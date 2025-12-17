Asociace inovativního farmaceutického průmyslu má nové představenstvo

V čele statutárního orgánu asociace na nadcházející dvouleté období prosinec 2025–prosinec 2027 bude působit Mehrdad Doustdar (MSD). Funkci první místopředsedkyně zaujme Anna Grefkowicz (Novo Nordisk), druhou místopředsedkyní se stala Martina Hazlingerová (UCB). V sedmičlenném představenstvu dále zasedne Jérôme Berbigier (Novartis), James Rouse (Roche), Marek Mikulík (Pfizer) a Jiří Hostýnek (Bayer). Všichni členové dostali silný mandát pro výkon jejich funkcí.
"Pacienti jsou středobodem všeho, co my, členské společnosti AIFP, děláme. Ve spolupráci s veřejným sektorem chceme přispět k tomu, aby pacienti měli včasný a spravedlivý přístup k nejmodernějším lékům a vakcínám. Naším cílem je vytvořit odolný zdravotnický systém postavený na třech základních pilířích: inovaci, dostupnosti a udržitelnosti. Průlomové terapie a vakcíny mohou naplnit svůj účel pouze tehdy, pokud z nich mohou pacienti včas profitovat, bez ohledu na to, kde v České republice žijí. K dosažení tohoto cíle je potřeba úzká spolupráce všech zainteresovaných stran, průmyslu i partnerů z veřejného sektoru, která míří jedním společným směrem. Jsem přesvědčen, že právě spolupráce je naším nejsilnějším nástrojem k dosažení dalšího pokroku. Priority představenstva pro nadcházející dvouleté období budou toto odrážet," říká Mehrdad Doustdar, nově zvolený předseda představenstva AIFP.
Aktuální složení představenstva AIFP
- Předseda: Mehrdad Doustdar, generální ředitel společnosti MSD pro Českou republiku
- 1. místopředsedkyně: Anna Grefkowicz, generální ředitelka společnosti Novo Nordisk pro Českou republiku
- 2. místopředsedkyně: Martina Hazlingerová, jednatelka společnosti UCB pro Českou republiku
- Člen: Jérôme Berbigier, generální ředitel společnosti Novartis pro Českou republiku
- Člen: James Rouse, generální ředitel společnosti Roche pro Českou republiku
- Člen: Marek Mikulík, generální ředitel společnosti Pfizer pro Českou republiku a Slovensko
- Člen: Jiří Hostýnek, generální ředitel společnosti Bayer pro Českou republiku a Slovensko
Medailonky členů představenstva
Mehrdad Doustdar, generální ředitel společnosti MSD pro Českou republiku
Mehrdad Doustdar je se společností Merck Sharp & Dohme (MSD) spjatý prakticky celý svůj profesní život. Před nástupem do funkce výkonného ředitele české pobočky MSD působil téměř tři roky na pozici ředitele divize pro nemocniční léky a dále ředitele divize pro očkování v německé MSD. Předtím pracoval na různých pozicích v MSD v Rakousku a ve Švýcarsku, působil také v regionálním a globálním vedení firmy. Vystudoval podnikovou ekonomiku na Wirtschaftsuniversität ve Vídni a na univerzitě ve švýcarském St. Gallenu. Členem představenstva AIFP je od prosince 2023. Letos svůj mandát obhájil a zároveň byl zvolen předsedou představenstva AIFP.
Anna Grefkowicz, generální ředitelka společnosti Novo Nordisk pro Českou republiku
Anna Grefkowicz má více než 24 let zkušeností z farmaceutického průmyslu, které získala napříč různými zeměmi, terapeutickými oblastmi i profesními rolemi. Ve své kariéře se věnovala strategii, přístupu na trh, marketingu, obchodu i zvyšování komerční efektivity, a to jak na úrovni jednotlivých poboček, tak v rámci regionálního řízení. Ve společnosti Novo Nordisk působí od roku 2008 a před svým jmenováním generální ředitelkou Novo Nordisk Česká republika zastávala pozici viceprezidentky odpovědné za oblast obchodu, přístupu na trh a strategie v regionu jihovýchodní Evropy, Blízkého východu a Afriky. Je absolventkou magisterského studia Management a marketing na Varšavské technické univerzitě a držitelkou titulu MBA z Oxford Brookes University a Polish Open University.
