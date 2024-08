Astratex pomáhá dětem

Pomáháme dětem v nouzi

Klokánek je projektem Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči po dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby). V přechodné péči Klokánku jsou děti a dospívající až do 18 let věku. Většina z nich přijde pouze s minimem osobních věcí, které jsou mnohdy ve špatném stavu, někdy přijdou i zcela bez nich. Klokánek jim zajišťuje nejen stabilní zázemí, ale i veškeré materiální potřeby. Využívá při tom různých charitativních sbírek či dárcovství, ale i jiné formy sponzoringu. „Dětské oblečení není až tak nedostatkovým zbožím, horší je to se sortimentem pro teenagery. A speciálně spodní prádlo či plavky, které se obvykle ve sbírkách ani neobjevují, je těžké sehnat z druhé ruky. Představte si, že jste teenager, který žije v nuzných podmínkách. Nikdy jste nové prádlo nebo plavky od rodičů nedostali, takže vám udělají opravdu velkou radost a zvednou sebevědomí,“ říká ke spolupráci Hanka Kupková, předsedkyně FOD a ředitelka Klokánku Hostivice.

Spodní prádlo zejména pro teenagery

Astratex, známý především jako specialista na spodní prádlo, se do charitativní činnosti zapojuje pravidelně. Ať už do projektů, jako je Růžový říjen, kde spolupracuje s neziskovou organizací Loono formou finanční pomoci, nebo do projektů, kde jde hlavně o materiální pomoc. Společnost Astratex se vždy snaží, aby byla pomoc smysluplná a na míru pro potřebné. Po zjištění, že Klokánek trápí nedostatek spodního prádla a plavek zejména pro náctileté obyvatele a obyvatelky, přišel Astratex s rychlým řešením a Klokánku věnoval více než 1300 kusů zboží ze svého skladu. „Vyslechli jsme si příběhy dívek i chlapců, kteří se styděli svléknout do spodního prádla u lékaře nebo před spolužáky při převlékání na tělocvik, protože ho měli velmi zanedbané, staré či poničené. Rozhodli jsme se tedy věnovat jim různé velikosti, střihy a typy spodního prádla a plavek. A moc nás těší, že z něho měli všichni velikou radost a hlavně užitek. Určitě budeme ve spolupráci s Klokánkem i nadále pokračovat,“ říká ke spolupráci Petr Doňar, finanční ředitel společnosti Astratex.

www.astratex.cz

www.fod.cz

Zdroj: GetFound

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.