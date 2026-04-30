Asociace dentálních hygienistek ČR uzavřela kampaň k 25. výročí svého založení

ADH ČR vyzvala své členy, aby se zapojili prostřednictvím série tematických výzev, v rámci nichž mohli věnovat svůj čas ve prospěch veřejnosti nebo sdílet své zkušenosti, příběhy a vzpomínky. Do kampaně #ADHpomaha se během jednoho roku zapojilo 102 členů, kteří odpracovali celkem 2 556 hodin dobrovolné práce ve prospěch veřejnosti. Osvětové a preventivní aktivity probíhaly ve školkách, školách, dětských domovech, domovech pro seniory i v nemocnicích. Celkem se podařilo oslovit 7 531 lidí napříč Českou republikou.
„Chtěli jsme ukázat, že dentální hygienistky jsou důležitou součástí stomatologického týmu a hrají klíčovou roli v prevenci onemocnění dutiny ústní. Významně přispívají nejen ke zdravému úsměvu, ale i k celkovému zdraví, kvalitě života a snížení zátěže zdravotního systému. Tato kampaň je důkazem odhodlání a profesionality celé naší profesní komunity,“ říká Marta Matušková, DiS., MBA, prezidentka ADH ČR.
„Tato oslava není jen o minulosti, ale především o budoucnosti, kterou společně tvoříme. Snažili jsme se využít toto výročí k posílení naší asociace, k inspiraci nových generací a dalšímu rozvoji oboru. Byla to příležitost ukázat, že činnost asociace má reálný přesah, že nám skutečně záleží na celkovém zdraví, že nejsme jen profesní organizací, ale i hybatelem pozitivních změn,“ zaznělo během slavnostního zakončení kampaně.
Asociace dentálních hygienistek ČR byla založena v roce 2000 a za 25 let své existence se stala respektovanou profesní organizací, která aktivně ovlivňuje podobu preventivní stomatologie v České republice. Dentální hygienistky jsou nelékařští zdravotničtí pracovníci s vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním, kteří poskytují profesionální dentální hygienu. Jejich role je zásadní v oblasti prevence, edukace i včasného odhalení onemocnění. Zachytí první známky onemocnění, jako je zánět dásní či parodontitida, a následnou terapií předchází jejich rozvoji do závažnějších stavů. Aktivně vedou pacienty ke správným návykům v péči o ústní dutinu a tím snižují riziko vzniku zubního kazu i chronických zánětů.
Jejich působení však přesahuje oblast ústní dutiny, upozorňují na souvislosti mezi orálním a celkovým zdravím. Edukují pacienty o tom, že chronické záněty v dutině ústní mohou ovlivňovat vznik i průběh kardiovaskulárních chorob, diabetu a dalších závažných onemocněních. Dentální hygienistky tak pomáhají pacientům lépe porozumět vlastnímu tělu, podporují prevenci v širším kontextu a přispívají k tomu, aby byla péče o zdraví vnímána komplexně.
Zdroj: Asociace dentálních hygienistek