Martina Hazlingerová, jednatelka společnosti UCB pro Českou republiku
Martina Hazlingerová vede českou pobočku společnosti UCB a současně tým Market Access a externí spolupráce pro region východní Evropy. Ve společnosti UCB působí více než dvě dekády, během nichž zastávala několik manažerských a komerčních pozic zaměřených na marketing, Operational Excellence Sales či Market Access, a to jak v České republice, tak i v dalších zemích regionu. Aktivně se podílí na činnosti Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), kde byla mimo jiné předsedkyní Kontrolní komise. Vystudovala biotechnologii na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě, kde v rámci studia absolvovala pobyt na Royal Institute of Technology (KTH) ve Stockholmu. Je také absolventkou programu MBA ve zdravotnictví na Academy of Health Care Management v Praze.
Jérôme Berbigier, generální ředitel společnosti Novartis pro Českou republiku
Jérôme Berbigier ve farmaceutickém průmyslu působí více než 18 let, během nichž získal zkušenosti v oblasti výzkumu a vývoje léčiv, jejich uvádění na trh a strategického řízení napříč celým řetězcem. Před nástupem do funkce generálního ředitele zastával v rámci skupiny Novartis různé manažerské a odborné pozice v mezinárodním prostředí. Ve své současné roli se zaměřuje na rozvoj inovativních léčebných řešení a podporu dostupnosti moderní léčby pro pacienty v České republice.
James Rouse, generální ředitel společnosti Roche pro Českou republiku
James Rouse působí ve skupině Roche více než 12 let, během nichž zastával řadu vrcholových manažerských pozic na úrovni Spojeného království, Evropy i globálního vedení. Ve své kariéře se věnoval zejména strategickému řízení, rozvoji podnikání a implementaci globálních strategií v oblasti inovativních léčiv, včetně terapie vzácných onemocnění. Ve své současné roli generálního ředitele se zaměřuje na posilování spolupráce mezi farmaceutickým průmyslem, zdravotnickými odborníky a pacientskými organizacemi s cílem zlepšovat dostupnost moderní léčby v České republice. Před nástupem do Roche pracoval ve společnosti Pfizer. Vystudoval obor medicínská a farmaceutická chemie na Newcastle University.
Marek Mikulík, generální ředitel společnosti Pfizer pro Českou republiku a Slovensko
Marek Mikulík je zkušený manažer s více než dvacetiletou praxí ve farmaceutickém průmyslu, kterou spojil především se společností Pfizer, kde dnes působí jako generální ředitel pro Českou republiku a Slovensko. Ve své roli odpovídá za strategické řízení společnosti, rozvoj klíčových terapeutických oblastí a spolupráci s odbornou zdravotnickou komunitou i dalšími partnery v systému zdravotní péče. Během svého profesního působení ve společnosti Pfizer zastával řadu seniorních manažerských pozic, mimo jiné v oblasti obchodního vedení, customer engagement a strategického rozvoje portfolia, a významně se podílel na posilování přístupu pacientů k inovativní léčbě. Je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze, kde získal inženýrský titul a dále MBA programu na Nottingham Trent University.
Jiří Hostýnek, generální ředitel společnosti Bayer pro Českou republiku a Slovensko
Jiří Hostýnek působí ve farmaceutickém průmyslu více než dvacet let a od roku 2022 zastává pozici generálního ředitele společnosti Bayer pro Českou republiku a Slovensko. Se společností Bayer je profesně spojen více než 17 let, během nichž prošel řadou manažerských pozic. Před nástupem do Bayeru působil ve společnostech Sanofi a MSD. Ve své profesní praxi se dlouhodobě zaměřuje na strategické řízení, rozvoj portfolia inovativních léčiv a podporu jejich dostupnosti pro pacienty.
O AIFP
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) sdružuje 35 společností, které dokážou vyvinout a uvést na trh nové, účinnější a bezpečnější léky. AIFP je členem Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) a intenzivně spolupracuje s Mezinárodní federací farmaceutického průmyslu a asociací (IFPMA) a Americkou asociací inovativních farmaceutických firem (PhRMA). Více informací na www.aifp.cz.
