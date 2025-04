Aukční dům Julien's uvádí „Channel Surfing" – globální poctu televizní tradici

„Channel Surfing" představuje pro fanoušky a sběratele po celém světě jedinečnou příležitost získat hmatatelný kus televizní historie. Aukce nabídne bezkonkurenční výběr artefaktů z nejrůznějších žánrů a období, které zachycují kulturní dopad a trvalou přitažlivost tohoto média.

Ke zlatým hřebům aukce patří:

• Původní kostým v amerických barvách, který oblékla Lynda Carterová v legendární roli Wonder Woman - spolu s čelenkou, náušnicemi, rekvizitou „Laso pravdy" a vysokými botami.

• Kultovní kulisy a rekvizity z klasických sitcomů, jako je Na zdraví (Cheers) – včetně původních barových dveří a stoliček – či Frasier, včetně pohovky z apartmá Frasiera Cranea či stolů a židlí z Café Nervosa.

• Ikonický gauč z dlouholetého komediálního seriálu Roseanne.

• Nádherné kostýmy legendárních hvězd – včetně modelů, které navrhl Bob Mackie pro Cher do pořadů The Sonny and Cher Comedy Hour a Cher či osobitých kousků Carol Burnettové z The Carol Burnett Show and Mama's Family.

• Rekvizity a kostýmy z přelomových dramatických a sci-fi seriálů, jako jsou Breaking Bad, Příběh služebnice (The Handmaid's Tale), Star Trek a Ztraceni ve vesmíru (Lost in Space).

Aukční dům Julien's Auctions sestavil tuto sbírku tak, aby ukazovala vývoj televize a její hluboký vliv na světovou popkulturu. Aukce „Channel Surfing" tak připomíná pořady a hvězdy, které utvářely náš kolektivní divácký zážitek – od počátků černobílého vysílání až po současnou éru streamování a binge-watchingu.

Aukce „Channel Surfing" se odehraje naživo a online ve středu 7. května a ve čtvrtek 8. května.

Další informace najdete zde: ODKAZ NA AUKCI

O aukční síni Julien's Auctions:

V Julien's je naším posláním oživit vaše vzpomínky prostřednictvím legendárních artefaktů a jedinečných sbírek. Od Elvise Presleyho, Marilyn Monroe a Ringo Starra po Lady Gaga, Banksyho a Kurta Cobaina. Z Los Angeles do celého světa. U nás si originály nacházejí své pravé místo.

Kontakt pro média:

Julien's Auctions

Mozell Miley-Bailey

(646) 653-3105

mozell@homagepr.com

info@juliensauctions.com

Video - https://www.youtube.com/watch?v=Xqz8mZ7fO14

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2510514/Juliens_Horizontal_Logo.jpg