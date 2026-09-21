ASMAX na veletrhu CIMAMotor 2026: nový pohled na to, jak by měl vypadat motocyklový interkom

ZROZEN PRO JÍZDU: nový pohled na motocyklový interkom
Dne 20. září uspořádala společnost ASMAX technologickou prezentaci „ZROZEN PRO JÍZDU", na které po třech letech komplexního výzkumu a vývoje představila RoamX. RoamX, vyrobený s využitím technologií průmyslové úrovně, přináší průkopnický přístup k designu, interakci a personalizaci interkomu.
RoamX nabízí komunikaci v síti Mesh pro 32 jezdců, první 53mm ultravelký reproduktorv oboru a profesionální ladění zvuku. Díky nastavitelnému displeji a personalizovaným motivům se sluchátka stávají prodloužením identity jezdce, zatímco intuitivní ovládání a chytrá konektivita zjednodušují skupinovou komunikaci.
RoamX nesoutěží pouze v dosahu nebo specifikacích, ale také reaguje na to, co jezdci stále více očekávají: lepší zvuk, snadnější interakci, větší personalizaci a intuitivnější zážitek. Znamená to posun společnosti ASMAX od dokazování, že pokročilá technologie může být dostupná, k prozkoumávání nového směru v oblasti motocyklové komunikace.
RoamX byl poprvé představen jako technologická ukázka na veletrhu CIMAMotor 2026, podrobnosti o produktu a dostupnosti budou následovat.
Závodní program ASMAX: ze závodní dráhy do světa motocyklistů
Tato událost také znamenala oficiální zahájení Závodního programu ASMAX. Na veletrhu CIMAMotor byly představeny dvě edice vzniklé ve spolupráci: Závodní edice DEBISE, vyvinutá ve spolupráci s globálním ambasadorem značky ASMAX a profesionálním závodníkem Valentinem Debisem, a Jízdní edice ZXMOTO, vytvořená ve spolupráci s čínskou značkou výkonných motocyklů ZXMOTO.
Společně představují různé projevy ducha motocyklisty – soustředění, vášeň, výkon a sdílený zážitek. Od profesionálních závodních okruhů až po každodenní jízdu – tyto spolupráce přinášejí komunikační technologii ASMAX do náročných jízdních podmínek.
ASMAX na veletrhu CIMAMotor 2026
Veletrh CIMAMotor 2026, který se koná v Čchung-čchingu od 19. do 22. září, sdružuje globální motocyklovou komunitu. V hale N4, na stánku 4T45, představuje společnost ASMAX své nejnovější komunikační technologie pro jízdu na motocyklu a širší vizi pro tuto kategorii – posun od funkce směrem k zážitku, personalizaci a sebevyjádření.
O společnosti ASMAX
ASMAX je globální značka v oblasti komunikačních technologií pro outdoorové aktivity, která se zaměřuje na chytrou jízdu, připojení k internetu věcí a inteligentní komunikační řešení. Vyvíjí technologie, které propojují jezdce a obohacují zážitky z pobytu v přírodě.
Další informace najdete na: www.asmaxconnect.com
Video: https://mmx.prnewswire.com/media/MS1992350/20260921012029EDT_video_1.mp4?id=OA2959706
KONTAKT: partnerství v oblasti distribuce a prodeje: sales@asmaxworld.com; marketing a možnosti spolupráce: marketing@asmaxworld.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59262.