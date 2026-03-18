ASKO triumfuje na iF Design Award 2026

Již více než 70 let je iF Design Award považována za celosvětový symbol výjimečné kvality designu a mimořádných designových úspěchů. V letošním ročníku byly vítězné produkty ASKO vybrány z tisíců přihlášených projektů mezinárodní porotou odborníků, kteří ocenili jejich funkční čistotu, trvalou hodnotu řemeslného zpracování, nadčasový minimalismus a odpovědný přístup k udržitelnosti.
Trouby ASKO Celsius Elements: Perfektně kalibrované pro přesné řízení teploty
Trouby ASKO Celsius Elements posouvají domácí vaření na novou úroveň díky výkonu profesionální úrovně, elegantnímu skandinávskému designu a kompletní škále funkcí včetně plnohodnotné parní trouby a výkonné integrované mikrovlnné technologie. Díky kalibraci s přesností až na jeden stupeň mohou domácí kuchaři měřit přesnou vnitřní teplotu pokrmů a dosahovat tak pokaždé perfektních výsledků.
Velkorysý TFT dotykový displej umožňuje snadný přístup k široké škále funkcí. Design vyniká speciálním sklem s fascinujícím Pearl efektem a leštěnými hranami. Čelo trouby je orámováno precizně frézovanými profily, které plynule navazují na kuchyňský nábytek. Dveře jsou doplněny téměř sochařsky tvarovanou jednodílnou kovovou rukojetí. Trouby jsou dostupné v odstínech Pearl Grey a Pearl Black, díky čemuž se hodí do různých stylů kuchyní.
„Jsme obzvlášť hrdí na to, jak tato trouba kombinuje výkon profesionální úrovně s praktičností pro každodenní použití – což bylo vždy klíčovým prvkem naší designové filozofie. Jednou z hlavních výzev bylo zpřístupnit širokou škálu funkcí tak, aby byly snadno a intuitivně použitelné. Vyřešili jsme to pomocí moderního uživatelského rozhraní, které umožňuje nastavit program v několika jednoduchých krocích pro každodenní vaření. Zároveň nabízí pokročilejší možnosti pro ty, kteří chtějí větší kontrolu a flexibilitu. Design odráží prémiovou estetiku. Sklo s perleťovým efektem zůstává díky našemu důrazu na detail a preciznost jedinečné. Je minimalistické, a přesto bohaté na jemné detaily – výsledek řemeslného zpracování, které rozvíjíme již více než 75 let. Tyto trouby jsou navrženy tak, aby se dokonale integrovaly do prémiových kuchyní a interiérových prostor,“ říká Vincent Hofstee, Head of ASKO Design.
Myčky ASKO DW60 Style: Bezkonkurenční kapacita, špičkové odstranění bakterií a provoz od 37 dB
Řada myček DW60 Style představuje vlajkovou sérii myček ASKO, navrženou pro dokonalou integraci i s těžkými kamennými bezúchytkovými čely. Nabízí mimořádnou kapacitu až 17 sad nádobí EU ve čtyřech úrovních košů a pracuje s mimořádně tichým provozem 37–38 dB(A).
Uvnitř myčky jsou charakteristické koše s hustou mřížkou, které bezpečně udrží jak velmi velké, tak velmi malé předměty. Patentovaný režim UV Cleanse™ eliminuje až 99,99999 % bakterií, plísní a virů, a to i při nízkoteplotních programech, jako je například ECO program. Díky tomu dosahuje maximální hygieny při současné úspoře energie, kterou dále podporuje vysoce účinný bezkartáčový motor BLDC a optimalizovaný filtrační systém.
Pro minimalizaci dopadu na životní prostředí je myčka DW60 vybavena integrovaným systémem Auto Dose, který dávkuje přesné množství detergentu potřebné pro dokonalé výsledky. V souladu s dlouhodobým závazkem značky ASKO k odolnosti je osm nejdůležitějších komponentů vyrobeno z vysoce kvalitní nerezové oceli místo plastu, čímž DW60 představuje měřítko odpovědného a dlouhodobě udržitelného designu.
Myčka dosahuje energetického hodnocení A v EU a je testována na ekvivalent 20 let používání, což zajišťuje dlouhodobou udržitelnost. Vychází ze skandinávského designu, který kombinuje funkčnost, kvalitní materiály a přívětivý minimalismus s cílem přinášet radost z používání po opravdu dlouhou dobu.
„ASKO DW60 Style je vyjádřením našeho pojetí jemného minimalismu: tenké, elegantní dveře, které unesou těžké kamenné panely pro dokonalou integraci do kuchyně, a čisté zjednodušené uživatelské rozhraní s logickou navigací. Prostorný interiér s hustou mřížkou poskytuje velkou flexibilitu pro každodenní použití. Věříme, že nadčasový skandinávský design zůstane relevantní a krásný po mnoho let. V kombinaci s vysokým podílem nerezové oceli se zároveň stává přirozeně udržitelnějším díky své dlouhé životnosti a menší potřebě výměny. Pro nás DW60 vyniká tím, že spojuje příjemné linie, sofistikované barevné řešení interiéru a dlouhodobě odolné materiály, které působí skutečně promyšleně,“ popisuje Lisa Lindberg, Senior Industrial Designer at ASKO.
