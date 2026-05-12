Arval 2025: Velmi dobrý růst podnikání a normalizace trhu s ojetými vozy

Společnost Arval pokračovala v dobrém růstu i v roce 2025, kdy její financovaný vozový park dosáhl 1 894 865 vozidel po celém světě, což představuje nárůst o 5,5 % oproti konci roku 2024.
"I díky důvěře svých zákazníků společnost Arval v roce 2025 pokračovala ve velmi dobrém růstu podnikání, kdy její financovaný vozový park dosáhl téměř 1,9 milionu vozidel, což je o 5,5 % více než v roce 2024, a pohledávky vzrostly o 13,5 %. Hrubý provozní zisk zaznamenal silný nárůst finančních a servisních marží v souvislosti s růstem pohledávek, nicméně jeho vývoj v roce 2025 byl stále poznamenán nepříznivým vlivem srovnávací základny se stále mimořádně vysokým výsledkem prodeje automobilů v roce 2024. Provozní náklady jsou pod kontrolou díky provozní efektivitě a digitalizačním opatřením, náklady na rizika zůstávají velmi mírné. Společnost Arval tak i za tento rok vykázala čistý zisk na dobré úrovni, konkrétně ve výši 645 milionů eur. Flotila elektrických vozidel společnosti výrazně vzrostla ve srovnání s rokem 2024 o 35 %," říká Alain van Groenendael, generální ředitel společnosti Arval.
SILNÝ NÁRŮST FINANČNÍ A SERVISNÍ MARŽE, ALE NEPŘÍZNIVÝ VLIV SROVNÁVACÍ ZÁKLADNY NA PRODEJE VOZIDEL VZHLEDEM KE STÁLE VÝJIMEČNĚ VYSOKÉ ÚROVNI V ROCE 2024
Financovaný vozový park v segmentu firemních klientů ke konci prosince 2025 činil 1 229 772 vozidel (+3,1 % ve srovnání s koncem prosince 2024). Retailový segment dosáhl objemu 620 504 vozidel, což představuje nárůst o 11,4 % ve srovnání s koncem prosince 2024 a dokazuje rostoucí zájem malých a středních podniků a jednotlivců o dlouhodobý leasing, jakož i úspěch realizovaných partnerství (růst v samotném segmentu individuálních zákazníků činil 13,7 %).
Flotila Arvalu měla k 31. prosinci 2025 701 049 elektrifikovaných vozidel (hybridních a elektrických vozidel), což je o 22,3 % více v porovnání s loňským rokem. Růst v oblasti plně elektrických vozidel byl velmi silný: +35,1 % na celkem 342 340 vozů.
V roce 2025 vzrostly hrubé příjmy Arvalu o 6,9 % na 21 017,3 milionů eur (19 669,3 milionů eur v roce 2024) a odpovídaly tak růstu podnikání.
Hrubý provozní zisk činil 2 164,1 milionu eur (-17,0 % ve srovnání s rokem 2024 a -19,0 % bez započtení pozitivního vlivu jednorázové položky ve výši 53 milionů eur), což představuje nárůst finanční a servisní marže, ale také nepříznivý vliv srovnávací základny se stále mimořádně vysokou úrovní hrubého provozního zisku z prodeje vozidel a očekávaných kapitálových zisků z prodeje v roce 2024.
Hrubý provozní zisk bez výsledků z prodeje vozidel tedy činil 2 046,2 milionu eur a zaznamenal celkový nárůst o 14,9 % (+11,9 % bez vlivu pozitivní jednorázové položky ve výši 53 milionů eur), což odráží dobrý růst podnikání.
Výsledek z prodeje automobilů a očekávané kapitálové zisky z prodeje činily v roce 2025 117,9 milionu eur, a to po třech letech výjimečných výsledků (1 129,6 milionu eur v roce 2022, 1 353,6 milionu eur v roce 2023 a 825,8 milionu eur v roce 2024). Vliv srovnávací základy však ve druhé polovině roku výrazně poklesl.
Provozní náklady skupiny Arval ve výši 1 085,3 milionu eur jsou pod kontrolou. Oproti roku 2024 vzrostly o 6,1 %. Poměr nákladů k výnosům činil v roce 2025 50,1 % ve srovnání s 39,2 % v roce 2024, což odráží dopad normalizace výsledků z prodeje vozidel a očekávaných kapitálových zisků z prodeje. Poměr nákladů k výnosům bez prodeje automobilů vykázal výrazné zlepšení na 53,0 % oproti 57,4 % v roce 2024, což odráží pozitivní vliv provozní efektivity a digitalizačních opatření.
Náklady na riziko zůstaly mírné na úrovni 54,7 milionu eur, tj. 14 bazických bodů v poměru k finančním pohledávkám. To se blíží úrovni z předchozího roku (58,9 milionu eur, tj. 17 bazických bodů).
