Společnost ATLAS GROUP uvádí na trh CODEXIS AI Agent, nové pracovní prostředí platformy CODEXIS, určené pro právní profesionály, firemní právní týmy, compliance oddělení, veřejnou správu a další organizace pracující s právními informacemi a dokumenty.
Umělá inteligence se již stala běžnou součástí právní práce. V právním prostředí však nestačí rychlost odpovědi ani schopnost vytvořit text. Rozhodující je původ informací, kvalita zdrojů, bezpečnost dat, dohledatelnost a možnost odborné kontroly.
CODEXIS AI Agent, špičkový nástroj pro Vaši práci, propojuje právní zdroje, dokumenty, konverzace, paměť, automatizace, doplňky, dovednosti, aplikace a specializované agenty. Uživatel může zadat úkol v širším kontextu, připojit vlastní dokumenty, využít ověřené právní zdroje a s výsledkem dále pracovat. Řešení podporuje rešerše, shrnutí, kontrolu dokumentů, přípravu návrhů, práci s tabulkami i opakované postupy.
Zdroje dostupné v prostředí CODEXIS AI Agent zahrnují mimo jiné českou legislativu, judikaturu, komentáře, odbornou literaturu, vzory, evropské právní zdroje a další specializované databáze. Cílem je, aby práce s AI nebyla oddělena od odborného právního obsahu, ale aby na něj přímo navazovala.
Součástí řešení je bezpečnostní rámec CODEXIS AI. Data zákazníků nejsou používána k trénování modelů, vstupy a výstupy zůstávají pod kontrolou zákazníka a přístupy lze řídit podle potřeb organizace. Platforma podporuje cloudové, privátní cloudové i on premise nasazení.
CODEXIS AI Agent není náhradou právního úsudku. Jeho účelem je podpořit orientaci, zpracování podkladů, přípravu výstupů a opakované pracovní postupy. Odpovědnost za právní posouzení zůstává na uživateli.
Více informací je dostupných na codexis.ai.
Zdroj: ATLAS GROUP
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.