Aukční dům Julien’s oznamuje akci „King Kaidžú: Soubor videoher Sompoteho Sandse“

Vzácné propagační létající miniatury Ultramana, designové sošky, masky, kostýmy z natáčení, figurky, 3D obrazy Ultramana, Pigmona a mimozemšťana Baltana od slavného designéra Tohla Narity, ručně malované originální plakáty a další předměty z kultovních filmů Hanuman a pět Kamen Riderů, Hanuman a sedm Ultramanů, Jumborg Ace & Giant a dalších
Navíc archivní poklady ze zlatého věku a éry Šówa japonské kinematografie, jako je Sandsův scénář a 35mm kamera Petri 7 použitá na natáčení filmové klasiky z roku 1962 „King Kong vs. Godzilla“, historické figurky a sběratelské předměty kaidžú ze 70. let včetně značek Bullmark, Bandai, Popy a dalších, sbírka filmových plakátů včetně ručně malovaného plakátu k japonskému filmu z let 1962/63 s podpisy Akiry Kurosawy, Iširó Hondy, Eidžiho Cuburaji a dalších legendárních režisérů
Exkluzivní živá a online aukce - Středa 23. září 2026 v Los Angeles
Julien's Auctions, přední mezinárodní aukční dům specializující se na zábavní průmysl, dnes oznámil sci-fi akci sezóny „KING KAIDŽÚ: SOUBOR VIDEOHER SOMPOTEHO SANDSE", exkluzivní živou aukci, která se uskuteční ve středu 23. září 2026 v Los Angeles a online na stránkách juliensauctions.com.
Pozoruhodný archiv obsahující více než 300 originálních filmových artefaktů a památečních předmětů přímo z pozůstalosti legendárního filmaře a vizionáře v oblasti tokusacu (speciálních efektů) Sompoteho Sandse bude poprvé v historii nabídnut v aukci. Aukce se zaměří na jeho práci ve světě Ultramana (foto vpravo: soška Ultramana Jacka) a nabídne fanouškům i sběratelům jedinečnou příležitost získat kousek tohoto globálního fenoménu popkultury. Kolekce, kterou zakladatel společnosti Chaiyo Productions shromažďoval více než pět desetiletí a která byla vystavena v jeho osobně spravovaném muzeu „Sompote House" v Thajsku, zahrnuje kostýmy použité při natáčení, miniatury monster, rekvizity, scénáře, historické figurky hrdinů, hračky, originální umělecká díla a poklady ze zákulisí. Zvýrazněny budou také artefakty z jeho rané kariéry a filmových učňovských let v Japonsku, včetně filmu King Kong vs. Godzilla z roku 1962 – od produkčních scénářů (na fotografii vlevo v rukou Sompoteho Sandse) přes fotografie a filmovou techniku až po plakáty a další předměty.
Sompote Sands byl v 70. a 80. letech průkopníkem v oblasti speciálních efektů v Thajsku a je ctěn za to, že na plátna jihovýchodní Asie přivedl obří hrdiny a mytologická stvoření. Režíroval kultovní filmy jako „Hanuman vs. 7 Ultraman", „Hanuman a 5 Kamen Riderů", superhrdinský film s kaidžú „Jumborg Ace & Giant" (foto vpravo: originální plakát k filmu „Jumborg Ace & Giant") a další, čímž divákům ve svém rodném Thajsku předvedl své geniální umění v oblasti praktických efektů a miniatur.
