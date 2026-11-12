Arthouse Hejtmánek nabízí vzácný kubistický portrét od Antonína Procházky

„Portrét je vytvořený barevnými pigmenty smíchanými s pískem a včelím voskem a vyniká zářivou barevností i ojedinělou plasticitou. Jedná se o jeden z nejvýraznějších Procházkových obrazů, které se dosud na trhu s uměním objevily,“ říká Tomáš Hejtmánek, majitel Arthouse. Aukce nabídne také díla spojená s érou prezidenta Václava Havla. Předaukční výstava, na níž je možné si všechna dražená díla prohlédnout, je otevřena od 19. listopadu do 2. prosince 2026. www.arthousehejtmanek.cz
Zdroj: www.arthousehejtmanek.cz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60044.