„Ať to tu žije!” Piráti zahájili kampaň do komunálu a Senátu. Hlavním tématem je bydlení, podpora pro rodiny a modernizace

  11:22
Praha 21. května 2026 (PROTEXT) - Piráti dnes zahájili volební kampaň do komunálních voleb a do Senátu s heslem “Ať to tu žije!”. Zaměří se na dostupnost bydlení, řešení pro rodiny nebo modernizaci měst a obcí. S tím ještě dnes vyrazí do ulic po celém Česku.

„Patnáct let by si průměrný člověk musel odkládat každou korunu – nekoupit plínky, neposlat dítě na tábor, nepořídit dárek rodičům k narozeninám, ani oběd v práci. Na dovolenou nebo auto radši ani nemyslet. A pak by si teprve mohl dovolit vlastní bydlení. Tak jdeme šetřit, ne?!“ uvedl ironicky předseda Pirátů Zdeněk Hřib tiskovou konferenci k zahájení kampaně.

„No a teď vážně. Od nástupu Andreje Babiše do vlády se z nedostupného bydlení dostupné nestalo ani omylem. Situace se dál zhoršuje. Navíc ministryně, která to má řešit, bydlí vedle Pařížské, jezdí na exotické dovolené a zneužívá přitom obecní byt se zvýhodněným nájmem. Bydlení je přitom problém celé země – od velkých měst po malé obce. A my máme plán, jak to vyřešit,“ dodal Hřib.

Pirátský plán pro dostupnější bydlení se opírá o tři pilíře:

  • Stavět rychleji – zóny zrychlené výstavby s připravenou infrastrukturou a rychlým zajištěním všech potřebných stanovisk.
  • Stavět levněji – finanční podpora obcí z DPH ve výši 8000 Kč za m2 motivující samosprávy k výstavbě a odstranění nesmyslných povinností, které zvyšují cenu bytů.
  • Stavět tam, kde trh nestačí – obce budou moci budovat vlastní obecní bydlení a ovlivňovat jeho ceny, aby lidé nemuseli spoléhat na obchodníky s chudobou.

Kompletní návrhy najdete na pirátském webu: bydleni.pirati.cz.

„Piráti pomohli nastartovat výstavbu tisíců dostupných nájemních bytů, spustili Portál stavebníka a vyjednali evropské peníze na levné nájemní bydlení. Ale teď musíme pokračovat. Na radnicích, v Senátu ale i další prací ve Sněmovně. Musíme pokračovat i v dalších oblastech. Bydlení chceme pro rodiny. A pro ně chceme i dostupné školy a školky, předvídatelný rodičák, možnost zkrácených úvazků pro rodiče, dostupné potraviny, dětská hřiště, opravené chodníky, kvalitní vzdělávání,” vyjmenoval Hřib pirátské priority.

„V kampani se bude každý z lídrů soustředit na to, co je zrovna u nich pálí. A protože se v komunálu nehraje na prázdné sliby, ale na reálné činy, den co den budou lidem dávat nejen na sociálních sítích vědět, jak ten problém řeší. Politiku nemá smysl dělat od stolu. My chceme, aby to tu žilo! A ještě dnes se rozjedeme do ulic po celém Česku,“ uzavřel Hřib.

Na Veslařském ostrově vystoupila i lídryně kandidátky v Praze Tereza Nislerová, lídr z brněnského štatlu Adam Zemek, dorazil i lídr plzeňské kandidátky Pavel Bosák. Na toho navázala zastupitelka a lídryně v Ústí nad Labem Jana Kočárková Maredová a za uskupení Liberec otevřený lidem pirátský lídr Jan Hruška. Promluvila i zkušená komunální politička a lídryně v Telči Hana Hajnová, a berounská jednička Pavla Žerníčková. Zúčastnil se i pirátský starosta z Prušánek v Jihomoravském kraji Zbyněk Němeček, lídr v Benešově Petr Chaluš a Kamil Kubica - lídr za Hradec Králové.

Za kandidáty do Senátu promluvily Adéla Sucharda Šípová a Mariam Szyja. Do Senátu bude kandidovat i Simona Luftová, příbramská zastupitelka.

Politické reklamní sdělení

  • Zadavatelem je Česká pirátská strana
  • Volby do zastupitelstev obcí a Senátu 9. a 10. října 2026

Více informací na https://drive.google.com/file/d/1chCGz31i_QoIIvbGCmOTZ1tpzy9yLaOf/view?usp=sharing 

Zdroj: Česká pirátská strana

