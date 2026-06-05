Art Prague Young Award 2026 vyhrála Ester Wála, zastupuje ji M6 Gallery

Ester Wála patří mezi výrazné talenty nastupující generace současného umění. „Tvorba Ester Walachové je výjimečná svou schopností zachytit křehkou hranici mezi každodenností a absurditou. Ve svých obrazech propojuje precizní figurativní malbu s osobitou vizuální poetikou, v níž se emoce, sebeironie i cit pro současný svět přirozeně prolínají. Oceňujeme její schopnost vytvářet silné obrazy, které jsou zároveň osobní i obecně sdělitelné. Ocenění Art Prague Young Award vnímáme jako zasloužené potvrzení jejího talentu a jsme rádi, že její tvorbu můžeme představit v rámci expozice M6 Gallery," říká Kateřina Slunečková, malířka a galeristka M6 Gallery.
M6 Gallery v rámci letošní expozice návštěvníkům nabízí rozmanité pohledy na současné umění a představuje portfolio českých i zahraničních autorů různých generací a výtvarných přístupů. Cílem galerie je představit nejen etablované autory, ale i nastupující umělce a ukázat pestrost současné výtvarné scény.
„V rámci expozice nabízíme návštěvníkům možnost objevovat různé výtvarné přístupy i osobní pohledy autorů na svět kolem nás. Od čisté barevné kontemplace Juliena van Middendorpa přes alchymistický přístup Andyho Allena, expresivní tvorbu Julii Stavianis Špačkové až po intimní osobní výpovědi mladých autorů. Dlouhodobě chceme představovat nejen etablované tvůrce, ale i nové talenty a ukázat pestrost současného umění napříč generacemi i zeměmi,“ doplňuje Kateřina Slunečková.
Návštěvníci mohou v expozici M6 Gallery aktuálně vidět díla více autorů, mezi nimi Kláry Korbelové, studentky Akademie výtvarných umění v Praze, Viktorie Kovářové, Milana Otčenáše, Jitky Daňkové, ilustrátorky Kim Zemene, Marka Musila a dalších.
Art Prague otevírá dveře světu současného umění
Návštěvníci mohou objevovat široké spektrum uměleckých disciplín, od malby, kresby a grafiky přes sochařství až po instalace a skleněné objekty, od etablovaných jmen až po výrazné talenty nastupující generace. Art Prague se koná od roku 2002 a dlouhodobě jej vede ředitelka veletrhu Iva Nesvadbová, která stojí za jeho vznikem i kontinuálním rozvojem. Pod jejím vedením se veletrh stal jednou z nejvýznamnějších platforem současného umění v České republice a místem setkávání etablovaných i začínajících umělců, galeristů, sběratelů i široké veřejnosti.
Zdroj: Art Prague
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