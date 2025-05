Aukční síň Julien's Auctions uspořádá velkolepou aukci Music Icons

Aukce nabídne více než 700 položek od hudebních nástrojů používaných na pódiu přes ikonické kostýmy z vystoupení a ručně psané texty písní až po osobní předměty nejslavnějších jmen v historii hudby, mezi něž patří například Kurt Cobain, Eric Clapton, David Bowie, Nirvana, U2, Elvis Presley, Taylor Swift, Freddie Mercury a The Beatles.

Středobodem letošní aukce je kolekce Juliana Lennona, pečlivě sestavený výběr vzácných artefaktů spojených s Beatles a Johnem Lennonem. Mezi nejzajímavější položky patří například zlaté desky od Asociace amerického nahrávacího průmyslu za písně Hey Jude a Revolver, texty, animované celuloidy z filmu Yellow Submarine a další unikáty. Část výtěžku z aukce bude věnována nadaci The White Feather Foundation.

Součástí aukce budou také:

• akusticko-elektrická kytara značky Takamine z roku 1989, na kterou hrál Kurt Cobain během legendární Hilversum Sessions skupiny Nirvana v roce 1991,

• bicí souprava Remo Acousticon Quadra, na níž na akcích hrál Dave Grohl,

• baskytara Warwick Dolphin Pro Krista Novoselice,

• ikonické kytary hudebních legend, jako jsou Eddie Van Halen, Jack White, Noel Gallagher, Ronnie Wood a Joe Perry,

• kostýmy, v nichž vystupovaly Cher (modely od Boba Mackieho), Taylor Swift, Lady Gaga, Dolly Parton a Amy Winehouse.

Aukční síň Julien's Auctions uspořádá ve dnech 21 .– 31. května v Hard Rock Cafe v New Yorku bezplatnou veřejnou výstavu celé kolekce, která bude k vidění denně od 10:00 do 23:00 (ET).

„Letošní aukce Music Icons je oslavou nezapomenutelného umění, které formovalo celé generace," uvedl Martin Nolan, výkonný ředitel aukční síně Julien's Auctions. „Ať už se jedná o kytary Kurta Cobaina nebo poklady Beatles z kolekce Juliana Lennona, půjde o historický milník v kulturní historii."

Na webové stránce juliensauctions.com si můžete prohlédnout katalog a zaregistrovat se na aukci.