Nadcházející aukce představuje první příležitost, kdy bude veřejnosti zpřístupněn osobní produkční archiv Sompoteho Sandse z jeho společnosti Chaiyo Productions, který dokumentuje jeho tvorbu i kulturně významnou éru jeho doby. Tato aukce se připojuje k celé řadě vzrušujících akcí, které se po celém světě konají na oslavu 60. výročí Ultramana. Od premiéry Ultramana v roce 1966 (foto vlevo: soška Ultramana Ace z automatu z premiéry filmu Hanuman a sedm Ultramanů) se tento základní kámen japonské popkultury stal mezinárodním fenoménem, který dal vzniknout miliardovému průmyslu s podporou prodeje a inspiroval po celém světě četná pokračování a navazující seriály, získal si uznání na celém světě a ovlivnil žánry anime a manga i moderní éru sci-fi filmů, mimo jiné i trháky jako Power Rangers, Pacific Rim a Ready Player One. (foto vpravo: fotografie mladého Sompoteho Sandse na natáčení filmu „King Kong a Godzilla" z roku 1962, která je součástí souboru fotografií ze zákulisí natáčení tohoto filmu nabízených v aukci)
„Sompote Sands byl Stevenem Spielbergem jihovýchodní Asie, průkopníkem v oblasti sci-fi filmů, jehož snímky spojující thajské lidové příběhy s mistrovským využitím praktických speciálních efektů naplňovaly diváky filmovým úžasem," uvedla Catherine Williamsonová, výkonná ředitelka pro zábavu v aukční síni Julien's Auctions. „Tato výjimečná aukce artefaktů z jeho filmové kariéry, a zejména jeho filmových příspěvků k franšíze Ultraman, nadchne nejen fanoušky a sběratele této celosvětové kulturní ikony, ale také rychle se rozvíjející globální trh se sběratelskými předměty, jelikož se na aukci poprvé objeví Sandsova sbírka vzácných filmových rekvizit, akčních figurek a filmových památečních předmětů z mezikulturního zlatého věku sci-fi filmové produkce v jihovýchodní Asii."
Mezi hlavní aukční položky patří:
Originální kostýmy, masky, rekvizity, miniatury a sochy z natáčení
- Produkční maska Ultrasevena z filmu Hanuman a sedm Ultramanů, vyrobená ze sklolaminátu s vnitřním zapojením pro osvětlené oči a drahokam. Ve filmu je Ultraseven jedním ze šesti Ultramanů, které Matka Ultra vyslala z M78 na Zemi, aby se spojili s Hanumanem a porazili armádu kaidžú, která se vynořila z nitra planety. (odhadovaná cena: 5000–7000 USD)
- Originální reklamní létající miniatura Ultramana použitá k propagaci filmu Hanuman a sedm Ultramanů, později ručně malovaná pro osobní muzeum režiséra Sompoteho Sandse. Miniatury ve stejném stylu lze ve filmu vidět, když Ultra Brothers letí na Zemi, aby se zapojili do bitvy, a poté, co zvítězí a vrací se na svou domovskou planetu. (odhadovaná cena: 1000–2000 USD)
- Originální torzo produkčního kostýmu Jumborg Ace, použité ve filmu Jumborg Ace & Giant, sestávající z neoprenového obleku vyrobeného na míru a helmy ze sklolaminátu a pryskyřice. (odhadovaná cena: 2000–3000 USD) Ve filmu je Jumborg Ace (v podání Naokiho Tačibany) vyslán do boje proti kaidžú, přisluhovačům Demon Go-Ne, kteří se snášejí na Zemi, aby ukradli energii pro sluneční čočku od Demon Go-Ne na Měsíci.
- Sádrová maska Jumborg Ace, pravděpodobně vytvořená jako prototyp pro scénu na hřbitově, kde se Demon Go-Ne mstí Jumborg Ace za zabití jejích kolegů kaidžú ve filmu Jumborg Ace & Giant. (odhadovaná cena: 300–500 $)
- Obrovská socha Ultramana Jacka z automatu z premiéry filmu Hanuman a sedm Ultramanů v roce 1974 v královském divadle Sala Chalermkrung v Bangkoku. (odhadovaná cena: 2000–3000 $)
- Miniatura stíhacího letounu „ Bojující hvězda" z natáčení filmu Jumborg Ace & Giant, která se v průběhu filmu objevuje během soubojů s kaidžú. Letoun pilotují členové jednotky PAT (ochranného útočného týmu), kteří pomáhají obřím hrdinům Jumborg Aceovi, Giantovi a Yak Wat Pho v boji proti různým padouchům ohrožujícím Zemi. (odhadovaná cena: 2000–3000 $)
