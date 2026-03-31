Austrálie a Nový Zéland potvrzuje pozitivní vliv sóji na zdraví srdce

  22:58
Chesterfield 31. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Americká rada pro export sóji (USSEC) a organizace Soy Nutrition Institute Global (SNI Global) vítají nové všeobecné tvrzení týkající se příznivého vlivu sójového proteinu na zdraví srdce, které bylo schváleno v Austrálii a na Novém Zélandu1. Podobná tvrzení již existují ve Spojených státech2, Kanadě3 a Japonsku4, což dále potvrzuje význam sójových proteinů pro podporu zdraví srdce na celosvětové úrovni.

Izolovaný sójový protein získaný ze sójových bobů obsahuje 90 % bílkovin a představuje vysoce kvalitní zdroj bílkovin, který dodává všech devět esenciálních aminokyselin v množství potřebném pro děti i dospělé.5 Může zvyšovat nutriční hodnotu potravin a nápojů, jako jsou tyčinky, cereálie, pečivo, alternativy masa a obohacená rostlinná mléka. Pouhá jedna až dvě porce sójových potravin denně – například sójová proteinová tyčinka (~17 g bílkovin) nebo nápoj (15-20 g bílkovin) – mohou zajistit 20-25 g sójových bílkovin.

Srdeční onemocnění zůstávají celosvětovým zdravotním problémem, přičemž jedním z hlavních rizikových faktorů je abnormální hladina cholesterolu.6 Výzkumy potvrzují, že sójové bílkoviny přispívají ke snižování hladiny cholesterolu.7 Sójové potraviny podporují zdraví srdce tím, že poskytují kvalitní zdroj bílkovin, který pomáhají snižovat celkový a LDL cholesterol a zároveň mají přirozeně nízký obsah nasycených tuků.

„Přibližně 60 % dospělých Australanů a značná část obyvatel Nového Zélandu má abnormální hladinu lipidů v krvi; strava zahrnující sóju proto představuje praktickou nutriční strategii, která pomáhá udržovat optimální hladinu cholesterolu a zdraví srdce," uvedl Alan Barclay, PhD, hlavní autor materiálu předloženého organizací Food Standards Australia New Zealand (FSANZ).

Podle předpisů FSANZ musí být zdravotní tvrzení na obecné úrovni vědecky podložená, musí splňovat přísná kritéria nutriční profilace a mohou se objevovat na etiketách potravin a v souvisejících marketingových materiálech v Austrálii a na Novém Zélandu.

„Uznání prospěšnosti sójových bílkovin pro zdraví srdce podtrhuje hodnotu, kterou americká sója přináší – od zemědělců udržitelně pěstujících sójové boby až po společnosti vyrábějící výživné sójové potraviny a olej po celém světě," uvedl Will McNair, ředitel USSEC pro sójové potraviny a olej.

Obchodní jednotka Food Ingredients společnosti IFF podpořila prosazení tohoto obecného zdravotního tvrzení, čímž zdůraznila svůj závazek rozšířit dostupnost a vliv výživy založené na sóje v Austrálii a na Novém Zélandu. IFF povede jeho zavádění v celém regionu.

Částečně financováno ministerstvem zemědělství USA (USDA FAS) a organizací United Soybean Board.

 

1 Food Standards Australia New Zealand, Notified Food Health Relationships to Make a Health Claim, leden 2026.

2 Code of Federal Regulations, title-21/section-101.82, říjen 1999.

3 Shrnutí posouzení zdravotního tvrzení o sójovém proteinu a snižování hladiny cholesterolu společností Health Canada , kanadská vláda, březen 2015.

4 Food for Specified Health Uses (FOSHU), Ministerstvo zdravotnictví, práce a sociálních věcí, Approved FOSHU Products Chart (Tabulka schválených výrobků FOSHU), získáno v únoru 2026.

5 Hughes, G.J., Ryan, D.J., Mukherjea, R. a Schasteen, C.S., „Protein digestibility-corrected amino acid scores (PDCAAS) for soy protein isolates and concentrate: Criteria for evaluation" (Hodnocení proteinového skóre korigovaného o stravitelnost aminokyselin (PDCAAS) u izolátů a koncentrátů sójových bílkovin: kritéria hodnocení), J. Agric. Food Chem., 59, 12707-12712. Dec 2011.

6 Soja + zdraví srdce, United Soybean Board, červenec 2022.

7 The Journal of Nutrition, Blanco Mejia S, Messina M, Li SS, Viguiliouk E, Chiavaroli L, Khan TA, Srichaikul K, Mirrahimi A, Sievenpiper JL, Kris-Etherton P, Jenkins DJA. Metaanalýza 46 studií identifikovaných FDA prokazuje, že sójový protein snižuje koncentrace LDL a celkového cholesterolu v cirkulaci u dospělých. J Nutr. 2019;149(6):968-981. doi:10.1093/jn/nxz020.

Zdroj: Soy Nutrition Institute Global

31. března 2026  23:36

Češi postoupili na MS ve fotbale 2026. Ve skupině nemají žádné giganty, časy výkopů nepotěší

Ladislav Krejčí slaví branku.

Češi to dokázali! Po vítězství nad Dánskem 3:2 po penaltách ve vyprodané Letné si zajistili postup na mistrovství světa 2026 ve fotbale. Národní tým se tak vrací na největší fotbalovou scénu světa....

31. března 2026  23:28

Austrálie a Nový Zéland potvrzuje pozitivní vliv sóji na zdraví srdce

31. března 2026  22:58

