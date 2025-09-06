ASTM rozšiřuje přístup k platformě Compass

West Conshohocken (Pensylvánie) 6. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Změna ve vztahu s distributorem umožňuje přímý přístup prostřednictvím ASTM Compass®

Společnost ASTM International rozšiřuje své aktivity přímého prodeje pro uspokojení rostoucí poptávky zákazníků po sofistikovaných digitálních formátech a pracovních postupech. Svůj dlouhodobý a úspěšný vztah s distributorem Accuris (dříve IHS) tak již nebude obnovovat.

„Vyslyšeli jsme hlasy našich zákazníků a uživatelů a těšíme se na bezprostřednější spolupráci, která nám umožní inovovat poskytování informací a dat potřebných dnes i v budoucnosti," konstatoval prezident ASTM Andy Kireta. „Společnost Accuris byla pro ASTM po léta vynikajícím partnerem a přejeme jí vše do budoucna s dalším rozvojem jejího podnikání vše nejlepší."

Společnost ASTM nedávno dokončila několik let trvající revizi své stávající IT infrastruktury, což umožnilo významná vylepšení jejího vlajkového produktu ASTM Compass®. Díky této nově vylepšené platformě je nyní ASTM v jedinečné pozici, kdy může uživatelům svých norem nabídnout širší spektrum řešení, která jim umožní lépe využívat jejich normy.

Prostřednictvím nových funkcí je společnost ASTM rovněž připravena spolupracovat s uživateli standardů na vývoji a implementaci nástrojů a propojení, které jim umožní snadno začlenit standardy a technické materiály do svých každodenních pracovních postupů.

Předplatitelé ASTM Compass získají mj. následující výhody:

  • Možnost výběru formátu standardů HTML nebo PDF pro ještě flexibilnější práci s materiály.
  • Doplňkové materiály od AASHTO, AATCC, API, AWS, AWWA, CGA, IES, MOD, UOP a dalších.
  • Barevné zvýraznění (ASTM Redlines) pro okamžitou identifikaci změn v normách, které šetří čas, peníze a zdroje.
  • Nový, výkonný nástroj pro spolupráci, který umožňuje sdílet vybraný obsah s ostatními uživateli, čímž zlepšuje komunikaci na technické úrovni v rámci celé organizace i mezi jednotlivými divizemi. Díky Compass Points mohou navíc uživatelé přidávat své požadavky, scénáře použití nebo jiné organizační protokoly přímo do daných norem. Vznikají tak jedinečné, trvalé a sdílitelné URL adresy, které fungují jako osobní záložky a zajistí uživatelům neustálý přístup k důležitým údajům v normách i v případě, že dojde k jejich změně. Compass Points fungují pro všechny verze norem od všech vydavatelů na ASTM Compass.
  • Funkci Oblíbené, která umožňuje připnout často používané normy na hlavní panel platformy Compass.
  • Funkci Sledování, která upozorňuje na vydání nových verzí.
  • Více než 300 videí ASTM vytvořených odborníky na dané téma, určených pro rychlé zaškolení nových zaměstnanců, jako návod pro správné provádění testovacích metod či školení stávajících týmů.
  • Vybrané normy v překladu do jiných jazyků.

ASTM má jako vlastník těchto materiálů unikátní možnost nabídnout zákazníkům efektivnější, individualizovaná řešení," dodává Kireta. „Od přístupu k HTML verzím norem a pomoci s odpovědným používáním umělé inteligence až po nové nástroje, které spolupracují s různými digitálními platformami a pracovními postupy – ASTM poskytuje zákazníkům spolehlivý, důvěryhodný a responzivní zdroj, který dokáže naplnit jejich informační potřeby v proměnlivé digitální době. Zákazníci nyní budou moci v širším měřítku spolupracovat přímo s ASTM a být hrdí na to, že jejich investice do Compass podporuje vývoj budoucích norem."

Pro více informací je k dispozici tým obchodních zástupců a manažerů vzdělávání ASTM, který je vysoce kvalifikovaný v oblasti přizpůsobování služeb a řešení specifických potřeb zákazníků ASTM. Máte-li dotazy ohledně fungování ASTM Compass, navštivte astm.org/compass nebo kontaktujte obchodní oddělení společnosti (sales@astm.org; +1.877.909.2786).

O společnosti ASTM International

Modernizujeme standardy, transformujeme trhy a prostupujeme všemi aspekty každodenního života, aby náš svět fungoval lépe.

Na celém světě dnes platí více než 12 000 norem ASTM. Ty všechny definujeme a nastavujeme s cílem zlepšovat každý den miliony lidských životů. Společně s našimi inovativními obchodními službami zvyšují výkon a pomáhají komukoli a kdekoli důvěřovat věcem, které nakupují a používají.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1978211/ASTM_International_Logo.jpg 

Kontakt pro dotazy médií: Dan Bergels, tel +1.610.832.9602; dbergels@astm.org

 

 

