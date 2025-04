ASKO oslaví 75 let na Milano Design Week 2025

ASKO najdete v srdci Brera Design District na adrese Via Delle Erbe 2. Expozice bude pro veřejnost otevřena denně od 10:00 do 17:00, a to ve dnech od 8. do 13. dubna 2025. Na této jedinečné výstavě si návštěvníci prohlédnou nejnovější technologické inovace a designová řešení značky ASKO. Zároveň se mohou nechat inspirovat samotnou filozofií značky, která se soustředí na promyšlený detail, udržitelnost a dlouholetou životnost spotřebičů, stejně jako na jejich nadčasový design.

Za 75 let své existence se značka ASKO stala dokonalým synonymem skandinávské preciznosti a důmyslného řemeslného zpracování spotřebičů. Všichni návštěvníci události Milano Design Week jsou proto srdečně zváni na expozici ASKO i na pomyslnou oslavu 75 narozenin tohoto inovátora v oblasti moderních domácích spotřebičů ve skandinávském designu.

Vydejte se s námi na velmi inspirativní cestu za inovacemi a objevte novou generaci spotřebičů ASKO v jedinečné atmosféře milánského designového týdne, kde se dne 8. dubna 2025 můžete setkat se zástupci ASKO CZ/SK a v dalších dnech s globálním týmem ASKO.

ASKO & Milan Design Week

Kde? Via Delle Erbe 2, Brera Design District, Milán

Kdy? 8. – 13. dubna 2025, denně v čase 10:00 – 17:00

Více informací o značce ASKO naleznete na cz.asko.com

Odkaz na fotogalerii zde

Inspired by Scandinavia. Spotřebiče za hranicí komfortu a dokonalosti.

O značce ASKO:

ASKO je již více než 70 let synonymem exkluzivních spotřebičů, které přinášejí do domácností těch nejnáročnějších zákazníků dokonalý soulad spolehlivosti, inovativních technologií a moderního, nadčasového designu v duchu skandinávských hodnot: spolehlivosti, péče o rodinu a zdraví, i ohleduplnosti k přírodě a lidem. Ať už jde o spotřebiče pro vaření nebo péči o prádlo, vždy přinesou domů luxus i špičkové technologie a funkce, vyzkoušené šéfkuchaři a profesionálními provozy. Spotřebiče ASKO inspirované Skandinávií nabídnou moderní, a přitom dokonale nadčasovou krásu, inspiraci i radost z každé činnosti, ať už se odehrává v kuchyni nebo prádelně. ASKO.

