Atlassian ukončil podporu Jira Data Center. Jaké mají firmy možnosti?

Praha 23. října 2025 (PROTEXT) - Globální technologická společnost Atlassian oznámila ukončení podpory svých produktů na Data Center. Produkt bude ukončovat ve dvou fázích. Od 30. března 2026 nepůjde pořídit nové DC licence ani nové DC doplňky pro nové zákazníky.

Stávající zákazníci mohou licence rozšiřovat a obnovovat až do 30. března 2028. K 28. březnu 2029 DC přejde do read-only režimu. Do té doby běží technická podpora a záplaty kritických zranitelností. Firmy tak na přechod do cloudu mají tříleté období, během kterého musejí migrovat do cloudu.

„Firmy mívají z migrace do cloudu obavy, většinou zbytečně. Realita je ale taková, že cloud se posunul a dosud jsme nenarazili na kritickou funkci, kterou by nešlo přenést. Druhým stěžejním argumentem je to, že systém nepřeklápíme 1 : 1, ale společně navrhneme řešení pro firemní procesy tak, abychom využili co nejvíce cloudových funkcionalit, čímž vyčistíme zbytečný balast. Rozhodneme, co nahradí nativní funkcionality a k čemu dává smysl využít aplikace třetích stran, případně dodatečné customizace,“ vysvětluje Adam Rypel, Atlassian solution architect ze společnosti MoroSystems Orchestra, která je nejvýznamnějším Atlassian partnerem v CEE.

Kde budou data? V cloudu si lze zvolit datovou lokalitu (EU, US, AU, DE a další). Přístup chrání Atlassian Guard – samoobslužné SSO, bezpečnostní politiky a granulární vhled do celé organizace. Pro citlivé provozy slouží BYOK – vlastní šifrovací klíč v AWS, který zašifruje firemní data. Atlassian už dnes nabízí FedRAMP Moderate prostředí pro státní správu a pracuje na FedRAMP High / IL5, aby byly k dispozici ještě před koncem DC. Již nyní 75 % enterprise a regulovaných zákazníků Atlassianu funguje bezpečně v cloudu.

I největší migrace lze zvládnout do roka

Nativní data v Jira a Confluence je snadné přenést, problémy dnes dělají hlavně zastaralé procesy, velké množství aplikací třetích stran a nánosy customizací. Ty je třeba řešit iterativně, od analýzy přes testovací migrace, úklid až po uvedení do produkce a následně technickou podporu MoroSystems Orchestra. Přechod do cloudu lze plánovat přes víkend, s rollback plánem v případě, že se něco nepovede. Takové migrace provedla MoroSystems Orchestra pro klienty Česká spořitelna, Yunex Traffic nebo Sazka.

„U velkých migrací to není sprint, ale maraton s plánem. Na jedné z největších migrací jsme řešili tisíce uživatelů, přes milion issues a roky customizací. Probíhala těsná spolupráce a intenzivní konzultace k migraci dat. Pracovali jsme v agilních sprintech a průběžně reagovali na všechny výzvy. Výsledkem byl intuitivnější a moderní systém, který využívá převážně nativní funkcionality, umožňuje jednodušší integrace s ostatními systémy a neustále se velmi rychle rozvíjí,“ dodává Adam Rypel.

 

Více o MoroSystems Orchestra

MoroSystems Orchestra je součástí přední české technologicko-konzultační společnosti MoroSystems. Její experti zastávají roli konzultantů a průvodců změnou ve firmách. Těm pomáhají projít kulturní, procesní i technologickou transformací vedoucí k efektivnější a smysluplnější spolupráci. Provázejí lidi a týmy změnou mindsetu, ladí procesy a implementují špičkové nástroje od Atlassianu. Zároveň jsou předními partnery této globální společnosti v CEE regionu. Jejich posláním je udávat trendy v oblasti spolupráce a vést tím klienty k lepším výsledkům, rychlejším inovacím a vyšší konkurenceschopnosti.

 

 

