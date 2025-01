Asi kilometr za Babylonem na Domažlicku řidiči často bourají na nenápadné odbočce do lesa

Richard Topinka, znalec v oboru silniční doprava: „Je to relativně úzký úsek a je tam vysoká rychlost. To znamená, že tam je povolena relativně vysoká rychlost a vozovka je poměrně úzká, je tam špatná rozhledová situace. To znamená za šera snížení viditelnosti, prakticky když napadne sníh nebo je mlha, tak je tam veliký problém. Druhá věc je, že vozidla tam jezdí rychle. To znamená, pakliže může řidič jet 90 km v hodině, má nějakou brzdnou dráhu. Je tam nejčastější problém vjetí do protisměru. To znamená že vozidlo, co odbočuje, špatně odhadne rychlost protijedoucího vozidla a prakticky mu tam vjede. Potom už není vyhnutí.“

Správce komunikace by měl v tomto úseku udělat nějaká opatření. Nejlépe snížit rychlost jízdy, aby následky nehod byly co nejmenší.

Richard Topinka, znalec v oboru silniční doprava: „Vozovka by se v tomto místě měla rozšířit na odbočovací pruh a varianta B je snížení rychlosti v tom daném úseku, dramatické snížení rychlosti. To znamená, pokud tam je úsek častých nehod, tak prakticky není jiné řešení, než snížit rychlost a udělat tam opatření k tomu, aby se to nestávalo.“

Zdroj: POLAR televize Ostrava