Provozní výsledek ve výši 1 024,1 mil. eur (1 525,0 mil. eur v roce 2024) byl celkově na dobré úrovni a odráží silný růst podnikání i nepříznivý vliv srovnávací základny se stále mimořádně vysokou úrovní v roce 2024, pokud jde o výsledek z prodeje vozidel a očekávané kapitálové zisky z prodeje.
Neprovozní položky činily celkem -68,8 mil. eur (-22,4 mil. eur v roce 2024). Tyto zahrnují vliv aplikace standardu IAS 29 "Finanční výkaznictví v hyperinflačních ekonomikách" v rámci turecké dceřiné společnosti Arval (TEB Arval) ve výši -85,2 milionu eur oproti -35,6 milionu eur v roce 2024.
Zisk před zdaněním ve výši 955,3 milionu eur (1 502,5 milionu eur v roce 2024) klesl o 36,4 %.
Čistý zisk tedy činil 644,7 milionu eur (1 129,9 milionu eur v roce 2024), což představuje pokles o 42,9 % oproti roku 2024 kvůli vlivu srovnávací základny, který byl stále nepříznivý vzhledem k mimořádně vysokému výsledku z prodeje automobilů a očekávaným výsledkům v roce 2024, kdy tento vliv byl částečně vyvážen růstem finanční a servisní marže.
Podíl skupiny na čistém hospodářském výsledku činil 644,6 milionu eur (-40,7 % ve srovnání s rokem 2024).
Arval tak v roce 2025 dosáhl dobrého provozního výsledku, který odráží růst jeho podnikání a finančních pohledávek, ale který byl stále poznamenán vlivem srovnávací základny na normalizaci výsledku prodeje automobilů. Vliv srovnávací základy ve druhé polovině roku výrazně poklesl. Výsledky společnosti Arval svědčí o úspěchu jejího obchodního modelu dlouhodobého leasingu, který je podpořen diverzifikací zákaznické základny, mezinárodního působení i produktů.
Bilanční suma na konci prosince 2025 činila 51 491 mil. eur (47 915 mil. eur na konci prosince 2024). Celkový vlastní kapitál po rozdělení dividend ve výši 584 milionů eur v první polovině roku 2025 činil na konci prosince 2025 4 587 milionů eur (4 550 milionů eur na konci prosince 2024).
VÝHLED PRO ROK 2026
V rámci přípravy budoucího strategického plánu společnost Arval prodloužila svůj plán Arval Beyond o jeden rok s cílovým vozovým parkem čítajícím 2 miliony vozidel v roce 2026 včetně 400 000 plně elektrických vozidel. V roce 2026 bude Arval pokračovat v realizaci svého plánu Arval 26 & Beyond, přičemž priorita bude kladena na udržitelný a ziskový růst a ziskovost, stejně jako na podporu zákazníků při elektrifikaci jejich vozových parků.
ARVAL CZ ROZŠÍŘIL FLOTILU VOZIDEL O 14 PROCENT
V roce 2025 jsme v České republice navázali na silný rok 2024 a podařilo se nám dále růst. Naše flotila se meziročně zvýšila o 14,3 % a ke konci prosince jsme spravovali už 39 722 vozidel. Je to pro nás jasný signál, že firmy stále více důvěřují našemu modelu mobility a službám, které zákazníkům dlouhodobě nabízíme. V uplynulém roce jsme rozvinuli nové white-label spolupráce se značkami Kia, Volvo, Lynk&Co a BYD. Zároveň pokračujeme v úspěšné spolupráci se společností Hyundai. Díky těmto partnerstvím můžeme zákazníkům nabídnout velmi atraktivní podmínky financování i služeb.
Dlouhodobě si zakládáme na kvalitě služeb pro řidiče – a těší nás, že je to vidět i na jejich spokojenosti. Ta v roce 2025 dosáhla 94,2 %, což představuje meziroční nárůst o 2 %. Neustále hledáme způsoby, jak služby dále zlepšovat a zjednodušovat každodenní mobilitu našich klientů i jejich řidičů – příkladem je například nová karta pro dobíjení elektromobilů Arval Energy Card s více jak 950 000 dobíjecích bodů po Evropě.
Současně jsme pokračovali v rozšiřování a zkvalitňování naší servisní sítě. V průběhu roku 2025 jsme označili 130 servisních míst jako ARVAL CENTER. Toto označení získávají pouze partneři, kteří splňují přísné kvalitativní standardy, poskytují široké spektrum služeb a zároveň dosahují dlouhodobě vysoké spokojenosti řidičů," uvedl Aleš Polák, generální ředitel společnosti ARVAL CZ.
Zdroj: ARVAL CZ