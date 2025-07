Astratex vyráží na cesty s novou pojízdnou Poradnou

Křivky na cestě, aneb Astratex jede za zákaznicemi

Astratex je známý jako specialista na spodní prádlo. Svou odbornost promítá nejen do extrémně široké nabídky prádla všech velikostí, ale zejména do edukačních aktivit, které pro zákaznice pravidelně připravuje. V edukaci hraje významnou roli Astratex Poradna, která se od roku 2020 nachází v pražských Holešovicích. Poradna je místem, kde si zákaznice mohou užít nadstandardní péči z rukou vyškolených specialistek. Ty je přeměří, najdou správnou velikost a vyzkouší s nimi různé střihy, aby našly ten pravý. A protože až 80 % žen nosí nesprávnou velikost spodního prádla, Astratex Poradna, jíž prošly už tisíce spokojených zákaznic, dostala nového mobilního sourozence. „Poradna krásně funguje, ale jsme omezeni tím, že je pouze v Praze. To jsme dlouhodobě chtěli změnit. Vznikl nápad na pojízdnou Astratex Poradnu, díky které můžeme poskytnout poradenství ženám po celé republice a výhledově i v dalších zemích Evropy. K rozhodnutí přispěl i fakt, že dle dat od společnosti Mastercard víme, že 70 % zákaznic v Čechách stále preferuje nákup prádla v kamenných obchodech,“ říká marketingový ředitel Astratexu Michal Bilka.

Zákaznický komfort je pro Astratex klíčový

Plánování začalo výběrem vhodného prostoru. Nelze naložit stovky produktů do kufru auta a doufat, že v lokalitě se najde vhodné místo pro zkoušení prádla, což je velmi intimní záležitost. Navíc chce Astratex produkty své vlastní značky, do jejichž vývoje vkládá nemalé úsilí a čas, odprezentovat tak, jak si zaslouží. „Zákaznice jsou u nás zvyklé na kvalitu produktů i vysokou úroveň služeb. Od toho jsme v žádném případě nechtěli upustit. Naším cílem bylo vytvořit místo, kde se ženy budou cítit komfortně, budou mít prostor si naše prádlo dobře prohlédnout a pohodlně vyzkoušet. Rozhodně jsme nechtěli žádné zkoušení za plentou někde v terénu. Proto padla volba na Airstream,“ dodává Michal Bilka. Airstream je americká značka kvalitních karavanů z leštěného hliníku, které se vyznačují svou prostorností. Aby však splňoval vysoké nároky specialistů z Astratexu, muselo se vyrobit vnitřní zázemí na míru. Toho se ujala agentura EverWhere. Díky této spolupráci vznikl krásný unikátní prostor se čtyřmi plnohodnotnými zkušebními kabinkami a komfortním zázemím, kde bude o zákaznice špičkově postaráno.

Astratex Poradna vyráží poprvé na cesty

Poprvé do terénu vyráží Astratex jako partner koncertního turné známého českého zpěváka Marka Ztraceného. Ten v rámci MAREK ZTRACENÝ (je) ZPÁTKY TOUR 2025 navštíví dvacet míst v republice. Premiéru měla mobilní Astratex Poradna již o víkendu v rámci prvních dvou koncertů, které se konaly 27. a 28. června na Výstavišti v pražských Holešovicích. A měla velký úspěch. “Přes opravdu velké teplo si návštěvníci prvních pražských koncertů užili i naše služby. Poradnu od 15:30 do 20:30 navštívilo po oba dny přes 300 žen, z nichž 294 následně odeslalo registrační formulář, což absolutně předčilo naše očekávání,” říká s nadšením Michal Bilka.

Airstream bude k zastižení na všech koncertech Marka Ztraceného v rámci jeho letní tour, tudíž se fanoušci, a hlavně fanynky mohou kromě hudebního zážitku těšit i na mobilní poradnu. Astratex ovšem přemýšlel i o těch, kteří na koncert vstupenky nemají, a proto se rozhodl v dané lokalitě pobýt vždy jeden den před a jeden den po koncertu. Přesná místa, kde bude možné Airstream navštívit, jsou zveřejněná na stránkách Magazínu Astratex. Informace budou zároveň publikovány i na sociálních sítích Astratexu.

Koncertní tour Marka Ztraceného je perfektní způsob, jak pojízdnou Astratex Poradnu otestovat a oslovit tak nové zákaznice. Včetně těch, které kvůli vzdálenosti bydliště od Prahy do teď mohly využívat pouze online Poradnu na webových stránkách e-shopu. Na zákaznice čekají vyškolené specialistky, které jim dopřejí nový zážitek ze zkoušení spodního prádla. Navíc mohou vyhrát lístky na jeden z koncertů. Po turné však Airstream nezůstane zaparkovaný v garáži. Společnost s ním má velké plány. „Chceme potenciál pojízdné Poradny využít na maximum. Jedná se o naši první kontaktní kampaň a skvělou příležitost, jak se k zákaznicím dostat blíž, zjistit jejich potřeby a požadavky. Marek Ztracený je ideální partner z pohledu cílové skupiny zákaznic. Po otestování celého konceptu a vyladění všech detailů chceme pravidelně vyrážet na cesty nejen v Čechách a na Slovensku, ale také do dalších zemí v zahraničí,“ uzavírá Michal Bilka.

