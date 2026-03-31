Austrálie a Nový Zéland potvrzuje pozitivní vliv sóji na zdraví srdce

Izolovaný sójový protein získaný ze sójových bobů obsahuje 90 % bílkovin a představuje vysoce kvalitní zdroj bílkovin, který dodává všech devět esenciálních aminokyselin v množství potřebném pro děti i dospělé.5 Může zvyšovat nutriční hodnotu potravin a nápojů, jako jsou tyčinky, cereálie, pečivo, alternativy masa a obohacená rostlinná mléka. Pouhá jedna až dvě porce sójových potravin denně – například sójová proteinová tyčinka (~17 g bílkovin) nebo nápoj (15-20 g bílkovin) – mohou zajistit 20-25 g sójových bílkovin.
Srdeční onemocnění zůstávají celosvětovým zdravotním problémem, přičemž jedním z hlavních rizikových faktorů je abnormální hladina cholesterolu.6 Výzkumy potvrzují, že sójové bílkoviny přispívají ke snižování hladiny cholesterolu.7 Sójové potraviny podporují zdraví srdce tím, že poskytují kvalitní zdroj bílkovin, který pomáhají snižovat celkový a LDL cholesterol a zároveň mají přirozeně nízký obsah nasycených tuků.
„Přibližně 60 % dospělých Australanů a značná část obyvatel Nového Zélandu má abnormální hladinu lipidů v krvi; strava zahrnující sóju proto představuje praktickou nutriční strategii, která pomáhá udržovat optimální hladinu cholesterolu a zdraví srdce," uvedl Alan Barclay, PhD, hlavní autor materiálu předloženého organizací Food Standards Australia New Zealand (FSANZ).
Podle předpisů FSANZ musí být zdravotní tvrzení na obecné úrovni vědecky podložená, musí splňovat přísná kritéria nutriční profilace a mohou se objevovat na etiketách potravin a v souvisejících marketingových materiálech v Austrálii a na Novém Zélandu.
„Uznání prospěšnosti sójových bílkovin pro zdraví srdce podtrhuje hodnotu, kterou americká sója přináší – od zemědělců udržitelně pěstujících sójové boby až po společnosti vyrábějící výživné sójové potraviny a olej po celém světě," uvedl Will McNair, ředitel USSEC pro sójové potraviny a olej.
Obchodní jednotka Food Ingredients společnosti IFF podpořila prosazení tohoto obecného zdravotního tvrzení, čímž zdůraznila svůj závazek rozšířit dostupnost a vliv výživy založené na sóje v Austrálii a na Novém Zélandu. IFF povede jeho zavádění v celém regionu.
Částečně financováno ministerstvem zemědělství USA (USDA FAS) a organizací United Soybean Board.
