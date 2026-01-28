Asseco spouští přihlašování do svého inkubátoru: Získejte mentoring, kontakty a podporu od IT expertů

UpSteer se zaměřuje na technologicky orientované startupy působící v oblastech, jako jsou finance, ERP systémy, zdravotnictví, průmysl 4.0, veřejná správa či cloudová řešení a infrastruktura. Cílem programu je poskytnout začínajícím firmám přístup k odbornému mentoringu, praktickým workshopům a strategickým konzultacím, které jim pomohou prosadit se na trhu.
Začínající startupisté budou mít příležitost konzultovat své nápady s předními experty v oblasti IT a byznysu na Slovensku a v Česku. Program povede Jozef Klein, CEO Asseco Central Europe a Asseco International. „I já jsem si v podnikání prošel cestu tvrdé práce, neustálého učení a překonávání výzev. Teď rád pomohu mladým talentům vyhnout se chybám, kterým jsem kdysi čelil sám. UpSteer není jen inkubátor, ale místo, kde získáte přístup ke zkušeným mentorům, technologiím a reálným byznysovým příležitostem. Osobně se velmi těším, že u toho budu znovu,“ uvedl Klein, který je zároveň laureátem ocenění EY Podnikatel roku 2016.
Podpora inovativních řešení
Od svého vzniku v roce 2022 pomohl UpSteer mnoha startupům získat podnikatelské know-how. Mezi úspěšné absolventy patří startupy jako Rewora, OWASmooth, Rewardly, Appara či Daitable.
„UpSteer nám pomohl získat ucelený podnikatelský plán a posunul nás vpřed,“ zhodnotil program Kamil Kušnirák, lídr vítězného startupu z loňského ročníku. Jeho řešení Rewora pomáhá e-shopům přeměnit zákaznické recenze na důvěru a vyšší prodeje. Sjednocuje hodnocení z různých zdrojů a zobrazuje je tak, aby měli zákazníci jistotu při nákupu.
Zároveň i malý e-shop tak dokáže působit jako profesionální a důvěryhodný prodejce, což přímo zvyšuje konverze. „Do podnikání teď vstupujeme s jasnou představou – ať už finanční nebo technologickou. Nebýt Asseca, trvalo by nám to určitě mnohem déle,“ doplňuje Kušnirák.
Bezplatná účast i atraktivní prostory
Program UpSteer nabízí také přístup ke kancelářským prostorám v Bratislavě či Brně, investiční příležitosti a kontakty na klíčové hráče v bankovnictví, zdravotnictví, pojišťovnictví nebo průmyslu. Jelikož je cílem inkubátoru hledat nové talenty, bude i letos účast pro vybrané startupy zcela zdarma.
Podnikatelé se zájmem o účast v inkubátoru se mohou registrovat do 15. března prostřednictvím formuláře na oficiálních webových stránkách programu: UpSteer – A startup incubator by Asseco.
O společnosti Asseco Central Europe
Skupina Asseco International, jejímž členem je i Asseco Central Europe (Asseco CE), patří mezi nejsilnější softwarové domy působící v evropských zemích. Prostřednictvím Asseco CE je aktivní zejména na Slovensku, v České republice, Maďarsku, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Itálii a Polsku. Součástí skupiny Asseco Central Europe jsou i další IT společnosti. Firma realizuje náročné projekty pro komerční sféru i pro státní správu a samosprávu, založené na dlouholetých zkušenostech s rozsáhlými projekty softwarových řešení na míru, přičemž klade silný důraz na podporu strategických záměrů svých klientů. Více informací naleznete na https://ce.asseco.com/cz.
