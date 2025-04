Autodrom Most se bude svých práv domáhat u Nejvyššího soudu v Brně. Jde o bezprecedentní případ, který může ovlivnit budoucnost motorsportu v ČR

„Autodrom byl zkolaudován s jasně stanovenými hlukovými limity, a to 60 decibelů v denní době a běžném provozu a 70 decibelů v době konání závodů. Tyto limity jsme brali jako závazné při pořízení autodromu v roce 2014. Za posledních 10 let jsme nebyli ani jednou pokutováni ze strany KHS za překročení hranice 50 dB. Rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem tedy vnímám jako krok, který je zcela v rozporu s kolaudačním rozhodnutím a může nás značně poškodit,” říká Josef Zajíček, majitel Autodromu Most a dodává: „Absurdnost celé situace podtrhuje fakt, že souběžná ulice Tvrzova, která vede podél autodromu, a která je ještě blíže obydlené části, má hlukový limit 68 decibelů. Je to jako byste koupili letiště a najednou vám z něj zakázali vzlétat.“

Nejde jen o Most. Ohrožen může být motorsport v celé České republice

Právní zástupce mosteckého autodromu upozorňuje, že tento rozsudek může vytvořit nebezpečný precedent, který může ovlivnit fungování i dalších sportovních areálů napříč republikou. „Pokud se dnes rozhodne v Mostě o snížení hlukových limitů pod rámec kolaudačního rozhodnutí, kdo zaručí, že se zítra stejným způsobem nebude rozhodovat o fungování dalších sportovišť v republice? Tímto rozsudkem se otevírá nebezpečný precedent, který ohrožuje samotnou existenci motorsportu v České republice,“ komentuje vyjádření Krajského soudu v Ústí nad Labem advokát Mgr. Petr Zach.

„Navíc žalobci mohli uspět jen proto, že soud dovodil, že právní předchůdci rodiny Huličkových neměli možnost uplatnit námitky proti územnímu rozhodnutí a ve stavebním řízení z důvodu, že stavební odbor Městského národního výboru v Mostě v roce 1978 a 1979 pravděpodobně nezveřejnil záměr veřejnou vyhláškou. Ovšem zpráva z Magistrátu Mostu z roku 2024 uvádí, že toto lze jen "předpokládat". Navíc dávno uběhly i skartační lhůty, takové dokumenty už nemusí existovat,“ doplňuje advokát Mgr. Petr Zach.

Konec polygonu, centra bezpečné jízdy i výcviku IZS

Autodrom Most upozorňuje, že rozhodnutí soudu se nedotýká pouze závodního okruhu, ale také přilehlého polygonu – moderního centra bezpečné jízdy, které je využíváno pro výcvik řidičů i k tréninkům záchranných složek. „Rozsudek by mohl znemožnit využívání polygonu, který má klíčový význam pro zvyšování bezpečnosti silničního provozu a přípravu profesionálů v krizových situacích. Polygon není o rychlosti nebo závodění, je to místo, kde se lidé učí lépe řídit, zvládat smyk a celkově se připravovat na rizikové situace na silnici. Mohli bychom přijít o jediné takto vybavené centrum v regionu,“ upozorňuje Josef Zajíček.

Snaha o dohodu selhala

Zástupci Autodromu Most se snažili dlouhodobě s protistranou hledat kompromis, který by umožnil fungování závodiště i zachování komfortu sousedů. „Byli jsme ochotni přistoupit na řadu omezení, nicméně protistrana trvala na takových podmínkách, které by de facto znamenaly konec autodromu v jeho současné podobě. Na to jsme nemohli přistoupit,” komentuje Josef Zajíček. „Jednání protistrany působí od počátku jako snaha o likvidaci našeho řádného podnikání. Navíc dříve měli manželé Huličkovi v prostorách autodromu svou dílnu a na hluk si nikdy nestěžovali, to se změnilo až v poslední době.”

