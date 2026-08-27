AUREL Polygon pořádal v Břehyni u Doks den otevřených dveří

Zdeněk Svoboda, vedoucí centra, představil společnost AUREL CZ s.r.o., ukázal, co se na polygonu testuje, a přiblížil možnosti komerčního využití zázemí. „Den otevřených dveří byl příležitostí ukázat, že areál slouží přesně tomu, k čemu jsme ho s evropskou podporou vybudovali. Vedle testování pokročilých inovací pro automobilový průmysl polygon podporuje i další aktivity. Například výcvik záchranných složek, technologické studentské projekty nebo slouží jako zázemí pro odborné konference a komerční akce," uvedl Zdeněk Svoboda.
Venkovní část programu byla zaměřena na praktické ukázky testování asistenčních systémů. Polygon nabízí 52.000 m2 testovacích ploch v režimu TISAX AL3, včetně třípruhového oválu o délce 1,1 km. Při komentované jízdě si hosté projeli areál, rychlostní ovál, vozovky ve stoupání, vodní kanál, speciální povrchy i kluznou plochu. Největší ohlas sklidil závěr programu: jízda v řízeném smyku na dynamické ploše ve voze s technologií easydrift.
AUREL je inženýrská společnost zaměřená na vývoj, testování a měření vozidel i jejich komponentů. Provozuje vlastní AUREL Polygon v Břehyni u Doks. Je členem rodinné skupiny Colegium Holding podnikatele Petra Šimáka.
Zdroj: AUREL CZ s.r.o.