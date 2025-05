Autodrom Most bude hostit WorldSBK dalších pět let až do roku 2030

Od svého vstupu do kalendáře WorldSBK v roce 2021 se Autodrom Most rychle stal mezi fanoušky oblíbeným místem, které neustále přináší napínavé závody a zaznamenává impozantní čísla návštěvnosti. Ročník 2024 zaznamenal rekordní účast téměř 60.000 návštěvníků, což z něj činí druhý nejnavštěvovanější závod sezóny a odráží jeho rostoucí popularitu a úspěšné začlenění do šampionátu WorldSBK.

Na trati i v jejím zázemí se soustavně provádějí významná vylepšení, která zajišťují splnění nejvyšších standardů vyžadovaných WorldSBK. Nedávný vývoj zahrnuje rozsáhlé obnovení povrchu trati, vylepšené bezpečnostní prvky, pokročilé kamerové systémy využívající umělou inteligenci a průběžné vylepšování infrastruktury okruhu.

Gregorio Lavilla, výkonný ředitel WorldSBK, k tomu uvedl: „Jsme velmi rádi, že můžeme potvrdit místo mosteckého autodromu v kalendáři WorldSBK na dalších pět let. Okruh se rychle etabloval jako jeden z našich význačných podniků s pozoruhodnými čísly návštěvnosti a nadšeným zapojením fanoušků. Neustálé investice do bezpečnosti trati, infrastruktury a celkového zážitku z akce ukazují, že se nám to daří.“

Josef Zajíček, člen pořádajícího spolku AMK Most a generální ředitel Autodromu Most k tomu sdělil: „Jsem rád, že tato spolupráce je úspěšná a nadále se vyvíjí velmi pozitivním směrem. Pro mostecký autodrom je to klíčový závodní víkend, který každoročně přiláká do České republiky tisíce fanoušků. Významně přispívá nejen ke zviditelnění našeho okruhu, ale také k mezinárodnímu renomé České republiky. Šampionát je velmi otevřený fanouškům a ti mají díky přístupu do paddocku možnost vidět a zažít světový motorsport zblízka jako nikde jinde - to je něco, co dělá WorldSBK skutečně výjimečným. Jsme proto velmi rádi, že jsme se s promotérem dohodli na prodloužení našeho partnerství až do roku 2030.“

Nadcházející víkend nabídne špičkový motorsport i jedinečný zážitek pro fanoušky

Letos poprvé se závod WorldSBK v Mostě uskuteční v květnovém termínu a zahájí tak hlavní část domácí motocyklové sezóny.

Program začne již ve čtvrtek 15. května během pro veřejnost po závodní dráze, na který je vstup zdarma. Pátek nabídne oficiální tréninky a zážitkový program Ride Like a Pro, kde si účastníci pod vedením profesionálů vyzkoušejí jízdu po trati a nahlédnou do zákulisí WorldSBK.

Víkend (17. – 18. května) bude patřit samotným závodům tříd WorldSBK, WorldSSP a WorldSSP300. Fanoušci se mohou těšit na unikátní formáty závodů, paddock show, autogramiády, Victory Lane, sobotní procházku a setkání s jezdci na cílové rovince a přelet stíhačky Aero Vodochody i nedělní Bike Parade – spanilou jízdu po trati pro návštěvníky na motorkách.

Novinkou je také sjednocené vstupné pro všechny fanoušky, které zahrnuje i přístup do paddocku – tedy do samotného srdce závodního dění. Děti do 15 let mají vstup zdarma.

