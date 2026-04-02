Auto ESA vrací ceny pohonných hmot před zdražením. Benzín i nafta zpět na 33 Kč.

Zdražení paliva zvyšuje provoz aut o tisíce ročně
Ceny pohonných hmot v posledních týdnech výrazně vzrostly. Benzín zdražil z 33,7 Kč na 41,5 Kč za litr a nafta z 33,2 Kč na 48,1 Kč za litr.
V praxi to znamená, že při běžném provozu – tedy při průměrné spotřebě 6 litrů na 100 kilometrů a měsíčním nájezdu 1 500 kilometrů – zaplatí řidiči nově přibližně o 700 korun měsíčně více u benzínových vozů a o více než 1 300 korun u dieselů. Za rok tak mohou náklady na palivo vzrůst až o 8 až 16 tisíc korun.
Řidiči mění chování, řeší hlavně provozní náklady
„Řidiči dnes neřeší jen cenu auta, ale především to, kolik je bude stát jeho provoz. A právě náklady na palivo jsou teď jedním z hlavních faktorů, které jejich rozhodování ovlivňují,“ říká Filip Kučera, ředitel marketingu společnosti Auto ESA.
Podle něj se v posledních měsících mění nákupní chování zákazníků, kteří stále více zohledňují celkové náklady na vlastnictví vozu, nikoliv pouze jeho pořizovací cenu.
Auto ESA vrací ceny benzínu a nafty před zdražením
Zatímco stát na aktuální vývoj cen pohonných hmot nijak nereaguje a řidiči jsou odkázáni sami na sebe, společnost Auto ESA přichází s konkrétním řešením. Nová akce s názvem „Palivový bonus“ vrací zákazníkům část zvýšených nákladů zpět a pomáhá jim zvládnout aktuální zdražení bez zásadního dopadu na rodinný rozpočet.
Princip je jednoduchý – při nákupu vybraného vozu získá zákazník finanční bonus, který odpovídá třem měsícům zvýšených nákladů na pohonné hmoty, a to podle typu paliva daného vozu.
„Nechtěli jsme zákazníkům jen říkat, že situaci chápeme. Chtěli jsme přijít s řešením, které má reálný finanční dopad. Palivový bonus je způsob, jak jim část těchto nákladů vrátit zpět,“ doplňuje Kučera.
Akce cílí na nejžádanější segment vozů
Akce se vztahuje na vybrané vozy v cenovém rozpětí od 200 do 400 tisíc korun, tedy na segment, který je mezi českými zákazníky dlouhodobě nejvyhledávanější. Tyto vozy jsou na webu Auto ESA označeny ikonou „Palivový bonus“, díky které je zákazníci snadno identifikují.
„Zákazníci dnes přemýšlí více ekonomicky. Nejde jen o to, kolik auto stojí při nákupu, ale kolik budou stát další měsíce a roky jeho používání. A právě tady chceme být partnerem, který jim pomůže,“ uzavírá Kučera.
Zdroj: AutoESA a.s.