Asociace nestátních otevřených památek udělila ceny Ruprecht

Šance být zastoupen a organizován v asociaci, jež má větší sílu než jednotlivec. Možnost setkávat se se správci, majiteli, nájemci a jinými osobnostmi, které mají co do činění s památkami všeho druhu. Příležitost vytvářet společné projekty, ať už výměny průvodců, kastelánů, společné propagace či jen větší blízkost k sobě navzájem, a z toho vyplývající možnost si kdykoliv zavolat či napsat, když je potřeba něco konzultovat. Tyto příležitosti přináší ANOPA (Asociace nestátních otevřených památek, z.s.).
Každoroční setkání kastelánů je nejprestižnější událostí této asociace. Hostitelem již pátého ročníku byl stejně jako v minulých letech Constantin Kinský, majitel zámku ve Žďáru nad Sázavou.
Svoje cíle asociace naplňuje mimo jiné i udělením "Výročních cen ANOPA", které vznikly z potřeby ocenit mimořádné osobnosti, kolektivy, projekty a postupy, které významně přispívají k dobré správě, upevnění hodnot a atraktivitě památek v České republice, bez ohledu na jejich vlastnictví.
"Návštěvy hradů a zámků patří v Česku mezi nejčastější důvody cestování po naší krásné vlasti, a lákají k nám i zahraniční návštěvníky. Nápad, že bychom vyhlásili výroční cenu pro profesionály z oboru památek, kteří zpřístupňují kulturní dědictví návštěvníkům, vznikl vloni na konci sezony, a jsem moc ráda, že již letos máme první předávání. Byly za tím měsíce práce, nastavení všech procesů, a nyní máme za sebou ten nádherný večer," uvádí Kateřina Šrámková, předsedkyně Výkonné rady ANOPA, jako vyhlašovatele cen.
"Hrady a zámky už dávno nejsou jen kulisami minulosti, ale žijí vlastním životem a nabízejí silné zážitky. O to důležitější je oceňovat lidi a projekty, které jim dávají novou energii a otevírají je veřejnosti, bez ohledu na to, komu patří. Výroční ceny ANOPA proto vnímáme jako uznání pro všechny, kteří dělají z památek místa, kam se lidé rádi vracejí. Právě díky nim zůstává naše kulturní dědictví atraktivní pro domácí i zahraniční návštěvníky," říká ředitel České centrály cestovního ruchu - CzechTourism František Reismüller.
Ceny byly uděleny v 5 kategoriích. Slavnostnímu večeru ve Freskovém sále žďárského zámku přihlíželo přes 70 hostů. Laureáti byli oceněni diplomem a soškou skleněného ducha Ruprechta, který má symbolizovat dobré duchy, kteří se ve starých objektech nacházejí a drží nad nimi ochrannou ruku.
Hodnotící komise udělila první tři místa vítězům ve 4 odborných kategoriích. O Ceně veřejnosti rozhodli v hlasování návštěvníci, sousedé a milovníci památek.
Večerem provázel pan Petr Janáček a ceny osobně předal host večera a nový kastelán na hradu Radyně, známý lovec Libor "Bandita" Šimůnek. Oceněny byly tyto osobnosti a počiny
V Kategorii “Počin roku” byli hodnotící komisí vybráni:
Zámek Žinkovy, za rozšíření nabídky zpřístupněných památek otevřením Zámku Žinkovy veřejnosti
Zámek Žďár z.s., za rozvoj služeb veřejnosti otevřením herny InventoriUM
Miroslav Krédl, za rozvoj kulturní nabídky památek pořádáním festivalu Tajemství zaniklých řemesel na zámku Brandýs nad Labem
V kategorii "Kastelán roku" byli oceněni:
1. Ivana Holásková, kastelánka zámku Lednice
2. Miroslav Konopásek, kastelán hradu Houska
3. Václav Kůs, kastelán hradu Kašperk
V kategorii "Průvodce roku" obdrželi ocenění:
1. Jitka Kottková, průvodkyně na hradě Valdštejn
2. Ivo Mirošovský, průvodce na hradě Svojanov
3. Alexandr Koukol, průvodce na zámku Loučeň
V kategorii "Dodavatel roku" získali ocenění:
1. Libor Hypš, truhlář z České Kamenice
2. Řemeslná vánoční sklárna Koulier, s.r.o
3. Vít Slavík, klempířské a pokrývačské práce
V "Ceně veřejnosti" návštěvníci a milovníci památek nejvíce ocenili tyto osobnosti a počiny:
|Miloš Dempír, Zámek Poláky
|Nominovaný na cenu Kastelán roku
|575 hlasů
|Příběh vánočního stromečku, Zámek Loučeň
|Nominovaný na Počin roku
|527 hlasů
|Helena Kohoutová , Klášter minoritů svatého Jakuba
|Nominovaná na cenu Kastelán roku
|485 hlasů
Celkem bylo veřejností přiděleno 5531 hlasů
Slavnostnímu večeru předcházela pracovní část setkání kastelánů. Na setkání přijely desítky správců památkových objektů ze všech krajů České republiky a řada dalších vzácných hostů. Součástí byl konferenční program ve Freskových sálech žďárského zámku. Po úvodním přivítání hostitelem Constantinem Kinským, poté si převzal slovo pan Petr Lukas, autor projektu Objevuj památky. Věnoval pozornost sdílené PR podpoře nestátních otevřených památek a dále představil letošní vydání magazínu Objevuj památky, který je záměrem šířit směrem k širokému publiku.
V odpoledním bloku se účastníci seznámili s těmito zajímavými příspěvky:
Zámek Červená Řečice - Miroslava Paclová
Zámek Chříč - Matěj Chytil
Historické studny - Jan Schneider
Současná expozice v historickém objektu - David Šmíd
Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví - Kamil Podroužek
Tradiční výroba cihel a cihlářských výrobků pro rekonstrukce historických objektů - Dušan Grmolec
Sanitární karavany - Pavla Šulcová
Vedle nestátních památek přijali pozvání také zástupci Národního památkového ústavu, agentury CzechTourism a Ministerstva kultury. Bez ohledu na typ vlastnictví je všem společný zájem o zachování památek a prezentace jejich hodnot široké veřejnosti. Právě ta má v zemi s největší koncentrací památek na světě stále velmi živý zájem o jejich poznávání a seznamování se s umem našich předků.
Také jsme poděkovali Ministerstvu pro místní rozvoj za podporu činnosti asociace. V loňském roce získala Asociace nestátních otevřených památek dotaci z programu Dotace pro nestátní neziskové organizace. Vznikla tak strategie udržitelného rozvoje cestovního ruchu pro nestátní otevřené památky.
