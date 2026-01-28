Asseco spouští přihlašování do svého inkubátoru: Získejte mentoring, kontakty a podporu od IT expertů

Autor:
  9:00
Bratislava 27. ledna 2026 (PROTEXT) - Inkubační program UpSteer, organizovaný mezinárodní IT společností Asseco, spustil přihlašování do svého čtvrtého ročníku. Ambiciózní technologické startupy ze Slovenska a České republiky mají možnost získat šestiměsíční mentoring a kontakty pod vedením zkušených odborníků z oblasti IT a byznysu zcela zdarma. Přihlášky je možné podávat do 15. března prostřednictvím oficiálního webu inkubátoru.

UpSteer se zaměřuje na technologicky orientované startupy působící v oblastech, jako jsou finance, ERP systémy, zdravotnictví, průmysl 4.0, veřejná správa či cloudová řešení a infrastruktura. Cílem programu je poskytnout začínajícím firmám přístup k odbornému mentoringu, praktickým workshopům a strategickým konzultacím, které jim pomohou prosadit se na trhu.

Začínající startupisté budou mít příležitost konzultovat své nápady s předními experty v oblasti IT a byznysu na Slovensku a v Česku. Program povede Jozef Klein, CEO Asseco Central Europe a Asseco International. „I já jsem si v podnikání prošel cestu tvrdé práce, neustálého učení a překonávání výzev. Teď rád pomohu mladým talentům vyhnout se chybám, kterým jsem kdysi čelil sám. UpSteer není jen inkubátor, ale místo, kde získáte přístup ke zkušeným mentorům, technologiím a reálným byznysovým příležitostem. Osobně se velmi těším, že u toho budu znovu,“ uvedl Klein, který je zároveň laureátem ocenění EY Podnikatel roku 2016.

 

Podpora inovativních řešení

Od svého vzniku v roce 2022 pomohl UpSteer mnoha startupům získat podnikatelské know-how. Mezi úspěšné absolventy patří startupy jako Rewora, OWASmooth, Rewardly, Appara či Daitable.

„UpSteer nám pomohl získat ucelený podnikatelský plán a posunul nás vpřed,“ zhodnotil program Kamil Kušnirák, lídr vítězného startupu z loňského ročníku. Jeho řešení Rewora pomáhá e-shopům přeměnit zákaznické recenze na důvěru a vyšší prodeje. Sjednocuje hodnocení z různých zdrojů a zobrazuje je tak, aby měli zákazníci jistotu při nákupu.

Zároveň i malý e-shop tak dokáže působit jako profesionální a důvěryhodný prodejce, což přímo zvyšuje konverze. „Do podnikání teď vstupujeme s jasnou představou – ať už finanční nebo technologickou. Nebýt Asseca, trvalo by nám to určitě mnohem déle,“ doplňuje Kušnirák.

 

Bezplatná účast i atraktivní prostory

Program UpSteer nabízí také přístup ke kancelářským prostorám v Bratislavě či Brně, investiční příležitosti a kontakty na klíčové hráče v bankovnictví, zdravotnictví, pojišťovnictví nebo průmyslu. Jelikož je cílem inkubátoru hledat nové talenty, bude i letos účast pro vybrané startupy zcela zdarma.

Podnikatelé se zájmem o účast v inkubátoru se mohou registrovat do 15. března prostřednictvím formuláře na oficiálních webových stránkách programu: UpSteer – A startup incubator by Asseco.

 

O společnosti Asseco Central Europe

Skupina Asseco International, jejímž členem je i Asseco Central Europe (Asseco CE), patří mezi nejsilnější softwarové domy působící v evropských zemích. Prostřednictvím Asseco CE je aktivní zejména na Slovensku, v České republice, Maďarsku, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Itálii a Polsku. Součástí skupiny Asseco Central Europe jsou i další IT společnosti. Firma realizuje náročné projekty pro komerční sféru i pro státní správu a samosprávu, založené na dlouholetých zkušenostech s rozsáhlými projekty softwarových řešení na míru, přičemž klade silný důraz na podporu strategických záměrů svých klientů. Více informací naleznete na https://ce.asseco.com/cz.

