také pražské metro. Povodeň...

V centru Havířova hořel dům, v jednom z bytů našli mrtvého člověka

Devět jednotek hasičů zasahovalo u požáru bytového domu v centru Havířova. Šest lidí se nadýchalo kouře, jeden člověk byl nalezen mrtvý. Hasiči evakuovali dvacítku lidí. Předběžná škoda byla...

20. srpna 2025  16:12,  aktualizováno  18:09

Start projektu Ministr Roku a Poslanec Roku 2025 platformy #ČESKObudoucnosti

20. srpna 2025  18:05

V Rokycanech začne na podzim velká rekonstrukce sokolovny na kulturní centrum

V Rokycanech začne v září velká přestavba roky uzavřené sokolovny na moderní kulturní a komunitní centrum. Zástupci města dnes podepsali smlouvu se...

20. srpna 2025  16:24,  aktualizováno  16:24

Obyvatelé Znojma budou moci konzultovat s lékařem svůj stav přes aplikaci

Obyvatelé Znojma a okolí budou moci od podzimu kdykoliv konzultovat svůj zdravotní stav s lékařem na dálku prostřednictvím mobilní aplikace či přes web. Služba...

20. srpna 2025  16:17,  aktualizováno  16:17

Jak o okupaci 1968 mluvil tehdejší svět? To je téma letošního festivalu. Dotýká se i současnosti

V den, kdy si připomínáme 57 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa, se na pražském Výstavišti Praha uskuteční čtvrtý ročník kulturně-společenského festivalu NeverMore 68....

20. srpna 2025  17:57

ARMEX ENERGY uvádí na trh ve spolupráci s automobilkou Hyundai a Chytre-Nabijeni.cz nový produkt: ELEKTROMOBILITA s výhodami až za čtvrt milionu

20. srpna 2025  17:52

D5 před Prahou stojí. Bourala dvě nákladní auta, jeden z řidičů se zranil

Dálnici D5 dnes odpoledne uzavřela na prvním kilometru u Prahy nehoda dvou nákladních aut. Jeden z řidičů se lehce zranil a skončil v nemocnici. Směr na Prahu je neprůjezdný, doprava se odklání,...

20. srpna 2025  17:12,  aktualizováno  17:30

V Pardubicích začaly přípravné práce k odbahnění a obnově vodní plochy Čičák

V parku Na Špici v Pardubicích začaly přípravné práce k odbahnění a celkové obnově vodní plochy Čičák. Nejdříve dělníci v nakládacím i vykládacím místě osadili...

20. srpna 2025  15:37,  aktualizováno  15:37

Ve Zlíně bude o víkendu mezinárodní folklorní festival Zlínské besedování

Ve Zlíně bude o víkendu mezinárodní folklorní festival Zlínské besedování. Na 15. ročník dorazí 21 souborů z Česka, Slovenska, Maďarska a Belgie, vystoupí přes...

20. srpna 2025  15:31,  aktualizováno  15:31

Náraz do stromu rozmetal trosky vozu po trávě. Řidič byl na místě mrtvý

Pětačtyřicetiletý řidič nepřežil nehodu, která se stala krátce po poledni na Táborsku. S vozem narazil z dosud nezjištěných příčin do stromu. Vzniklá škoda byla předběžně vyčíslena na bezmála 600...

20. srpna 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Zdražení MHD v Praze a okolí. Kolik nově zaplatíte za jízdenky a kupony

Od začátku příštího roku citelně zdraží MHD v Praze a Středočeském kraji. Zatímco pražští radní schválili jen navýšení ceny jednorázových jízdenek, zastupitelé Středočeského kraje posvětili zdražení...

20. srpna 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

Jihlavská záchytka v srpnu láme rekordy, už dvakrát musela vyhlásit stop stav

Každý rekord se u nás obvykle v nějaké větší či menší formě slaví. Ten, který ohlásila protialkoholní záchytná stanice v Jihlavě, však za oslavu rozhodně nestojí. V první polovině srpna byl o její...

20. srpna 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.