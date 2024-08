AtomTrace: Japonský trh klade maximální důraz na digitalizaci průmyslu

Jan Proček, CEO společnosti AtomTrace, přibližuje v rozhovoru strategickou důležitost japonského trhu pro jejich pokročilé technologie laserové spektroskopie, a plány na rozšíření působnosti v regionu Indo-Pacifiku. Živě vystoupí spíkři na zářijových konferencích v Brně a Ostravě.

Jaké příležitosti Vám partnerství s českou účastí přináší a jak se na EXPO připravujete?

Příležitosti jsou to pro nás naprosto zásadní. Máme v Japonsku partnery, potenciální zákazníky, rozpracované komerčně uplatnitelné aplikace v průmyslu i ve vědě. Ten trh je z pohledu našich zařízení a jejich uplatnění opravdu strategický. Je vysoce rozvinutý, klade maximální důraz na digitalizaci průmyslu a státem podporované zavádění do průmyslu právě takových pokročilých technologií, jakými disponujeme. Navíc je to trh velmi konzervativní z pohledu získání důvěry, otevření vztahů, a to i těch obchodních. Tedy trh extrémně náročný na přístup, na hodnověrnost, s dlouhými odezvami. Věříme, že cesta českého zastoupení, tedy českého pavilonu na Expo v Ósace je pro nás jako pro ryze českou high-tech firmu v tomto smyslu zcela klíčová.

My samozřejmě předpokládáme naši velmi frekventovanou osobní účast v Ósace. Připravujeme se na ni organizačně, logisticky, marketingově, kontinuální prací s japonským trhem, komunikací s naším partnerem, pečlivým sledováním příležitostí, které se otevírají a zejména těch, které bychom mohli těsně před, v průběhu a po Expo opravdu aktivně zužitkovat. Slibujeme si od celého našeho angažmá na Expo skutečné otevření japonského trhu pro naše technologie.

Můžete se podělit o nějaké konkrétní plány a cíle, které ve vašem oboru sledujete?

Japonská ekonomika je dnes skutečně determinovaná tím, že klade nesmírný důraz na to, aby byla strukturovaně a systematicky a ve velmi krátkém horizontu vysoce digitalizovaná. To jsou věci, které se dotknou obrovské části, ne-li celého japonského průmyslu a souvisí s očekávanou poptávkou po typu technologií, které my jsme schopni dodávat. S našimi zařízeními se řadíme do skupiny technologií, které zcela nově plní unikátní úlohu v dosahování maximální efektivity a kvality výroby prakticky jakékoliv moderního výrobního procesu.

Z hlediska průmyslu je dnes pro nás tím naprosto nejzajímavějším automobilový průmysl a elektromobilita a vše, co souvisí s jejich dynamickým rozvojem, inovacemi a skokovým pohybem vpřed. Právě v Japonsku jsou ale i další typy průmyslu, kde máme identifikované konkrétní aplikace, želízka v ohni, jak se říká. Nakonec pro nás je Japonsko extrémně zajímavé i z hlediska univerzit, které dělají špičkový výzkum, a pro které jsou naše zařízení zajímavá, to dnes už také víme.

Jaké další obchodní aktivity a příležitosti vidíte v oblasti východní Asie?

My jako AtomTrace působíme globálně. V Americe, Evropě, Asii, Austrálii a dnes už i v Africe. Tam všude jsou naši klienti, ať už ti, kterým jsme dodali, nebo ti, se kterými jednáme. V zásadě naše klientela čítá menší desítky různých subjektů od státních institucí až po soukromé společnosti, od vědeckých institucí až po průmyslové podniky. Co se týče Asie, tam jsme už roky, úměrně k velikosti naší firmy, zabydlení. Máme zakázky v Číně i v jihovýchodní Asii. Máme dva velice silné partnery v Indii a Indonésii. Silné v tom smyslu, že to jsou subjekty, které tam dlouhodobě obchodují komplementární technologie k těm našim. Takže se cítíme v tomto regionu poměrně silní, ale je to samozřejmě věc neustálé práce krok za krokem.

O společnosti AtomTrace Společnost AtomTrace se zaměřuje na výzkum, vývoj a prodej specializovaných přístrojů v oblasti chemické analýzy materiálů pomocí metody LIBS (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy), která umožňuje přesnou analýzu široké škály materiálů v reálném čase. I když letos AtomTrace slaví 10 let od svého založení jako startup Středoevropského technologického institutu (CEITEC), její know-how vychází z více než 17 let výzkumu a vývoje, který probíhal v laboratořích VUT Brno a Masarykovy univerzity. LIBS lze využít v široké škále odvětví, od průmyslové výroby a kontroly kvality přes environmentální analýzy až po energetiku a mnoho dalších.

Tento text je součástí projektu informování o české účasti a dění na Expo 2025 v gesci Protext ČTK.