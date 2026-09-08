ASKO na IFA 2026: Když se preciznost potká s inteligencí

Hlavním tématem expozice je myšlenka, že skutečná preciznost není jen otázkou technických parametrů. Promítá se do každého detailu spotřebiče – od volby materiálů a konstrukčního řešení až po způsob, jakým technologie usnadňují každodenní život. Na IFA se tento přístup výrazně posouvá směrem k inteligentnímu propojení spotřebičů a služeb, které dokážou jejich možnosti využít ve prospěch uživatele.
ASKO Sense: technologie, nad kterou není potřeba přemýšlet
Jednou z hlavních novinek letošní prezentace je ASKO Sense – Second Nature, nová podoba propojené inteligence integrovaná do aplikace ConnectLife a portfolia spotřebičů ASKO. Její princip je jednoduchý: technologie nemá přidávat další složitost, ale naopak uživateli ubírat starosti. Systém proto využívá znalosti konkrétního spotřebiče a podle nich pomáhá s výběrem programů a nastavení nebo s každodenními rozhodnutími. ASKO Sense propojuje čtyři chytré služby. AI Agents fungují jako osobní rádce – uživatel se může přirozeným jazykem zeptat na vaření, praní, odstranění skvrn nebo například řešení problému se spotřebičem. Dish Designer využívá generativní AI k navrhování receptů podle surovin, které má člověk právě doma, a následně může doporučit vhodné nastavení propojené trouby. Smart Start umožňuje zadat, kdy má být například nádobí nebo prádlo hotové, a spotřebič sám zvolí vhodnější čas spuštění s ohledem na cenu či ekologičnost energie. Live Activities pak zobrazují průběh programu a zbývající čas přímo na zamčené obrazovce iPhonu nebo v Dynamic Island.
Od péče o oblečení po vaření s přesností jednoho stupně
Výraznou pozornost na IFA získává také nová generace spotřebičů pro péči o prádlo. ASKO One Care™ Cabinet vychází z myšlenky, že ne každý oděv je po použití nutné vyprat. V jednom zařízení proto kombinuje páru, sušení a hygienickou péči. Dokáže odstranit pachy, vyhladit pomačkání a osvěžit i choulostivé materiály, jako je kašmír nebo kůže. Program Quick Refresh přitom zvládne oblečení osvěžit za pouhých 20 minut. Na něj navazuje Scandinavian Laundry Care 2.0. Pračky využívají konstrukci Steel Seal™, která tradiční gumové těsnění dveří nahrazuje ocelí, a systém Quattro Construction™ 2.0 pro omezení hluku a vibrací. Pračka a sušička navíc dokážou díky ASKO Laundry Care Link spolupracovat – po skončení praní systém navrhne vhodný program sušení podle zvoleného pracího cyklu a typu prádla. V kuchyni ASKO demonstruje možnosti trub Celsius, které pomocí sítě senzorů sledují teplotu a vlhkost na několika místech a dokážou udržovat teplotní stabilitu až ±1 °C. Součástí je také teplotní sonda měřící teplotu uvnitř připravovaného pokrmu. Nejnovější řada Celsius Elements získala ocenění iF Design Award a Red Dot Award 2026.
Odolnější varné desky, tišší myčky a chytřejší chlazení
Součástí expozice jsou rovněž nové indukční varné desky s matným skleněným povrchem, který je odolnější vůči poškrábání a otiskům prstů a zároveň se snadněji čistí. Minimalistické provedení bez viditelných oken displeje přitom navazuje na charakteristický skandinávský design značky.
ASKO představuje také řadu myček DW60 s kapacitou až 17 sad nádobí a hlučností pouhých 37–38 dB(A). Technologie UV Cleanse™ je navržena tak, aby odstranila až 99,99999 % bakterií, plísní a virů, zatímco konstrukce 8 Steel™ využívá osm klíčových komponentů z kvalitní nerezové oceli s důrazem na dlouhou životnost spotřebiče.
Portfolio kuchyňských novinek doplňuje nová generace chladniček Nordic Fresh 2.0 včetně Seamless Collection. Technologie OptiFlow pomáhá udržovat stabilní teplotu v celém prostoru chladničky, zatímco Auto Humidity Control udržuje v zásuvce na ovoce a zeleninu optimální vlhkost 85–90 %. Provedení Seamless Collection je navrženo pro čisté a téměř neviditelné začlenění spotřebičů do současných kuchyňských sestav.
Preciznost také na talíři
Myšlenku „Precision Matters“ ASKO na IFA nepředstavuje pouze prostřednictvím samotných technologií. Součástí programu expozice je také fine dining v podání špičkových kuchařů spojených s kulinářským odkazem Alaina Ducasse. Návštěvníkům vaří mimo jiné Alessandro Guardiani a Wilfrid Hocquet, zatímco ASKO Brand Chef Tim Delissen na živých ukázkách předvádí možnosti nových trub Celsius Elements. Gastronomický program doplňuje párování vín pod vedením slovinského sommeliera Valentina Bufolina.
ASKO tak na IFA 2026 ukazuje svou představu prémiového spotřebiče nové generace: technologie má být přesná a inteligentní, ale zároveň natolik přirozená, aby o ní uživatel při každodenním používání téměř nemusel přemýšlet.
Zdroj: ASKO