Asana Partners a Norges Bank Investment Management zahajují strategický projekt maloobchodu v městských čtvrtích

Společnost Asana Partners dnes oznámila, že uzavřela partnerství se společností Norges Bank Investment Management (dále jen „NBIM") za účelem založení fondu Asana Partners Strategic Partners I (dále jen „APSP I"). Tento nový podnik bude investovat do vysoce kvalitních maloobchodních nemovitostí typu „core" a „core+" v různých čtvrtích po celých Spojených státech a zajišťovat jejich provoz. Mezi tyto nemovitosti patří nákupní centra s potravinářským řetězcem jako hlavním nájemcem, nákupní centra bez hlavního nájemce, maloobchodní prostory v ulicích a nemovitosti se smíšeným využitím.
Fond APSP I byl založen s kapitálovým vkladem ve výši 500 milionů dolarů od společnosti NBIM. Tento fond se zaměří na nemovitosti nacházející se na trzích s atraktivními demografickými podmínkami, trvalou poptávkou nájemců, příznivými základními ekonomickými ukazateli a příležitostmi k dlouhodobému zvyšování hodnoty.
„Je nám ctí spolupracovat s NBIM, jedním z předních světových institucionálních investorů," uvedl Reed Kracke, partner ve společnosti Asana Partners. „Založení fondu APSP I odráží naše společné přesvědčení o síle a odolnosti maloobchodních nemovitostí v jednotlivých čtvrtích a rozšiřuje naše stávající možnosti, jak těžit z atraktivních investičních příležitostí po celé zemi."
Strategické partnerství s NBIM doplňuje stávající investiční fond společnosti Asana Partners typu „core" a „core+" jménem Asana Partners Select Fund.
Počáteční investicí tohoto partnerství bude 50% podíl v portfoliu prémiových nákupních center s potravinářskými řetězci jako hlavními nájemci, která se nacházejí na atraktivních rostoucích trzích.
Jako právní poradce společnosti Asana Partners působila společnost King & Spalding LLP. Roli právního poradce společnosti NBIM se ujala společnost Clifford Chance.
O společnosti Asana Partners
Asana Partners je investiční společnost zaměřená na maloobchodní nemovitosti, která vytváří hodnotu v dynamických čtvrtích, a to díky vertikálně integrovaným schopnostem a odborným znalostem v oblasti maloobchodu. Společnost spravuje aktiva v hodnotě více než 9 miliard dolarů v různých čtvrtích, působí na rostoucích trzích po celých Spojených státech a usiluje o to, aby měla pozitivní dopad na místní komunity. Asana Partners prosazuje silnou kulturu spolupráce a má pobočky v Charlotte, Atlantě, Bostonu, Columbii, Denveru, Los Angeles a New Yorku. Další informace naleznete na webu www.asanapartners.com nebo sledujte @asanapartners.
O společnosti Norges Bank Investment Management
Společnost Norges Bank Investment Management spravuje Norský státní penzijní fond Global. Fond, jehož aktiva dosahují hodnoty přibližně 22.000 miliard norských korun (zhruba 2200 miliard amerických dolarů), investuje na mezinárodních akciových a dluhopisových trzích, jakož i do nemovitostí a infrastruktury v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Jeho cílem je zajistit odpovědnou a dlouhodobou správu výnosů z norských ropných a plynových zdrojů tak, aby z tohoto bohatství měly prospěch jak současné, tak budoucí generace. Snaží se dosáhnout co nejvyššího možného výnosu bezpečným, efektivním, odpovědným a transparentním způsobem, a to v rámci vládních směrnic.
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