Aterra posiluje vedení: CEO se stává Lenka Vedralová

Lenka přináší dlouholeté zkušenosti z oblasti finančního řízení a fungování firemních organizací. Působila například ve společnosti KRKA ČR, kde jako finanční a účetní manažerka vedla tým odborníků a podílela se na řízení finanční agendy společnosti. Profesní zkušenosti získala také v mezinárodním prostředí auditorské společnosti Deloitte.
Rok 2026 bude pro mnoho firem zlomový – očekává se masivní nástup technologií umělé inteligence do všech oborů. Hlavním Lenčiným úkolem v Aterra proto bude provést společnost obdobím radikálních proměn v poskytování účetních, daňových a konzultačních služeb tak, aby si Aterra i nadále udržela pozici oborové špičky. Zároveň pod jejím vedením projde proměnou i vnitřní platforma, která poskytuje zázemí pro celou investiční skupinu Greativity.
Zdroj: www.aterra.eu