Aukce unikátní limitované edice CZ 75 RAF – zájemci mohou přihazovat až do 22. srpna

Autor:
  8:06
Uherský Brod 22. srpna 2025 (PROTEXT) - Po úspěšné červnové premiéře pokračuje aukce sběratelské limitované edice CZ 75 RAF. Česká zbrojovka a.s. nyní nabízí v aukci dalších 12 kusů této výjimečné pistole, která vznikla k 80. výročí konce druhé světové války jako pocta československým letcům v britské Royal Air Force.

Do aktuálního kola aukce byly zařazeny pistole s výrobními čísly: RAF310-05, RAF310-09, RAF311-16, RAF311-17, RAF311-18, RAF311-20, RAF311-21, RAF311-22, RAF311-23, RAF311-26, RAF311-27 a RAF311-28.

Výjimečný design inspirovaný Spitfirem

Každý kus této edice se vyznačuje pečlivě propracovanými detaily – včetně portů připomínajících výfuky motoru Rolls-Royce Merlin, povrchu imitujícího nýtované pláty letounů či střenek ve stylu „kapek“ z křídel Spitfiru. Na levé střence se nachází stříbrný Československý odznak polní pozorovatel – letec, na těle zbraně pak britská kokarda RAF roundel.

Součástí balení je hliníkový box s tvarem inspirovaným nádržemi na kapaliny ve Spitfiru, dále certifikát pravosti, replika Záslužného leteckého kříže (DFC), stylový klíček ve tvaru letounu, tematická brožura a ručně malovaný obraz letounu od Jaroslava Velce. Vnější obal nese vlastnoruční podpis výtvarníka Davida Černého.

Jak se zapojit do aukce

Zájemci se mohou do aukce zapojit prostřednictvím platformy Livebid.cz. Do 22. srpna do 20:00 SELČ je možné zadávat tzv. limitní příhozy – tedy maximální částku, kterou je účastník ochoten nabídnout. Systém poté přihazuje automaticky. Večer téhož dne – 22. srpna ve 20:00 SELČ – začne živá online aukce, během níž budou položky draženy dle pořadí v katalogu. Aukce má plovoucí konec – každý nový příhoz v závěru dražbu prodlužuje.

Aukce je otevřená také zákazníkům mimo Českou republiku, včetně USA a dalších zemí s autorizovanou distribuční sítí CZ. Informace o dostupnosti ve v konkrétní oblasti naleznete v Dealer lokátoru na webu České zbrojovky. Účast v aukci podléhá platné legislativě dané země.

Pistole je vystavena v Podnikové prodejně České zbrojovky a.s. v Praze.

 

Více informací o limitované edici CZ 75 RAF najdete na czfirearms.com

https://www.czfirearms.com/cs/limitovane-edice/cz-75-raf

 

Do aukce se lze zapojit zde: https://www.livebid.cz/-/qp726

 

Podívejte se na video z představení limitované edice CZ 75 RAF: https://youtu.be/pVx2zMX0XjQ

 

Česká zbrojovka a.s. – vysoce moderní palné zbraně

Česká zbrojovka a.s. (CZ) je tradiční český výrobce prvotřídních ručních palných zbraní, které vyváží do téměř 100 zemí celého světa. Zbraně značky CZ jsou navrženy tak, aby uživatelům poskytovaly instinktivní úchop, který zaručuje intuitivní a přirozenou manipulaci.

Její továrna v Uherském Brodě, založená roku 1936, je držitelkou certifikace ISO 9001 a využívá nejpokročilejší výrobní technologie a procesy včetně striktního uplatňování systému řízení jakosti podle nejpřísnějších světových standardů. Na všechny hlavně CZ se vztahuje doživotní záruka na funkci a přesnost.

Česká zbrojovka a.s. je významnou součástí mezinárodního holdingu Colt CZ Group SE.

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hned 18 zaplavených stanic metra. Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s překvapivou silou

Povodně v srpnu 2002 přišly ve dvou vlnách. Při té druhé zalila Prahu voda, která dosáhla nečekané úrovně. Průtok přesahoval 5000 kubíků za sekundu, pod hladinou se ocitlo také pražské metro. Povodeň...

Kde byste v Praze našli Malý Berlín? Kam byste se vydali, kdyby vás pozvali do Moskvy či Saigonu?

Oblast slepých i neslepých ramen Vltavy a kanály kolem Kampy nazýváme, abychom si nepřipadali tak malí, pražskými Benátkami. V Praze jsou části, které měly nebo stále mají, byť ne oficiálně, názvy...

Ústí nad Labem čeká na podpis smlouvy k odkupu bývalé restaurace v Brné

Ústí nad Labem zatím stále nevlastní bývalou restauraci v areálu koupaliště Brná. Zastupitelé schválili odkup budovy za 12 milionů korun v červnu. Rada...

22. srpna 2025  6:45,  aktualizováno  6:45

V Ostravě hoří hala s odpadem. Hasiči vyzvali lidi z okolí, aby nevětrali

V Ostravě – Třebovicích zasahují hasiči u požáru odpadu uvnitř jedné z hal. Platí třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu, s ohněm na místě bojuje sedmnáct jednotek hasičů a kvalitu ovzduší měří...

22. srpna 2025  7:22,  aktualizováno  8:10

Aukce unikátní limitované edice CZ 75 RAF – zájemci mohou přihazovat až do 22. srpna

22. srpna 2025  8:06

Společnost Angelalign Technology popírá porušení patentových práv a slibuje důraznou obranu

22. srpna 2025  8:01

Do Kadaně na Císařský den

Na příchozí bude čekat středověké tržiště, dobová hudba či rytířské putování.

22. srpna 2025  7:59

Loučení s létem na Dolní Moravě

V sobotu 23. srpna připravuje horský resort Dolní Morava pestrý program pro rodiny s dětmi.

22. srpna 2025  7:20

Hradozámecká noc láká na noční památky ale i k návštěvě dolu. Anebo si vyberete jinou akci?

Předposlední prázdninový víkend přináší pozvání na nevšední návštěvy zámků anebo dolu, můžete si ale také užít pouť či si zajít zaběhat.

22. srpna 2025

Živě: Kdo letos obdrží titul Anděl mezi zdravotníky?

22. srpna 2025

Rumburk zve na slavnosti

Příchozí se mohou těšit na hudbu i dětské atrakce.

22. srpna 2025  6:59

Větve padající na stezku jsou nebezpečné, upozornila žena. Modlete se, řekl jí úředník

Na jedné straně Jihlavy se kácejí zdravé stromy, jinde nechají úředníci jezdit cyklisty místy, kde občas padají na cestu suché větve. Magistrát na to upozornila žena, která u cyklostezky bydlí....

22. srpna 2025  6:52,  aktualizováno  6:52

Po řádění vandala opravili fontánu, už se v ní ale lidé koupou a perou prádlo

Městská část Praha 4 znovuotevřela po dvou letech fontánu na sídlišti Novodvorská. S parným letním počasím však fontánu začali využívat lidé z blízké ubytovny či bezdomovci, kteří se v ní koupali...

22. srpna 2025  6:22,  aktualizováno  6:22

Je libo alkohol nebo kousek slávistického trávníku? Mezi fanoušky fotbalu nejvíc letí dresy hráčů

Víme, který hráč se nejvíce prodává a jaký klub nabízí atypické fanouškovské perly. Fandové za ně peněz nelitují. Je to pro ně srdcovka

22. srpna 2025  6:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.