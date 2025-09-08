ASTRAUX přináší novou definici městské mobility: malý elektrický vůz šokuje evropský trh cenou již od 5999 EUR

Berlín 8. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - ASTRAUX, globální lifestylová technologická značka se sídlem v Dubaji, přináší novou definici budoucnosti městské mobility. Na svém vysoce očekávaném globálním uvedení na trh v Berlíně představila společnost ASTRAUX tři originální designy, z nichž nejvíce pozornosti na sebe strhl moderní elektrický mikroautomobil za 5999 eur.

Prezentace přilákala více než 200 mezinárodních médií, předních představitelů odvětví a technologických influencerů a 1,2 milionu diváků sledovalo živý přenos na YouTube, TikToku a Instagramu. Na prezentaci podepsalo 10 partnerů objednávky na více než 30.000 elektromobilů od ASTRAUX, což představuje významný milník v globální expanzi značky.

ASTRAUX elektrický mini automobil za 5990 eur aneb nová definice radosti z městské mobility

Díky ceně 5990 eur v rámci předprodeje (původní cena 6990 eur) je ASTRAUX Mini EV dostupný nové generaci. Jeho kompaktní a elegantní design okamžitě přilákal davy fanoušků, kteří se seřadili do fronty, aby si ho vyfotili a sdíleli na sociálních sítích.

Řízení od 14 let: Vybrané evropské země umožňují řízení již od 14 let.

Působivý design: Karoserie automobilové kvality, panoramatická skleněná střecha, výhled 360°.

Zábava na kolech: Vestavěné karaoke, rozptýlené osvětlení, začlenění aplikací a rychlý režim „zvýšeného výkonu".

Robotický společník Aimon

Interaktivní emocionální AI společník, který reaguje na dotek, pohyb a náladu, s dynamickými reakcemi a skrytými „překvapivými režimy", když je spárován s jiným zařízením.

Chytré brýle ASTRAUX

Chytré brýle ASTRAUX (79 eur) kombinují styl a funkčnost v lehkém designu a nabízejí sluneční brýle s UV400 (až do vlnové délky 400 nanometrů), interakci s umělou inteligencí, digitální kameru s 8 megapixely umístěnou v očích virtuální postavy, audio se sluchátky, která nesedí v uchu, a integraci ChatGPT v reálném čase pro překlad, hlasové ovládání a tvorbu obsahu bez použití rukou.

Vize značky ASTRAUX

V souladu s pojetím „Volte styl. Zažijte to. Ukažte to" společnost ASTRAUX nadále inspiruje nový globální životní styl, v němž se snoubí technologie, design a dostupnost, díky čemuž je vynikající městská mobilita dostupná všem.

Společnost ASTRAUX oznámila, že Berlín je počátkem její expanze v Evropě, kde plánuje růst prostřednictvím místních partnerství, programů intenzivních testovacích jízd a exkluzivních kampaní s předběžnými objednávkami.

Podívejte se na záznam a předobjednejte si nyní

Podívejte se na úplný záznam z berlínské premiéry a předobjednejte si produkty ASTRAUX ještě dnes:

Záznam z premiéry: https://youtube.com/live/Hb7rYtoJaVo?feature=share

Předobjednejte si Mini EV:

https://astra-ux.com/products/electric-mini-car

https://fr.aliexpress.com/item/1005009863876683.html?gatewayAdapt=glo2fra4itemAdapt

Sledujte nás na sociálních sítích, kde najdete nejnovější informace:

Instagram: @Astraux.global

TikTok: @astrauxglobal

Facebook: @Astraux.global

Časově omezené nabídky k uvedení na trh (do 6. září, 23:59 středoevropského času)

• Rezervační průkaz za 9,9 eura › Zajistěte si své místo hned teď; zrušit můžete kdykoli do 4. prosince.

• ASTRAUX AL7 Cena při předběžném objednání: 7990 eur (běžná cena 8990 eur)

• ASTRAUX AL6 Cena při předběžném objednání: 5990 eur (běžná cena 6990 eur)

Kontakt pro média: info@maktoumtech.com

oficiální webové stránky: https://astra-ux.com/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2764963/ASTRAUX_Global_Launch_Event.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2764964/ASTRAUX_AL6_AL7.jpg

 

