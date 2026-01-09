Astronergy uvádí na trh ASTRO N7 Pro k dosažení profesionálního výkonu

Autor:
  8:21
Chang-čou (Čína) 9. ledna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Astronergy 7. ledna oficiálně uvedla na trh ASTRO N7 Pro, fotovoltaické moduly nové generace, které mají stanovit nové standardy v oblasti výkonu, účinnosti a dlouhodobé hodnoty systému. S výkonem až 670 W a maximální účinností 24,8 % splňuje ASTRO N7 Pro rostoucí nároky na distribuované solární projekty u komerčního a průmyslového využití v širším měřítku na celém světě.

ASTRO N7 Pro je vybaven vylepšenou technologií solárních článků TOPCon 5.0+ od společnosti Astronergy, která integruje špičkové technologie jako ASP, PF a SNOP. Klíčovým vylepšením je použití čtvrtinového řezu: technologie čtvrtinového řezu článků snižuje vnitřní proud článků, čímž se snižují ztráty energie. Současně design čtvrtinového řezu článků účinně snižuje špičkovou teplotu horkých míst a ztráty energie, čímž se zvyšuje spolehlivost modulů a bezpečnost systému.

V praktických provozních podmínkách vykazuje ASTRO N7 Pro silnou odolnost za podmínek částečného zastínění. Jeho jedinečná konstrukce obvodů účinně snižuje dopad zastínění a umožňuje až o 20 % vyšší výkon než moduly s polovičními články, když dojde k zastínění.

Tyto moduly také poskytují spolehlivý výkon v podmínkách nízkého slunečního záření a vysokých teplot. Vylepšené Rsh (filtrační zařízení) a méně cest úniku proudu umožňují ASTRO N7 Pro dosáhnout nárůstu výkonu o 6,05 % na jeden watt vyšší ve srovnání s produkty BC (s kontakty na zadní straně). To zajišťuje stabilní výrobu energie během časného rána, pozdního odpoledne a za oblačného počasí. Díky teplotnímu koeficientu -0,26 %/°C může ASTRO N7 Pro udržovat konzistentní výrobu energie v oblastech s vysokými teplotami.

Díky bifacialitě (výrobě energie z obou stran) dosahující až 85 ± 5 % získává ASTRO N7 Pro oproti produktům BC 1–3 % dodatečný zisk bifaciálního výkonu. Jeho spolehlivost je dále posílena díky uspořádání článků ve formě čtvrtinového řezu, designu 20BB a výrobnímu procesu při nízké teplotě a nízkém namáhání bez tavidla, což společně vede k rovnoměrnějšímu rozložení napětí, snížení rizika skrytých trhlin a dlouhodobé odolnosti.

ASTRO N7 Pro je navržen pro vyšší výnosy v průběhu celého životního cyklu projektu a je dodáván s třicetiletou lineární zárukou na výkon a patnáctiletou zárukou na produkt. Ve srovnání s moduly BC stejné velikosti dochází k nárůstu o 1,2 % jak v produkci energie v prvním roce, tak v kumulativní produkci energie za 30 let a LCOE (průměrné celkové náklady na výrobu jedné jednotky elektřiny) se sníží o 1,2 %.

ASTRO N7 Pro je více než jen nová produktová řada, je to pokračující zaměření společnosti Astronergy na potřeby zákazníků v různých scénářích použití. S uvedením ASTRO N7 Pro na trh společnost Astronergy nadále podporuje udržitelnou budoucnost prostřednictvím inovací, spolehlivosti a vyšších zisků.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2857398/ASTRO_N7_Pro.jpg

KONTAKT: Amanda Gao, yaruo.gao@astronergy.com

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Biatlon v Oberhofu 2026: První závod nabídl uctění památky, z Čechů si nejlépe vedla Davidová

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Poprvé v sezoně se představil Tomáš Mikyska.

Uhlík by šlo ukládat plavením dřeva do Severního ledového oceánu, navrhli vědci

ilustrační snímek

Vědci se zabývají možností ukládání uhlíku pomocí splavování masy vykácených stromů do Severního ledového oceánu. Pocházely by z lesů, které rostou v povodí...

9. ledna 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

V Hustopečích začne v srpnu druhá etapa sanačních prací, zabrání šíření benzenu

Obléct si speciální protichemický oblek, který je neprodyšný a ve vedrech z něj...

