Aukce unikátní limitované edice CZ 75 RAF – zájemci mohou přihazovat až do 22. srpna

Do aktuálního kola aukce byly zařazeny pistole s výrobními čísly: RAF310-05, RAF310-09, RAF311-16, RAF311-17, RAF311-18, RAF311-20, RAF311-21, RAF311-22, RAF311-23, RAF311-26, RAF311-27 a RAF311-28.
Výjimečný design inspirovaný Spitfirem
Každý kus této edice se vyznačuje pečlivě propracovanými detaily – včetně portů připomínajících výfuky motoru Rolls-Royce Merlin, povrchu imitujícího nýtované pláty letounů či střenek ve stylu „kapek“ z křídel Spitfiru. Na levé střence se nachází stříbrný Československý odznak polní pozorovatel – letec, na těle zbraně pak britská kokarda RAF roundel.
Součástí balení je hliníkový box s tvarem inspirovaným nádržemi na kapaliny ve Spitfiru, dále certifikát pravosti, replika Záslužného leteckého kříže (DFC), stylový klíček ve tvaru letounu, tematická brožura a ručně malovaný obraz letounu od Jaroslava Velce. Vnější obal nese vlastnoruční podpis výtvarníka Davida Černého.
Jak se zapojit do aukce
Zájemci se mohou do aukce zapojit prostřednictvím platformy Livebid.cz. Do 22. srpna do 20:00 SELČ je možné zadávat tzv. limitní příhozy – tedy maximální částku, kterou je účastník ochoten nabídnout. Systém poté přihazuje automaticky. Večer téhož dne – 22. srpna ve 20:00 SELČ – začne živá online aukce, během níž budou položky draženy dle pořadí v katalogu. Aukce má plovoucí konec – každý nový příhoz v závěru dražbu prodlužuje.
Aukce je otevřená také zákazníkům mimo Českou republiku, včetně USA a dalších zemí s autorizovanou distribuční sítí CZ. Informace o dostupnosti ve v konkrétní oblasti naleznete v Dealer lokátoru na webu České zbrojovky. Účast v aukci podléhá platné legislativě dané země.
Pistole je vystavena v Podnikové prodejně České zbrojovky a.s. v Praze.
Více informací o limitované edici CZ 75 RAF najdete na czfirearms.com
Česká zbrojovka a.s. – vysoce moderní palné zbraně
Česká zbrojovka a.s. (CZ) je tradiční český výrobce prvotřídních ručních palných zbraní, které vyváží do téměř 100 zemí celého světa. Zbraně značky CZ jsou navrženy tak, aby uživatelům poskytovaly instinktivní úchop, který zaručuje intuitivní a přirozenou manipulaci.
Její továrna v Uherském Brodě, založená roku 1936, je držitelkou certifikace ISO 9001 a využívá nejpokročilejší výrobní technologie a procesy včetně striktního uplatňování systému řízení jakosti podle nejpřísnějších světových standardů. Na všechny hlavně CZ se vztahuje doživotní záruka na funkci a přesnost.
Česká zbrojovka a.s. je významnou součástí mezinárodního holdingu Colt CZ Group SE.