 

Zdroj: Asseco Central Europe

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

Senior najel na D6 do protisměru. Policisté hledají svědky nebezpečné jízdy

Senior najel na dálnici do protisměru. Policisté hledají svědky nebezpečné jízdy

Nepozornost třiaosmdesátiletého řidiče byla zřejmě v úterý po jedné hodině odpoledne důvodem, proč na dálnici D6 najel do protisměru. V něm ujel několik kilometrů, přičemž ohrozil řadu motoristů....

28. ledna 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Zavážení odkališť na Českobudějovicku končí, lidem se uleví od prachu a dopravy

Areál mezi obcemi Mydlovary a Olešník sloužil pro chemickou úpravu uranových...

Největší dírou na odpady v Evropě nazývají někteří lidé rozlehlý areál mezi obcemi Mydlovary a Olešník na Českobudějovicku. Ve druhé polovině 20. století sloužil jako úpravna uranových rud, pak...

28. ledna 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Světová opravna vagonů z Děčína rozšířila záběr, ročně přelisuje tisíce dvojkolí

Opravna železničních nákladních vozů Ryko otevřela novou výrobní halu na výrobu...

Opravna železničních nákladních vozů Ryko otevřela v Děčíně novou halu na lisování dvojkolí. Reaguje tak na rostoucí poptávku a získání nových zákazníků. Jde o investici za více než 128 milionů korun.

28. ledna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Řidiče v létě opět čekají komplikace, průtah Zlínem se uzavře z obou stran

Silničáři začali opravovat úsek silnice I/49 na třídě Tomáše Bati ve...

Zlínští motoristé si zvykají na to, že každé léto je hlavní průtah krajským městem v některé části rozkopaný. Silničáři na něm vyměňují povrch, přičemž v posledních letech zvládli opravit hlavní tah...

28. ledna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Silnice v Pardubickém kraji jsou místy kluzké a namrzlé

ilustrační snímek

Silnice v Pardubickém kraji jsou místy kluzké, zvláště ve výše položených oblastech. Někde se na vozovkách tvoří vlivem nízkých teplot námraza. Všechny...

28. ledna 2026  7:23,  aktualizováno  7:23

Silnice ve středních Čechách mohou namrzat, řidiči by měli být opatrní

ilustrační snímek

Silnice ve středních Čechách mohou dnes ráno namrzat, řidiči by měli být opatrní. Cestáři v noci vyslali do terénu tři desítky sypačů, po ránu jich ještě sedm...

28. ledna 2026  7:22,  aktualizováno  7:22

Silnice v Ústeckém kraji jsou sjízdné s opatrností, na horách může být sníh

ilustrační snímek

Silnice v Ústeckém kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Některé posádky silničářů byly v noci a brzy ráno v terénu. Cesty jsou po chemickém ošetření...

28. ledna 2026  7:20,  aktualizováno  7:20

Asseco spouští přihlašování do svého inkubátoru: Získejte mentoring, kontakty a podporu od IT expertů

28. ledna 2026

V městech Královéhradeckého kraje zdražilo teplo i voda. Rychnov je výjimkou

Elektrárna v Opatovicích nad Labem patří Danielovi Křetínskému.

Obyvatelé někdejších okresních měst v Královéhradeckém kraji si letos připlatí za vodu i teplo. Ceny stouply o asi 3,5 až 6 procent. Výjimkou je Rychnov nad Kněžnou, tam ceny zůstávají na loňské...

28. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

V hradeckém kraji hrozí mrznoucí mrholení, na horách uježděný sníh

ilustrační snímek

V Královéhradeckém kraji dnes hrozí mrznoucí mrholení. Řidiči by měli být opatrní. Na nesolených silnicích v Krkonoších a v Orlických horách zůstávají zbytky...

28. ledna 2026  7:01,  aktualizováno  7:01

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Průzkum: desítky tisíc českých domácností si o Vánocích pořídily domácího mazlíčka

28. ledna 2026  8:40

Silnice v Libereckém kraji jsou místy namrzlé, v horách je na nich sníh

ilustrační snímek

S opatrností jsou dnes sjízdné silnice v Libereckém kraji. Mokré povrchy jsou místy namrzlé a v horských oblastech je na vozovkách nižších tříd, které se...

28. ledna 2026  6:56,  aktualizováno  6:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.