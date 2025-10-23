Atlassian ukončil podporu Jira Data Center. Jaké mají firmy možnosti?

Stávající zákazníci mohou licence rozšiřovat a obnovovat až do 30. března 2028. K 28. březnu 2029 DC přejde do read-only režimu. Do té doby běží technická podpora a záplaty kritických zranitelností. Firmy tak na přechod do cloudu mají tříleté období, během kterého musejí migrovat do cloudu.
„Firmy mívají z migrace do cloudu obavy, většinou zbytečně. Realita je ale taková, že cloud se posunul a dosud jsme nenarazili na kritickou funkci, kterou by nešlo přenést. Druhým stěžejním argumentem je to, že systém nepřeklápíme 1 : 1, ale společně navrhneme řešení pro firemní procesy tak, abychom využili co nejvíce cloudových funkcionalit, čímž vyčistíme zbytečný balast. Rozhodneme, co nahradí nativní funkcionality a k čemu dává smysl využít aplikace třetích stran, případně dodatečné customizace,“ vysvětluje Adam Rypel, Atlassian solution architect ze společnosti MoroSystems Orchestra, která je nejvýznamnějším Atlassian partnerem v CEE.
Kde budou data? V cloudu si lze zvolit datovou lokalitu (EU, US, AU, DE a další). Přístup chrání Atlassian Guard – samoobslužné SSO, bezpečnostní politiky a granulární vhled do celé organizace. Pro citlivé provozy slouží BYOK – vlastní šifrovací klíč v AWS, který zašifruje firemní data. Atlassian už dnes nabízí FedRAMP Moderate prostředí pro státní správu a pracuje na FedRAMP High / IL5, aby byly k dispozici ještě před koncem DC. Již nyní 75 % enterprise a regulovaných zákazníků Atlassianu funguje bezpečně v cloudu.
I největší migrace lze zvládnout do roka
Nativní data v Jira a Confluence je snadné přenést, problémy dnes dělají hlavně zastaralé procesy, velké množství aplikací třetích stran a nánosy customizací. Ty je třeba řešit iterativně, od analýzy přes testovací migrace, úklid až po uvedení do produkce a následně technickou podporu MoroSystems Orchestra. Přechod do cloudu lze plánovat přes víkend, s rollback plánem v případě, že se něco nepovede. Takové migrace provedla MoroSystems Orchestra pro klienty Česká spořitelna, Yunex Traffic nebo Sazka.
„U velkých migrací to není sprint, ale maraton s plánem. Na jedné z největších migrací jsme řešili tisíce uživatelů, přes milion issues a roky customizací. Probíhala těsná spolupráce a intenzivní konzultace k migraci dat. Pracovali jsme v agilních sprintech a průběžně reagovali na všechny výzvy. Výsledkem byl intuitivnější a moderní systém, který využívá převážně nativní funkcionality, umožňuje jednodušší integrace s ostatními systémy a neustále se velmi rychle rozvíjí,“ dodává Adam Rypel.
