Asociace nestátních otevřených památek udělila ceny Ruprecht

Autor:
  10:11
Praha 19. března 2026 (PROTEXT) - Výroční ceny ANOPA 2025 byly předány v 5 kategoriích na slavnostním večeru na zámku Žďár nad Sázavou, v rámci každoročního setkání kastelánů. Tato profesní cena je historicky prvním oceněním pro profesionály z památkového cestovního ruchu, a byla založena s účelem ocenit mimořádné osobnosti, kolektivy, projekty a postupy, které významně přispívají k dobré správě, upevnění hodnot a atraktivitě zpřístupněných památek v České republice, bez ohledu na jejich vlastnictví. Cenu Kastelán roku si odnesli paní Ivana Holásková, dlouholetá kastelánka Zámku Lednice, pan Miroslav Konopásek, kastelán Hradu Houska a pan Václav Kůs, kastelán Kašperka. V kategorii Počin roku odborná porota ocenila znovuotevření Zámku Žinkovy jako nejvýznamnější počin uplynulé památkové sezony.

Šance být zastoupen a organizován v asociaci, jež má větší sílu než jednotlivec. Možnost setkávat se se správci, majiteli, nájemci a jinými osobnostmi, které mají co do činění s památkami všeho druhu. Příležitost vytvářet společné projekty, ať už výměny průvodců, kastelánů, společné propagace či jen větší blízkost k sobě navzájem, a z toho vyplývající možnost si kdykoliv zavolat či napsat, když je potřeba něco konzultovat. Tyto příležitosti přináší ANOPA (Asociace nestátních otevřených památek, z.s.).

Každoroční setkání kastelánů je nejprestižnější událostí této asociace. Hostitelem již pátého ročníku byl stejně jako v minulých letech Constantin Kinský, majitel zámku ve Žďáru nad Sázavou.

Svoje cíle asociace naplňuje mimo jiné i udělením "Výročních cen ANOPA", které vznikly z potřeby ocenit mimořádné osobnosti, kolektivy, projekty a postupy, které významně přispívají k dobré správě, upevnění hodnot a atraktivitě památek v České republice, bez ohledu na jejich vlastnictví.

"Návštěvy hradů a zámků patří v Česku mezi nejčastější důvody cestování po naší krásné vlasti, a lákají k nám i zahraniční návštěvníky. Nápad, že bychom vyhlásili výroční cenu pro profesionály z oboru památek, kteří zpřístupňují kulturní dědictví návštěvníkům, vznikl vloni na konci sezony, a jsem moc ráda, že již letos máme první předávání. Byly za tím měsíce práce, nastavení všech procesů, a nyní máme za sebou ten nádherný večer," uvádí Kateřina Šrámková, předsedkyně Výkonné rady ANOPA, jako vyhlašovatele cen.

"Hrady a zámky už dávno nejsou jen kulisami minulosti, ale žijí vlastním životem a nabízejí silné zážitky. O to důležitější je oceňovat lidi a projekty, které jim dávají novou energii a otevírají je veřejnosti, bez ohledu na to, komu patří. Výroční ceny ANOPA proto vnímáme jako uznání pro všechny, kteří dělají z památek místa, kam se lidé rádi vracejí. Právě díky nim zůstává naše kulturní dědictví atraktivní pro domácí i zahraniční návštěvníky," říká ředitel České centrály cestovního ruchu - CzechTourism František Reismüller.

Ceny byly uděleny v 5 kategoriích. Slavnostnímu večeru ve Freskovém sále žďárského zámku přihlíželo přes 70 hostů. Laureáti byli oceněni diplomem a soškou skleněného ducha Ruprechta, který má symbolizovat dobré duchy, kteří se ve starých objektech nacházejí a drží nad nimi ochrannou ruku.

Hodnotící komise udělila první tři místa vítězům ve 4 odborných kategoriích. O Ceně veřejnosti rozhodli v hlasování návštěvníci, sousedé a milovníci památek.

