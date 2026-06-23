ASOME: Svobodný gaming bez Windows

Díky technologii Proton od Valve dokážou počítače spouštět tisíce videoher určených pro Windows. Hráči tak mohou využívat své herní knihovny bez Windows bloatwaru, složité konfigurace a odesílání dat třetím stranám.
Bazzite OS nabízí prostředí inspirované Steam Deckem, jednoduché ovládání a herní režim připravený ihned po zapnutí. Počítače jsou dodávány kompletně nakonfigurované a připravené k okamžitému použití.
Nová řada ASOME Gaming cílí na hráče, kteří hledají vysoký výkon, jednoduchost a výhody otevřeného operačního systému Linux.
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Zdroj: Asome