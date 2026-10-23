Atos rozšiřuje spolupráci s Fortinetem na globální úroveň

Zákazníci čelí sílícím kybernetickým hrozbám a ransomwarovým útokům, stále složitějším digitálním prostředím, rozšiřujícím se programům digitální transformace, přísnějším regulatorním požadavkům i přetrvávajícímu nedostatku odborníků na kybernetickou bezpečnost.
Partnerství propojí pokročilé bezpečnostní technologie Fortinetu s odbornými znalostmi Atosu v oblasti poradenství, integrace a řízených bezpečnostních služeb. Organizacím nabídne jednotný přístup k ochraně cloudových i on-premises prostředí, lepší přehled o zabezpečení, rychlejší detekci a reakci na hrozby i škálovatelnost a flexibilitu potřebnou pro bezpečnou digitální transformaci. Globální kapacity Atosu pro poskytování služeb a síť bezpečnostních operačních center zároveň podpoří konzistentní poskytování služeb napříč regiony a vyšší provozní efektivitu.
Dlouhodobá společná nabídka Atosu a Fortinetu reaguje na vyvíjející se potřeby zákazníků a propojuje služby kybernetické bezpečnosti Atosu s nejnovějšími technologiemi Fortinetu.
Günter Koinegg, global head of cybersecurity services, Atos, uvedl:
„Rozšíření našeho partnerství s Fortinetem je v souladu s naší strategií využívat přední technologické ekosystémy k poskytování integrovaných řešení zaměřených na konkrétní výsledky pro zákazníky. Propojením pokročilých technologií kybernetické bezpečnosti společnosti Fortinet s expertízou Atos v oblasti poradenství, integrace a řízených bezpečnostních služeb můžeme zajistit jednotnou a škálovatelnou ochranu hybridních a multicloudových prostředí a pomoci zákazníkům zvládat bezpečnostní výzvy v éře umělé inteligence.“
Thomas Desrues, SVP channel sales international, Fortinet k tomu doplnil:
„Posun našeho dlouhodobého partnerství od modelu řízeného na úrovni jednotlivých zemí ke globálně koordinované spolupráci staví na tom, jak dobře se doplňují zkušenosti Atosu s digitální transformací, systémovou integrací a řízenými bezpečnostními službami a vedoucí postavení Fortinetu v inovacích v oblasti kybernetické bezpečnosti se zaměřením na oblasti Secure Networking, Unified SASE a AI-Driven Security Operations. Díky jedinečnému propojení globálního dosahu, inovací a místní expertízy poskytujeme platformu AI-Native Security Fabric, kterou organizace potřebují k posílení kybernetické odolnosti a zvládání rostoucích požadavků na suverenitu, vysoký výkon a bezpečnost v prostředích využívajících AI.“
Globálně koordinovaný rámec spolupráce doplňuje stávající nabídku Atosu v oblasti síťové bezpečnosti, služeb SOC, přístupu Zero Trust, cloudové bezpečnosti, architektury SASE (Secure Access Service Edge) a kybernetické odolnosti.
Služby a produkty kybernetické bezpečnosti skupiny Atos
Skupina Atos patří ke světovým lídrům v oblasti kybernetické bezpečnosti. S více než 6500 odborníky a 205 patenty v této oblasti podporuje organizace při zvládání proměňujících se kybernetických hrozeb a při budování digitální suverenity a důvěryhodnosti.
Pod značkou Atos poskytuje strategické poradenství, integraci řešení a průběžně řízené bezpečnostní služby v celém životním cyklu zabezpečení. Atos provozuje globální síť 17 bezpečnostních operačních center (SOC), která denně zpracovává více než 31 miliard bezpečnostních událostí a poskytuje služby více než 2000 zákazníků. Týmy Atosu kombinují globální přehled o hrozbách se znalostí konkrétních odvětví, aby podporovaly ochranu dat, plnění regulatorních požadavků a kontinuitu podnikání.
Produkty kybernetické bezpečnosti pod značkou Eviden tvoří evropské portfolio zaměřené na šifrování dat, správu identit a přístupů a digitální identitu. Jsou vyvíjeny a vyráběny v Evropě, splňují nejvyšší evropské certifikační standardy a pomáhají chránit citlivá data, digitální přístupy i identity uživatelů, systémů a připojených zařízení.
Zdroj: Atos Czech Republic
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59759.