Podpora státu není dostatečná. Komerční pronájmy drží autodrom při životě

Závodní okruhy v Evropě jsou většinou spoluvlastněny či přímo vlastněny státem nebo krajem, které přispívají na to, aby se problémy s hlukem eliminovaly. Podpora státu ale je v případě Autodromu Most nedostatečná, proto je nutné pronajímat areál komerčně. „Jen díky komerčním jízdám dokážeme financovat nejen běžný provoz, ale také bezpečnostní vylepšení, údržbu dráhy a zejména pořádání prestižních závodů, které jsou velmi nákladné a musíme je dotovat,” doplňuje Zajíček.

„V minulosti jsme jednali s Magistrátem města Most o možnosti pronájmu autodromu v určitých dnech, ve kterých by se nejezdilo. Proč se však tato myšlenka neuskutečnila, neumíme odpovědět, je nutné se zeptat zástupců magistrátu. Této debatě jsme ale stále otevřeni,” komentuje Josef Zajíček a dodává: „Pokud bychom měli od státu nebo města stabilní a dlouhodobou podporu, mohli bychom se více zaměřit na strategické závody a investování do modernizace areálu bez nutnosti komerčních pronájmů v takové míře.”

Autodrom Most chce snižovat hluk. Protihlukové stěny mu ale byly zamítnuty

Autodrom Most každoročně snižuje provozním řádem hlukové limity a zavedl celou řadu opatření napomáhajících k jejich dodržování. „Pečlivě kontrolujeme hlukový limit vozidel pohybujících se na dráze, zakázali jsme driftování a s tím spojené závody, zavedli jsme povinné používání tlumivek výfuků, zkrátili jsme provozní dobu závodního okruhu do 18 hod. V minulosti jsme žádali také o povolení výstavby protihlukové stěny na hranici pozemku autodromu, abychom ještě více snížili hladinu hluku šířící se k obydlené části, ale Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje povolení zamítla. Jsme však i nadále otevřeni diskusím, které budou konstruktivní a v konečném důsledku povedou ke snížení hladiny hluku. Samozřejmě jsme připraveni protihluková opatření plně zainvestovat,” dodává Zajíček.

Autodrom přináší výhody pro region

Autodrom je již dlouhá léta klíčovou součástí mosteckého regionu. „Údržba závodní dráhy a její vybavení jsou extrémně nákladné, jen do opravy asfaltového povrchu a zajištění špičkové bezpečnostní infrastruktury jsme investovali stovky milionů korun. Jde ale o ekonomický koloběh. Prostředky, které inkasujeme z komerčních jízd zpětně investujeme do údržby a modernizace okruhu, čímž přinášíme zakázky a příležitosti pro firmy z regionu. Neméně podstatný je fakt, že mostecký autodrom a akce zde přilákají do regionu tisíce návštěvníků, generují pracovní místa a přinášejí ekonomické benefity nejen autodromu, ale i místním podnikům – hotelům, restauracím či dalším službám,” vysvětluje širší kontext Josef Zajíček.

Apel na stát: Je zapotřebí neprodleně začít vést dialog

Autodrom Most vyzývá zástupce státu, Ústeckého kraje i města Most, aby se do řešení vzniklé situace aktivně zapojili. „Při konání prestižních závodů se k nám stát hrdě hlásí. Když ale čelíme soudnímu sporu kvůli hluku, a to navzdory platnému kolaudačnímu rozhodnutí, zůstáváme v tom sami. Nechceme být jen pasivní obětí právního chaosu, chceme jednat a situaci řešit,“ říká Josef Zajíček a zároveň upozorňuje na další souvislosti. „Proč se v těsné blízkosti autodromu stále staví nové obytné domy a neexistuje žádné ochranné pásmo? To není otázka na nás, ale na odpovědné úředníky a politické zástupce,“ zakončuje Zajíček.

Zdroj: Autodrom Most

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.