Indukční varné desky ASKO Series 5: Nová definice kuchyňského prostoru Indukční varné desky ASKO Series 5 s integrovaným odsáváním
Indukční varné desky ASKO Series 5 s integrovaným odsáváním lze instalovat zapuštěně do pracovní desky nebo do roviny s ní. Nabízejí režim recirkulace i odtahu s nastavitelným časovačem odvětrání po vaření, který odstraňuje přetrvávající pachy a zajišťuje čistý a moderní zážitek z vaření, který se přirozeně přizpůsobí jakémukoli stylu kuchyně.
Kompaktní uživatelské rozhraní Dynamic Slide v odstínu ember maximalizuje využitelný prostor a umožňuje větší rozestupy mezi indukčními cívkami, takže lze pohodlně používat více hrnců a pánví současně. Design maximalizuje využitelnou plochu bez kompromisů ve výkonu. Výkonné varné zóny jsou vybaveny časovači a Auto programy pro přesné ovládání.
Tyto varné desky jsou dostupné v lesklém nebo matném černém skle odolném proti poškrábání a redefinují způsob využití kuchyňského prostoru. Představují inteligentní a stylovou odpověď na potřeby moderních domácností, které vyžadují prostorově úsporné, vizuálně minimalistické a vysoce funkční spotřebiče. Odstraňují potřebu samostatné digestoře, uvolňují prostor nad varnou deskou a zlepšují estetiku kuchyně. Zároveň zlepšují kvalitu vzduchu díky výkonnému odsávání a ventilaci po vaření.
„U varných desek ASKO Series 5 jsme usilovali o typickou skandinávskou rovnováhu mezi čistotou a střídmostí. Kompaktní uživatelské rozhraní nám umožnilo otevřít varnou plochu a velkoryse rozmístit indukční cívky pro větší svobodu při vaření. Zvláštní pozornost jsme věnovali také úpravě matného povrchu kolem rozhraní, aby byla zajištěna perfektní čitelnost bez narušení celkové klidné estetiky,“ vysvětluje Björn Flinterhoff, Industrial Designer at ASKO.
ASKO: 75 let designu založeného na principu form follows function
Designová filozofie značky ASKO, zakořeněná v drsné krajině Skandinávie, zůstává stále stejná: design musí sloužit svému účelu. Při pohledu na tento trojitý úspěch designový tým ASKO zdůrazňuje, že největší výzvou zůstává integrace špičkových technologií bez kompromisů v estetické jednoduchosti.
Díky mistrovskému propojení profesionálního výkonu a minimalistické formy ASKO nadále nastavuje standardy pro budoucnost moderní domácnosti.
Tyto oceněné produkty budou představeny na nadcházejících mezinárodních designových výstavách, včetně EuroCucina a Brera Design Week v Miláně.
O ocenění iF Design Award
Získání tohoto ocenění představuje uznání nezávislé poroty složené ze 129 předních mezinárodních odborníků na design a udržitelnost, kteří každý projekt hodnotí v přísném a transparentním procesu.
S více než 10.000 přihláškami ze 68 zemí v 93 kategoriích patří iF Design Award mezi nejprestižnější světové soutěže kreativní excelence.
Od roku 1954 označuje značka iF práci designérů, kteří mají odvahu zpochybňovat konvence, přehodnocovat systémy a proměňovat každodenní zkušenosti v smysluplný dopad.
O společnosti ASKO Appliances
Příběh značky ASKO začíná vizionářským podnikatelem Aukusti Asko-Avoniusem, který v roce 1918 ve Finsku založil nábytkářskou společnost ASKO. Jeho práce pomohla definovat principy skandinávského designu – jednoduchost, funkčnost a nadčasovou eleganci – hodnoty, které inspirují značku ASKO dodnes.
O několik desetiletí později, v roce 1950, postavil ve švédské vesnici Jung mladý farmář Karl-Erik Andersson pračku pro svou matku – pevnou, stabilní a navrženou tak, aby vydržela. Tento projev péče se stal základem odkazu značky ASKO: vytvářet promyšlené, odolné a vysoce kvalitní domácí spotřebiče.
V roce 1988 se švédská technická preciznost spojila s finskou designovou citlivostí a propojila dvě tradice řemesla a inovací. Výsledkem jsou spotřebiče, které spojují eleganci s přesností – navržené s jasným účelem a vyrobené tak, aby vydržely. Dnes ASKO pokračuje v této hrdé tradici a vytváří prémiové spotřebiče pro kuchyň, péči o prádlo i profesionální použití, které odrážejí podstatu skandinávského životního stylu: Built on care. Perfected by detail.
Zdroj: ASKO
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.