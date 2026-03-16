Asseco prodlužuje přihlašování do startupového inkubátoru UpSteer

Autor:
  13:00
Praha 16. března 2026 (PROTEXT) - Dobrá zpráva pro všechny začínající firmy, které ještě nestihly podat přihlášku: inkubátor UpSteer, který organizuje mezinárodní IT společnost Asseco, prodlužuje přihlašování do 25. března. Startupy tak získávají více času využít tuto příležitost a získat bezplatný mentoring, cenné kontakty či podporu od špičkových expertů ze světa IT a byznysu. Přihlásit se mohou jednoduše přes oficiální web: UpSteer – A startup incubator by Asseco.

Čtvrtý ročník inkubátoru UpSteer nabízí šestiměsíční program pro technologické startupy ze Slovenska a České republiky. Vzhledem k vysokému zájmu a četným žádostem se organizátoři rozhodli posunout deadline na 25. března 2026.

UpSteer je určen pro IT startupy působící v oblastech, jako jsou finance, zdravotnictví, utility, průmysl 4.0, veřejná správa, ERP systémy, cloudová řešení či infrastruktura. Cílem programu je pomoci začínajícím podnikatelům růst, a to prostřednictvím mentoringu, workshopů a strategických konzultací.

UpSteer od roku 2022 podpořil už několik úspěšných startupů, jako jsou Appara, Daitable, Rewardly či Rewora. Účastníci získávají přístup ke kancelářím, investičním příležitostem a partnerům zcela bezplatně.

Podnikatelé se zájmem o účast v inkubátoru se mohou registrovat do 25. března prostřednictvím formuláře na oficiální webové stránce programu a posunout svůj nápad na vyšší úroveň s podporou lídra v IT světě. Více informací o Asseco Central Europe najdete na ce.asseco.com.

 

O společnosti Asseco Central Europe

Skupina Asseco International, jejímž členem je i Asseco Central Europe (Asseco CE), patří mezi nejsilnější softwarové domy působící v evropských zemích. Prostřednictvím Asseco CE je aktivní zejména na Slovensku, v České republice, Maďarsku, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Itálii a Polsku. Součástí skupiny Asseco Central Europe jsou i další IT společnosti. Firma realizuje náročné projekty pro komerční sféru i pro státní správu a samosprávu, založené na dlouholetých zkušenostech s rozsáhlými projekty softwarových řešení na míru, přičemž klade silný důraz na podporu strategických záměrů svých klientů. Více informací naleznete na https://ce.asseco.com/cz/.

 

Zdroj: Asseco Central Europe

