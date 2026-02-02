Arval a Mercedes-Benz Group vstupují do exkluzivních jednání o akvizici společnosti Athlon

Autor:
  13:50
Praha 2. února 2026 (PROTEXT) - 
  • Tato potenciální transakce by umožnila vytvořit jednoho z lídrů v odvětví operativního leasingu vozidel, čímž by se kombinovaná flotila vozidel společnosti Arval a Athlon přiblížila celosvětově k 2,3 milionu vozidel. 
  • Umožnila by také pokračovat ve společném růstu obou společností se zaměřením na udržitelnou mobilitu a odlišení se prostřednictvím nejlepší kvality služeb v odvětví.

Společnost Arval vstoupila do exkluzivních jednání se skupinou Mercedes-Benz Group o akvizici 100 % společnosti Athlon, která provozuje multifunkční flotilu více než 400.000 vozidel, z nichž 56.000 spravuje v deseti evropských zemích.

Společnost Arval by po této akvizici provozovala flotilu více než 2,3 milionu vozidel, což by z ní učinilo evropského lídra v oblasti operativního leasingu. Arval v současné době disponuje flotilou 1,9 milionu vozidel a ročně roste o 100 tisíc vozidelročně.

Potenciální transakce odráží ambici společnosti Arval sledovat dva strategické cíle: posílit svou přítomnost na trzích v Nizozemsku, Francii a Německu, kde se klientská portfolia společnosti Arval a Athlon velmi doplňují a zároveň těžit z aktivit ve Spojeném království, Španělsku, Itálii, Portugalsku, Belgii, Lucembursku a Polsku; a dále pak upevnit současné partnerství se skupinou Mercedes-Benz Group pro vzájemné propojení podnikatelských příležitostí.

Plánovaná transakce je tuto chvíli ve fázi jednání mezi relevantními zástupci obou subjektů. Dokončení transakce se očekává v roce 2026, po obdržení potřebného schválení od příslušných úřadů.

Thierry Laborde, COO banky BNP Paribas odpovědný za obchod, osobní bankovnictví a služby, uvedl: "Tato akvizice by byla klíčovým krokem ve strategii BNP Paribas Mobility, která má obohatit a diverzifikovat naše portfolio řešení integrované mobility bez starostí. Věříme, že budoucí integrace společnosti Athlon by učinila společnost Arval a skupinu BNP Paribas jedinečným a silným hráčem na evropském trhu mobility. Tato akvizice by také posílila dlouhodobý vztah vybudovaný se skupinou Mercedes-Benz Group, se kterou již spolupracujeme na úrovni různých divizí naší bankovní skupiny.“

Alain van Groenendael, CEO společnosti Arval, dodal: "Spojení s firmou Athlon umožní jejím zákazníkům snadnější přístup k našim službám a znalostem napříč Evropou, kde jsme dobře etablovaní. Klienti z Athlonu využijí naše digitální platformy a výhody společných nákupů vozidel i služeb, což pomůže zlepšit nabídku řešení mobility. Zachování vysokého standardu kvality služeb je pro Arval důležité a těšíme se na příležitost, jak společně podpořit budoucnost udržitelné a zákaznicky orientované mobility.“

Franz Reiner, CEO Mercedes-Benz Mobility AG, uvedl: „Athlon byl důležitou součástí Mercedes-Benz Mobility po posledních devět let. Tento krok by mohl přinést nové možnosti pro rozvoj podnikání a nabídnout zákazníkům nové perspektivy do budoucna.“

Christian Schüler, CEO Athlonu, poznamenal: „Jsem přesvědčen, že je to příležitost pro oba týmy vzájemně se inspirovat a posunout zákaznickou zkušenost na vyšší úroveň. Naši zaměstnanci dokazují svůj závazek vůči zákazníkům denně a budou pokračovat v poskytování stejné úrovně služeb a podpory během očekávané změny i po ní.“

 

Zdroj: Arval

 

 

