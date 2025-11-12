Austerlitz 2025 - Rekonstrukce bitvy tří císařů

Celý program zahrnuje vzpomínkovou akci v Kučerově (26. listopadu), ohně na Žuráni (28. listopadu), rekonstrukci bitvy u Slavkova na bojišti pod Santonem u Tvarožné (29. listopadu) a pietní akt na Mohyle míru u Prace (30. listopadu). Akci připravují v rámci Projektu Austerlitz Středoevropská napoleonská společnost, obce Tvarožná a Prace a Austerlitz z.s. Producentem akce je společnost AusterlitzPro s.r.o.
Záštitu nad akcí Austerlitz 2025 převzali hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich a J.E. pan Stéphane CROUZAT, velvyslanec Francie v České republice
Akce Austerlitz 2025 je posledním vystoupením Marka Schneidera v roli Napoleona. Mark na evropském kontinentu zahájil svou „císařskou kariéru“ v roce 2005 akce u Waterloo a u Slavkova (200. výročí Austerlitz 2005), a v následujících dvou desetiletích se účastnil všech významných programů v celé Evropě. Na akcích Austerlitz pak byl pravidelným hostem. Roli opouští dobrovolně a na vrcholu sil a v době, kdy je stále schopen Napoleona ztvárnit způsobem, který není karikaturou. Během akce Austerlitz 2025 současně uplyne 35 let od okamžiku, kdy první vzpomínkové akce u Slavkova pořádal Miroslav Jandora, prezident Projektu Austerlitz a hlavní pořadatel vzpomínkových akcí na bitvu tří císařů.
Protože hlavní program, rekonstrukce bitvy pod Santonem a pietní akt na Mohyle míru, proběhnou o víkendu 29. a 30. listopadu, a vlastní výroční den, 2. prosinec 2025, připadá na úterý, bude program letošní akce prodloužen až do úterka, kdy v 7:30 vojáci v čele s Napoleonem přivítají „skutečné Slavkovské slunce“ na vrchu Žuráň, a následně se ještě jednou vrátí na Mohylu míru k uctění památky padlých a zemřelých.
U Slavkova Císař Francouzů Napoleon I. během několika hodin rozhodl tažení roku 1805, válku třetí protifrancouzské koalice. Poražený car Alexandr I. se svou armádou opustil střední Evropu; válka mezi Francií a Ruskem pokračovala až do roku 1807 bitvou u Friedlandu a podpisu Tylžského míru. Rakouský císař František I. přistoupil na podmínky příměří podepsaného 6. prosince na zámku ve Slavkově a posléze i na podmínky tvrdého bratislavského míru z 26. prosince 1805. Tvrdost podmínek a Napoleonův rostoucí vliv v Německu vedly po třech letech k eskalaci napětí mezi Rakouskem a Francií, válce roku 1809, jež vyvrcholila opět na jižní Moravě, u Znojma. Napoleonská epopej pokračovala tažením do Ruska, válkou 6. koalice v letech 1813–1814, a vyvrcholila bitvou u Waterloo.
Vzpomínkové akce nejsou oslavou Napoleona či jeho vítězství, a už vůbec nejsou oslavou války či bitvy. Mezinárodně politické a válečné události, jež ve své době Evropu zásadním způsobem ovlivnily, a i dlouho po ní rozdělovaly, se s odstupem staly prostředkem k setkávání a společným zájmem mnoha lidí z mnoha zemí světa. Cílem akcí je připomínka a podpora poznávání společné evropské historie.
Program
Středa, 26. listopadu 2025
- 17:00 – 18:00 Kučerov – setkání s napoleonskými vojáky, bitva na návsi a přehlídka
Pátek, 28. listopadu 2025
- 17:30 Ohně na Žuráni, pořádá obec Podolí
Sobota, 29. listopadu 2025
- 07:30 Žuráň, slavkovské slunce, přehlídka fr. jednotek
- 09:00 Tvarožná, nástup koaliční armády
- 10:30 – 12:00 Santon, bojiště – manévry pěchoty a jezdectva
- 14:00-15:30 Rekonstrukce bitvy tří císařů – Tvarožná
Neděle, 30. listopadu 2025
- 12:00 Pietní akt na Mohyle míru
Změna programu vyhrazena.
Vstup na sobotní rekonstrukci bitvy je zdarma s výjimkou VIP tribuny, na kterou lze vstupenku zakoupit prostřednictvím sítě Ticketstream
https://goout.net/cs/austerlitz-2025-rekonstrukce-bitvy-u-slavkova/szcvsby/
Kontakt: Producent Miroslav Jandora info@austerlitz.org
WEB: https://www.austerlitz.org/cz/austerlitz-2025-vzpominkova-akce-220-vyroci-bitvy-tri-cisaru-probehne-28-30-listopadu/
FB: https://www.facebook.com/ProjektAusterlitz