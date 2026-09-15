Astratex podporuje ženy i na hřišti. Je hlavním partnerem Tatranu Střešovice

Podpora žen na hřišti i mimo něj
Sport je přirozenou součástí zdravého životního stylu a Astratex chce motivovat ženy a dívky, aby se nebály být aktivní bez ohledu na věk, postavu nebo výkonnost. Právě proto se značka rozhodla spojit své jméno s ženským A-týmem Tatranu Střešovice. „Ženy podporujeme už více než 25 let. Pomáháme jim najít prádlo, ve kterém se cítí pohodlně, sebevědomě a samy sebou. Sport je prostředím, kde je správná podpora, a to nejen ta fyzická, obzvlášť důležitá. Proto nám spojení s hráčkami Tatranu dává velký smysl. Chceme stát za ženami, které mají odvahu jít za svými cíli, pracovat na sobě a inspirovat ostatní,“ říká Michal Bilka, marketingový ředitel Astratexu.
Tatran: tradice, výsledky a práce s mladými sportovci
Tatran Střešovice je historicky nejúspěšnějším českým florbalovým klubem. Má více než 1 200 členů a disponuje kompletní strukturou od nejmenších dětí až po elitní týmy. Dlouhodobě patří také mezi nejvýznamnější české kluby z hlediska výchovy hráček a hráčů pro reprezentační výběry.
Týmy Tatranu získaly napříč elitními kategoriemi celkem 46 titulů mistra České republiky a více než 70 ligových medailí. Význam klubu v českém florbalu dokládají také dva dokumentární filmy – TATRAN a Tre(a)ble.
Silnou tradici a výsledky má také ženský A-tým. V sezoně 2024/25 získaly Tatranky stříbrné medaile v Extralize, v následující sezoně 2025/26 pak bronz. V letech 2025 a 2026 navíc dvakrát po sobě vyhrály Pohár Českého florbalu. Úspěchy tým sbírá i na mezinárodní scéně. V sezoně 2025/26 se ženy představily v Poháru mistrů, kde se probojovaly až do semifinále, a v sezoně 2026/27 budou v prestižní evropské soutěži startovat znovu.
„Spojení s Astratexem vnímáme jako partnerství dvou značek, které věří v ženský potenciál a chtějí vytvářet podmínky pro jeho rozvoj. O to víc nás těší, že Astratex nechce být pouze partnerem na dresech či plakátech, ale chce se aktivně zapojit do podpory našich hráček a ženského sportu,“ říká Jakub Menhart, generální manažer Tatranu Střešovice.
Z Tatranu až do reprezentace
Význam ženského týmu přesahuje klubovou úroveň. Na domácím mistrovství světa žen 2025 v Brně a Ostravě reprezentovaly Českou republiku hned čtyři hráčky Tatranu Střešovice – Michaela Mechlová, Karolína Stůjová, Linda Fuchsová a Barbora Husková.
Tatran zároveň dlouhodobě rozvíjí kompletní dívčí mládežnickou strukturu a vytváří cestu od prvních florbalových kroků až k elitnímu a reprezentačnímu sportu. Právě práce s mladými hráčkami je jednou z oblastí, které mohou do budoucna nabídnout další prostor pro společné aktivity s Astratexem.
Když má žena správnou podporu, může se soustředit na výkon
Partnerství zároveň otevírá téma, které je při ženském sportování stále často opomíjené – výběr správné sportovní podprsenky. Při dynamickém pohybu je dostatečná opora prsou důležitou součástí pohodlí sportovkyň, stejně jako vhodná obuv nebo funkční oblečení.
Astratex se dlouhodobě věnuje profesionálnímu brafittingu a pomáhá ženám najít správnou velikost a střih podprsenky. „Správná podpora dokáže výrazně ovlivnit pocit ze sportu i celkový komfort při pohybu. Každá aktivita přitom klade na prádlo trochu jiné nároky – něco jiného potřebujeme při florbalu nebo běhu, něco jiného při józe, turistice nebo během běžného aktivního dne. V Astratex Poradně v pražských Holešovicích proto ženám pomáháme nejen najít správnou velikost, ale také vybrat prádlo podle jejich postavy, potřeb a především toho, při jaké příležitosti ho budou nosit. Naším cílem je, aby prádlo ženu při pohybu nijak neomezovalo, ale naopak jí poskytlo jistotu a potřebnou oporu,“říká Zdeňka Sahulová, brafitterka Astratexu.
Astratex podporuje ženský sport
Partnerství s ženským A-týmem Tatranu Střešovice je dalším krokem v podpoře aktivního životního stylu a ženského sportu. Astratex chce prostřednictvím spolupráce nejen stát za úspěšným elitním týmem, ale také otevírat témata spojená s pohybem, komfortem a sebevědomím žen. Spojení obou značek tak nestojí pouze na sportovních výsledcích. Společným jmenovatelem je především podpora žen – od mladých dívek, které se sportem začínají, až po reprezentantky a vrcholové sportovkyně.
Astratex je hlavním partnerem ženského A-týmu Tatranu Střešovice od sezony 2026/27.
Zdroj: Astratex a Tatran Střešovice
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59156.