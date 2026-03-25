Audioknihy mění čtenářské návyky: 63 % posluchačů díky nim čte více, mladí chybí

Audioknihy čtení nenahrazují – naopak ho posilují
Klíčové zjištění průzkumu vyvrací rozšířený mýtus: audioknihy nejsou konkurencí tištěných knih. Zatímco v roce 2021 uvádělo 49 % posluchačů, že díky audioknihám čte celkově více, v roce 2025 to bylo již 63 %. A číst mají posluchači skutečně co: 62 % z nich přečte více než 13 knih ročně – výrazně nad evropským průměrem. Tištěné knihy nebo e-knihy přitom vůbec nečte jen 6 % fanoušků mluveného slova.
Usínání, úklid, řízení – audioknihy zaplňují mrtvý čas
Nejčastěji Češi poslouchají při domácích pracích (19 %), řízení (14 %) a usínání (13 %). Průměrný posluchač věnuje audioknihám 1–7 hodin týdně, zatímco 9 % „super-posluchačů" překračuje hranici 22 hodin týdně.
Mladí poslouchají rychleji, ale je jich málo
Navzdory tomu, že 88 % posluchačů využívá mobilní aplikace a audioknihy jsou dostupnější než kdykoliv dříve, lidé do 24 let tvoří jen necelá 3 % nových posluchačů. Generační rozdíl se projevuje i v samotném způsobu poslechu: mladí do 34 let sahají po zrychlení přehrávání výrazně častěji – až 17 % z nich volí rychlost 1,1× nebo vyšší, zatímco u posluchačů nad 55 let je to méně než 3 %.
Obal rozhoduje i u audioknih
Překvapivé zjištění průzkumu: přestože se audioknihy konzumují výhradně sluchem, obal titulu ovlivní výběr u 42 % posluchačů. Vizuální prezentace tak hraje roli i v médiu, kde oko zdánlivě nemá co dělat.
Detektivky vedou, ale ztrácejí monopol
Nejoblíbenějším žánrem zůstávají detektivky (16 %), jejich dominance však výrazně poklesla oproti roku 2020, kdy dosahovaly 43 %. Prostor získávají fantasy (10 %), sci-fi (8 %) i thrillery a historické tituly (oba po 7 %). Mezi nejprodávanějšími autory roku 2025 figurují Dominik Dán, Terry Pratchett a Vlastimil Vondruška, mezi autorkami pak Agatha Christie, Angela Marsons a Alena Mornštajnová.
Pokud vás zajímají také další údaje a zjištění, kompletní výsledky Velkého audioknižního průzkumu 2025 najdete na této adrese: https://go.audiolibrix.com/vysledky-pruzkumu-2025
O průzkumu
Velký audioknižní průzkum, který každoročně pořádá společnost Audiolibrix, si klade za úkol zmapovat jak audioknižní trh, tak návyky samotných posluchačů. 12. ročníku se zúčastnilo 8919 respondentů, čímž si drží pozici největšího audioknižního průzkumu jak u nás, tak v celé Evropě.
O společnosti Audiolibrix
Audiolibrix je jedním z největších digitálních distributorů audioknih, který provozuje stejnojmenný e-shop s možností výhodného předplatného a komplexním věrnostním programem. Velký audioknižní průzkum realizuje již od roku 2014.
Zdroj: Audiolibrix
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.