- Originální rekvizitní meč vyrobený z vyřezávaného kompozitu pryskyřice a skleněných vláken s ručně malovanými detaily, který ve filmu Jumborg Ace & Giant používal zloduch kaidžú Jum Killer, Jr. (odhadovaná cena: 700–900 dolarů)
- Oko krokodýla jako speciální efekt s nehybnou rekvizitou krokodýlího oka, použité pro detailní záběry v rámci produkce mnoha filmů Sompoteho Sandse s krokodýly – Krokodýl (1980), Chalawan (1972), Krai Thong (1980), Krokodýl Therakwad (1982) a Krai Thong 2 (1985). Speciální filmový efekt jako oko sestávající z kovového držáku otevírá a zavírá víčko pomocí vestavěného hydraulického mechanismu. (odhadovaná cena: 500–700 $)
Originální umělecká díla od legendárního návrháře postav Ultramana, Tohla Narity
- Originální trojrozměrný obraz Ultramana podepsaný Naritou, získaný přímo od umělce. (odhadovaná cena: 10.000–20.000 USD)
- Originální trojrozměrný obraz Pigmona, podepsaný Naritou a datovaný květnem 1990, s ručně psanou poznámkou. (odhadovaná cena: 5000–7000 USD)
- Originální trojrozměrný obraz z pozdního období představující mimozemšťana Baltana, na kterém je tento kaidžú zobrazen, jak se vznáší ve vesmíru nad planetou Zemí. (odhadovaná cena: 5000–7000 USD)
- Prototypová soška Ultrasevena z tuhé pryskyřice, kterou vytvořil Narita jako raný návrh pro televizní seriál z roku 1967. (odhadovaná cena: 5000–7000 USD)
Originální plakátové kresby
- Ručně malovaná originální plakátová kresba k filmu Hanuman a pět Kamen Riderů, použitá pro thajský plakát formátu jednoho listu. (odhadovaná cena: 800–1000 USD)
- Ručně malovaná originální plakátová kresba k filmu Jumborg Ace & Giant, podepsaná umělcem v thajštině. (odhadovaná cena: 800–1000 USD)
Scénáře a poklady ze zákulisí
- Osobní japonský produkční scénář Sompoteho Sandse k filmu King Kong vs. Godzilla z roku 1962, na kterém pracoval jako produkční asistent, s jeho vlastnoručními poznámkami a doplněný zarámovanou fotografií z natáčení. (odhadovaná cena: 2000–3000 $)
- Jedinečný ručně malovaný a podepsaný plakát s přehledem japonských filmů z let 1962/63, s podpisy Akiry Kurosawy, Iširó Hondy, Eidžiho Cuburaji a dalších legendárních režisérů. (odhadovaná cena: 2000–3000 $)
- Osobní 35mm fotoaparát Petri 7 „Green-O-Matic" Sompoteho Sandse, jehož fotografie odpovídají době, kdy působil na natáčení filmu King Kong vs. Godzilla. (odhadovaná cena: 300–500 $)
Historické figurky kaidžú a sběratelské předměty
- 100 položek vzácných a historických sofubi figurek kaidžú a hrdinů z franšíz jako Ultraman, Godzilla, včetně vydání společností Banpresto a Bandai z let 1983–2000 a dalších (odhadovaná cena každé položky: 400–600 $)
Archiv filmových plakátů
- Úplný archiv filmových plakátů z celé kariéry Sompoteho Sandse, včetně filmů Tah Tien (podepsaného Sandsem), Jumborg Ace & Giant, Krokodýl (necenzurovaná verze), Magic Lizard a dalších (celkem 16 plakátů). (odhadovaná cena: 300–500 $)
ŽIVÁ A ONLINE AUKCE
„KING KAIDŽÚ: SOUBOR VIDEOHER SOMPOTEHO SANDSE"
Středa 23. září
Julien's Studios, 13007 S. Western Avenue, Gardena, CA 90249
10:00 tichomořského času
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Julien's Auctions
Pro okamžiky, na kterých záleží.
Znáte ten okamžik, kdy se zhasnou světla, těsně předtím, než začne hrát vaše oblíbená kapela? Nebo ten pocit těsně předtím, než se objeví závěrečné titulky filmu, který vám v mžiku změnil celý svět? Vzduch je nabitý očekáváním a slovem to nikdy nelze vyjádřit, protože tam prostě člověk musel být.
V Julien's existujeme proto, abychom vám tyto okamžiky vrátili do života prostřednictvím ikonických artefaktů a jedinečných sbírek. Ať už spolupracujeme přímo s umělci, navazujeme kontakty s legendárními pozůstalostmi nebo úzce spolupracujeme s náročnými sběrateli, naše aukce oživují kulturu slibem objevů a obnovení spojení. Od Elvise Presleyho, Marilyn Monroe a Ringo Starra po Lady Gaga, Banksyho a Kurta Cobaina – od Los Angeles po celý svět, jsme místem, kde originály nacházejí své místo.
Zdroj: Julien's Auctions