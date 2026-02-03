Asociace ANOPA udělí první Výroční ceny za mimořádný přínos českým památkám

Praha 3. února 2026 (PROTEXT) - Asociace nestátních otevřených památek, z. s. (ANOPA) letos poprvé vyhlašuje Výroční ceny ANOPA, jejíchž cílem je ocenit osobnosti, kolektivy i projekty, které se mimořádným způsobem podílely v loňském roce na správě, rozvoji a zpřístupňování památek v České republice. Cena upozorňuje na profesionální práci v oboru památkové péče a zviditelňuje inspirativní příklady dobré praxe napříč různými formami vlastnictví památek. Ceny jsou vyhlášeny ve čtyřech kategoriích a budou uděleny ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Agenturou CzechTourism a Svazem obchodu a cestovního ruchu.

Památky – od hradů a zámků přes technické památky až po technické a krajinné celky – představují živou a rozmanitou součást kulturního dědictví České republiky. Výroční ceny jsou vyhlášeny ve čtyřech kategoriích, které reflektují klíčové oblasti památkového provozu – od každodenní práce kastelánů a průvodců, přes odborné dodavatele a inovativní projekty, až po marketingové aktivity a zapojení veřejnosti. Společným jmenovatelem všech ocenění je důraz na profesionalitu, kvalitu služeb, přínos návštěvníkům a dlouhodobý rozvoj památek v kontextu kulturního turismu.

Provoz památek je často spojen s osobním nasazením kastelánů a průvodců, vysokými nároky na odbornost, management i práci s lidmi. Právě tyto kvality chce Výroční cena ANOPA systematicky vyzdvihovat a oceňovat“, uvádí Ing. Kateřina Šrámková, předsedkyně Výkonné rady ANOPA. „Je to první ročník, a pečlivě jsme zvažovali, v jakých kategoriích Výroční cenu ANOPA vyhlásíme. Za úspěšným provozem památek stojí konkrétní lidé, a tyto chceme najít, ocenit a prezentovat je ve veřejném prostoru. Kasteláni či ředitelé památkových objektů musí být kompetentní v mnoha různorodých oblastech, od historie, přes technické znalosti, řízení lidí, finance či dotační projekty, až po marketink a práci s návštěvnickou veřejností. A právě pro takové osobnosti je určena kategorie Kastelán roku. Dalšími kategoriemi jsou Průvodce roku a Počin roku“, dodává Šrámková.

Ke třem cenám, jejichž laureáty bude vybírat sedmičlenná hodnotící komise, bude vyhlášena také Cena veřejnosti, ve které budou moct hlasovat také návštěvníci a široká veřejnost. Hlasování veřejnosti proběhne od 18.2 do 28.2.2026“, vysvětluje tajemník ANOPA Vratislav Zákoutský, jenž je v čele týmu, který vyhlášení cen připravuje.

Cena ANOPA není určena pouze členům asociace. Ocenění může získat jakýkoli subjekt nebo osobnost či organizace, jejichž činnost má prokazatelný přínos pro památky v České republice, otevřené veřejnosti. ANOPA tímto krokem zdůrazňuje, že péče o kulturní dědictví je společným úkolem napříč sektory, profesemi i institucemi.

Nominace na Výroční ceny ANOPA mohou být zasílány do 10.února 2026. Kandidáty na ocenění navrhovat zástupci odborné veřejnosti. Slavnostní předání Výročních cen ANOPA za rok 2025 proběhne v rámci pravidelného výročního setkání asociace ve Žďáře nad Sázavou v březnu 2026. Toto setkání představuje nejen vyvrcholení celého procesu nominací a hodnocení, ale

také důležitou platformu pro setkávání odborníků, sdílení zkušeností a posilování profesní komunity v oblasti památkové péče. Jedním z předávajících a mediální tváří projektu se stal pan Jaroslav Plesl.

Projekt je podpořen Ministerstvem pro místní rozvoj.