Večerem provázel pan Petr Janáček a ceny osobně předal host večera a nový kastelán na hradu Radyně, známý lovec Libor "Bandita" Šimůnek. Oceněny byly tyto osobnosti a počiny

V Kategorii “Počin roku” byli hodnotící komisí vybráni:

Zámek Žinkovy, za rozšíření nabídky zpřístupněných památek otevřením Zámku Žinkovy veřejnosti

Zámek Žďár z.s., za rozvoj služeb veřejnosti otevřením herny InventoriUM

Miroslav Krédl, za rozvoj kulturní nabídky památek pořádáním festivalu Tajemství zaniklých řemesel na zámku Brandýs nad Labem

 

V kategorii "Kastelán roku" byli oceněni:

1. Ivana Holásková, kastelánka zámku Lednice

2. Miroslav Konopásek, kastelán hradu Houska

3. Václav Kůs, kastelán hradu Kašperk

 

V kategorii "Průvodce roku" obdrželi ocenění:

1. Jitka Kottková, průvodkyně na hradě Valdštejn

2. Ivo Mirošovský, průvodce na hradě Svojanov

3. Alexandr Koukol, průvodce na zámku Loučeň

 

V kategorii "Dodavatel roku" získali ocenění:

1. Libor Hypš, truhlář z České Kamenice

2. Řemeslná vánoční sklárna Koulier, s.r.o

3. Vít Slavík, klempířské a pokrývačské práce

 

V "Ceně veřejnosti" návštěvníci a milovníci památek nejvíce ocenili tyto osobnosti a počiny:

Miloš Dempír, Zámek PolákyNominovaný na cenu Kastelán roku575 hlasů
Příběh vánočního stromečku, Zámek LoučeňNominovaný na Počin roku527 hlasů
Helena Kohoutová , Klášter minoritů svatého JakubaNominovaná na cenu Kastelán roku485 hlasů

Celkem bylo veřejností přiděleno 5531 hlasů

Slavnostnímu večeru předcházela pracovní část setkání kastelánů. Na setkání přijely desítky správců památkových objektů ze všech krajů České republiky a řada dalších vzácných hostů. Součástí byl konferenční program ve Freskových sálech žďárského zámku. Po úvodním přivítání hostitelem Constantinem Kinským, poté si převzal slovo pan Petr Lukas, autor projektu Objevuj památky. Věnoval pozornost sdílené PR podpoře nestátních otevřených památek a dále představil letošní vydání magazínu Objevuj památky, který je záměrem šířit směrem k širokému publiku.

V odpoledním bloku se účastníci seznámili s těmito zajímavými příspěvky:

Zámek Červená Řečice - Miroslava Paclová

Zámek Chříč - Matěj Chytil

Historické studny - Jan Schneider

Současná expozice v historickém objektu - David Šmíd

Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví - Kamil Podroužek

Tradiční výroba cihel a cihlářských výrobků pro rekonstrukce historických objektů - Dušan Grmolec

Sanitární karavany - Pavla Šulcová

Vedle nestátních památek přijali pozvání také zástupci Národního památkového ústavu, agentury CzechTourism a Ministerstva kultury. Bez ohledu na typ vlastnictví je všem společný zájem o zachování památek a prezentace jejich hodnot široké veřejnosti. Právě ta má v zemi s největší koncentrací památek na světě stále velmi živý zájem o jejich poznávání a seznamování se s umem našich předků.

Také jsme poděkovali Ministerstvu pro místní rozvoj za podporu činnosti asociace. V loňském roce získala Asociace nestátních otevřených památek dotaci z programu Dotace pro nestátní neziskové organizace. Vznikla tak strategie udržitelného rozvoje cestovního ruchu pro nestátní otevřené památky.

 

Zdroj: Asociace nestátních otevřených památek

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

Ohrožení NATO by nejpravděpodobněji přišlo z východu, řekl Pavel v kasárnách

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek ráno zavítal do kasáren praporu podpory...

