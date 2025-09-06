ASTM rozšiřuje přístup k platformě Compass

Společnost ASTM International rozšiřuje své aktivity přímého prodeje pro uspokojení rostoucí poptávky zákazníků po sofistikovaných digitálních formátech a pracovních postupech. Svůj dlouhodobý a úspěšný vztah s distributorem Accuris (dříve IHS) tak již nebude obnovovat.
„Vyslyšeli jsme hlasy našich zákazníků a uživatelů a těšíme se na bezprostřednější spolupráci, která nám umožní inovovat poskytování informací a dat potřebných dnes i v budoucnosti," konstatoval prezident ASTM Andy Kireta. „Společnost Accuris byla pro ASTM po léta vynikajícím partnerem a přejeme jí vše do budoucna s dalším rozvojem jejího podnikání vše nejlepší."
Společnost ASTM nedávno dokončila několik let trvající revizi své stávající IT infrastruktury, což umožnilo významná vylepšení jejího vlajkového produktu ASTM Compass®. Díky této nově vylepšené platformě je nyní ASTM v jedinečné pozici, kdy může uživatelům svých norem nabídnout širší spektrum řešení, která jim umožní lépe využívat jejich normy.
Prostřednictvím nových funkcí je společnost ASTM rovněž připravena spolupracovat s uživateli standardů na vývoji a implementaci nástrojů a propojení, které jim umožní snadno začlenit standardy a technické materiály do svých každodenních pracovních postupů.
Předplatitelé ASTM Compass získají mj. následující výhody:
- Možnost výběru formátu standardů HTML nebo PDF pro ještě flexibilnější práci s materiály.
- Doplňkové materiály od AASHTO, AATCC, API, AWS, AWWA, CGA, IES, MOD, UOP a dalších.
- Barevné zvýraznění (ASTM Redlines) pro okamžitou identifikaci změn v normách, které šetří čas, peníze a zdroje.
- Nový, výkonný nástroj pro spolupráci, který umožňuje sdílet vybraný obsah s ostatními uživateli, čímž zlepšuje komunikaci na technické úrovni v rámci celé organizace i mezi jednotlivými divizemi. Díky Compass Points mohou navíc uživatelé přidávat své požadavky, scénáře použití nebo jiné organizační protokoly přímo do daných norem. Vznikají tak jedinečné, trvalé a sdílitelné URL adresy, které fungují jako osobní záložky a zajistí uživatelům neustálý přístup k důležitým údajům v normách i v případě, že dojde k jejich změně. Compass Points fungují pro všechny verze norem od všech vydavatelů na ASTM Compass.
- Funkci Oblíbené, která umožňuje připnout často používané normy na hlavní panel platformy Compass.
- Funkci Sledování, která upozorňuje na vydání nových verzí.
- Více než 300 videí ASTM vytvořených odborníky na dané téma, určených pro rychlé zaškolení nových zaměstnanců, jako návod pro správné provádění testovacích metod či školení stávajících týmů.
- Vybrané normy v překladu do jiných jazyků.
ASTM má jako vlastník těchto materiálů unikátní možnost nabídnout zákazníkům efektivnější, individualizovaná řešení," dodává Kireta. „Od přístupu k HTML verzím norem a pomoci s odpovědným používáním umělé inteligence až po nové nástroje, které spolupracují s různými digitálními platformami a pracovními postupy – ASTM poskytuje zákazníkům spolehlivý, důvěryhodný a responzivní zdroj, který dokáže naplnit jejich informační potřeby v proměnlivé digitální době. Zákazníci nyní budou moci v širším měřítku spolupracovat přímo s ASTM a být hrdí na to, že jejich investice do Compass podporuje vývoj budoucích norem."
Pro více informací je k dispozici tým obchodních zástupců a manažerů vzdělávání ASTM, který je vysoce kvalifikovaný v oblasti přizpůsobování služeb a řešení specifických potřeb zákazníků ASTM. Máte-li dotazy ohledně fungování ASTM Compass, navštivte astm.org/compass nebo kontaktujte obchodní oddělení společnosti (sales@astm.org; +1.877.909.2786).
Kontakt pro dotazy médií: Dan Bergels, tel +1.610.832.9602; dbergels@astm.org