Druhá etapa rozsáhlých sanačních prací v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, kde loni v únoru vykolejil vlak s toxickým benzenem, by měla začít letos v srpnu. Trvat má do konce roku 2027 a zaměří se...

9. ledna 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Nepříčetný vraždil a utíkal z Bohnic. Žalobkyně navrhla soudu cizince vyhostit

Obžalovaný Yaroslav Yarynych u Obvodního soudu pro Prahu 8 (9. ledna 2026)

Muže, který v nepříčetnosti vraždil, další lidi napadl a poté dvakrát utekl z pražské psychiatrické nemocnice v Bohnicích, navrhla státní zástupkyně za maření soudního rozhodnutí na deset let...

9. ledna 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Kolabuje doprava v Praze. Zpožďuje se MHD, kamiony blokují výjezdy z města

Budějovická ulice u pražského Kačerova je nesjízdná. Autobusy nemohou vyjet...

Sněžení od rána komplikuje automobilovou dopravu i provoz MHD v Praze. Kamiony blokují mimo jiné sjezd z Jižní spojky, Průmyslovou ulici či Radotínský most. Stojí i provoz v Komořanském tunelu. Stalo...

9. ledna 2026  10:42,  aktualizováno  11:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

9. ledna 2026  10:49

Co dělat, když se pod vámi proboří led? Hasiči mají jednoduché rady

Na Boleveckých rybních v Plzni je v posledních dnech živo. V Karlovarském kraji...

Mrazivé počasí svádí k bruslení na řekách i rybnících, ne každý led je však bezpečný. Hasiči varují před vstupem na nedostatečně silný led a připomínají, jak se zachovat při proboření. Opatrnost může...

9. ledna 2026  10:45

Tramvajačka uvláčela mladíka. Měla ho v kolejišti vidět, přesto do vězení nepůjde

V Plzni se srazila tramvaj s autobusem, záchranáři ošetřili 17 zraněných

K devítiměsíčnímu vězení s podmíněným odkladem na dva roky odsoudil plzeňský soud řidičku tramvaje, která loni v únoru uvláčela k smrti devatenáctiletého mladíka. Žena vinu přiznala. Státní zástupce...

9. ledna 2026  10:42

Důkazy se nezměnily. Soud strážce znovu zprostil viny za požár v Českém Švýcarsku

Dobrovolný strážce rezervace Jiří Lobotka před krajským soudem v Ústí nad...

Krajský soud v Ústí nad Labem znovu rozhodl, že bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka nenese vinu za založení obřího požáru v Českém Švýcarsku. Událostí z léta 2022 se v pátek musel znovu zabývat....

9. ledna 2026  9:22,  aktualizováno  10:40

Žena musí platit za nahlášení bomby, prodejci potravin se odškodné zdá nízké

ilustrační snímek

Rozsáhlé manévry integrovaného záchranného systému vyvolala žena, která na začátku loňského ledna nahlásila uložení bomby v Pohořelicích na Brněnsku. Nejprve zavolala na zdejší pobočku banky, o pár...

9. ledna 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Komplikace na zasněžené D5. V kopcích uvázly kamiony, místy blokují provoz

Série nehod na dálnici D5 začala podle hasičů před 5.45 ráno. Situace se...

Kamiony uvázlé po nočním sněžení v kopcích ráno zastavily provoz na dálnici D5 na dvou místech na Tachovsku. Na 112. kilometru u Kladrub, kde byla D5 uzavřená ve směru na Prahu, už je jedním pruhem...

9. ledna 2026  7:52,  aktualizováno  10:15

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Čestná občanství pro americké osvoboditele převezme v Aši velvyslanec USA

Novým americkým velvyslancem v Česku je Nicholas Merrick z Texasu. (23. října...

Aš se chystá na vzácnou návštěvu. Letos v dubnu by měl na západ Čech zamířit americký velvyslanec v České republice Nicholas Merrick. Osobně si chce přijet pro plakety dokládající, že město Aš...

9. ledna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Pardubice už nebude hyzdit ostudné torzo Brány borců, začala její oprava

Dělníci už několik týdnů na Bráně borců pracují. Zatím ji hlavně čistili od...

Památkově chráněná Brána borců, která za fotbalovým stadionem v centru Pardubic dělala městu dlouhé roky ostudu, se dočkala opravy. Práce za 50 milionů korun mají skončit do roka. V objektu z 30. let...

9. ledna 2026  10:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.