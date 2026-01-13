Auto ESA uzavřelo rok 2025 rekordními prodeji: Češi kupují více, mladší a dražší vozy

  15:13
Praha 13. ledna 2026 (PROTEXT) - Společnost Auto ESA v roce 2025 dále posílila svou pozici největšího certifikovaného prodejce ojetých vozů v České republice. Zákazníkům dodala celkem 28 453 automobilů, což představuje meziroční růst téměř o 5 % a nejlepší výsledek v historii společnosti.

V loňském roce pokračoval trend posunu k mladším, lépe vybaveným a dražším vozům. Průměrná prodejní cena se zvýšila na 206 769 Kč, zatímco průměrné stáří prodaných vozů kleslo na 11 let při stabilním nájezdu okolo 155 tisíc kilometrů.

„Rok 2025 potvrdil, že český zákazník se vrací k nákupu kvalitnějších vozů. Lidé jsou ochotni investovat víc, pokud dostanou ověřený stav, jasnou historii a záruky. To je přesně prostor, kde Auto ESA dlouhodobě roste,“ říká Filip Kučera, marketingový ředitel Auto ESA.

Škoda drží náskok, Peugeot a Hyundai na vzestupu

Také v roce 2025 zůstala Škoda suverénně nejsilnější značkou s podílem 29,3 %. Následoval Volkswagen (12,2 %) a Ford (8,9 %). Výrazný růst zaznamenaly Peugeot a Hyundai, které posilují na úkor Renaultu.

Nejprodávanější značky 2025 (podíl):

  • Škoda – 29,3 %
  • Volkswagen – 12,2 %
  • Ford – 8,9 %
  • Peugeot – 6,3 %
  • Hyundai – 5,6 %

Octavia III stále vládne, Golf a Fabia stahují náskok

Nejprodávanějším modelem zůstala Škoda Octavia III s podílem 5,5 % všech prodejů. Následují Octavia II (4,4 %) a VW Golf (3,1 %). Výrazně posílila také Fabia III, která zvýšila prodeje téměř o 45 % za poslední dva roky.

Dynamický růst zaznamenaly i některé SUV:

  • Peugeot 2008 – z 61 vozů v roce 2023 na 300 kusů v roce 2025
  • Škoda Karoq – z 92 kusů (2023) na 247 kusů (2025)

„Vidíme jasný přesun části zákazníků od klasických hatchbacků k menším a středním SUV. Přitom se ale pořád velmi silně prodávají osvědčené modely jako Octavia nebo Golf,“ dodává Kučera.

SUV už tvoří pětinu trhu

Struktura karoserií se dál mění. SUV už v roce 2025 tvořila téměř 19 % všech prodejů, čímž se dotahují na hatchbacky.

Nejprodávanější karoserie 2025:

  • Kombi – 29 %
  • Hatchback – 25 %
  • SUV – 19 %
  • MPV – 11 %
  • Liftback – 6 %

Benzín na vzestupu, diesel ustupuje

Rok 2025 potvrdil dlouhodobý trend odklonu od nafty. Benzínové vozy tvořily už 52 % všech prodejů, zatímco diesel klesl na 47 %. Alternativní pohony zůstávají zatím okrajovou záležitostí.

„Češi dnes hledají jednoduché, spolehlivé řešení. Moderní benzínové motory jsou levnější na provoz i servis a dávají zákazníkům větší jistotu než drahé a rychle zastarávající technologie,“ vysvětluje Kučera.

Auto ESA roste i v době, kdy se trh zpomaluje

Navzdory stagnaci celého trhu s novými vozy se Auto ESA daří zvyšovat prodeje už třetí rok po sobě:

  • 2023: 25 596 vozů
  • 2024: 27 261 vozů
  • 2025: 28 453 vozů

Celkově tak společnost za poslední tři roky prodala více než 81 tisíc automobilů.

O značce Auto ESA

Společnost AutoESA a.s. se jako vlastník sítě autobazarů zabývá nákupem, prodejem a zprostředkováním prodeje ojetých osobních a užitkových automobilů. Zajišťuje také finanční a pojišťovací služby a poskytuje technické zázemí pro kontroly a opravy vozů. Auto ESA jako první prodejce ojetých vozů v ČR získal certifikaci od společnosti TÜV NORD Czech. Více info na www.autoesa.cz.

Zdroj: Auto ESA