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek pokračuje v oficiální návštěvě Středočeského kraje. Den zahájil v Rakovníku návštěvou praporu podpory nasaditelných sil. Později se program zaměří především na...

19. března 2026  7:32,  aktualizováno  10:34

Dopravu v Nuslích omezuje porucha trakčního vedení, tramvaje jezdí odklonem

V pražských Nuslích je ochabená tramvajová doprava v důsledku poruchy trakčního...

V pražských Nuslích nejezdí tramvaje v důsledku poruchy trakčního vedení. Dotčené jsou linky 3, 11 a 14. V úseku Náměstí Bratří Synků - Spořilov je zavedena náhradní autobusová doprava X11....

19. března 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Soud může otevřít cestu ke spalovně u Pardubic, firma napadla územní plán

Na prohlídku spalovny v Rybitví přijela delegace ze Senátu. (27. února 2024)

Spor o obnovu a modernizaci spalovny v Rybitví s kapacitou 20 tisíc tun nebezpečného odpadu ročně se dostal před krajský soud. Ten nyní rozhoduje, zda zruší změnu územního plánu obce Rybitví, která...

19. března 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Růžová zahrada v Děčíně se 700 růžemi bude od víkendu přístupná celoročně

ilustrační snímek

Obnovená Růžová zahrada v areálu děčínského zámku bude od soboty celoročně přístupná veřejnosti. Zahrada se vrátila do barokní podoby ze 17. století....

19. března 2026  8:35,  aktualizováno  8:35

Přímo na operační sál. Speciální kemp chce vábit lékaře na Karlovarsko

Ilustrační snímek

Ukázat studentům medicíny Karlovarský kraj jako místo, kde je možné dělat moderní medicínu, ale také vytvořit podmínky pro kvalitní osobní život a s celou rodinou dobře žít. To je cílem vzdělávací a...

19. března 2026  10:12

Finále Světového poháru v biatlonu startuje: Češky v čele s Voborníkovou čeká sprint v Oslu

Tereza Voborníková na trati sprintu v Otepää.

Finále Biatlonového světového poháru v norském Oslu odstartuje sprintem žen. Do něj zasáhne i čtveřice českých reprezentantek. Největší pozornost bude poutat Tereza Voborníková, která může v celkovém...

19. března 2026  10:09

Plicní choroba, která skolila Franze Kafku i Jiřího Wolkera, v Česku stále hrozí

Franz Kafka zemřel v roce 1924 na tuberkulózu hrtanu.

Jste muž v nejlepších letech? Tak to spadáte do rizikové kategorie, které se může nakazit chorobou, která dříve kosila tisíce lidí. V Česku trpí tuberkulózou nejčastěji mu muži mezi 40 až 59 lety....

19. března 2026  10:07

Světový pohár v biatlonu 2025/26 uzavře norské Oslo. Jak vypadá česká nominace?

Tereza Voborníká při střelecké položce během sprintu.

České biatlonisty čeká poslední zastávka Světového poháru v biatlonu. Tou je již tradičně norské Oslo. Reprezentace nastoupí v podobné sestavě jako v předchozích dvou zastávkách seriálu. Podívejte se...

19. března 2026  10:02

Zemřela lékařka, která významně přispěla k unikátnímu rozvoji dětské kardiologie

Lékařka Marie Voříšková. (1931-2026)

Zemřela lékařka Marie Voříšková, osobnost české dětské kardiologie. Bylo jí 95 let. V 80. letech pomohla vybudovat unikátní systém centralizované péče o děti s vrozenými srdečními vadami, za jehož...

19. března 2026  10:02

Specializace znamená poloviční ceny: Cenové modely virtuálních sídel v Česku

19. března 2026

Užasná výstava modelové železnice na Letné.

vydáno 19. března 2026  9:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.