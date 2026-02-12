Automatizace a umělá inteligence: Nejsilnější ročník Digital Future Awards zná své semifinalisty

Praha 12. února 2026 (PROTEXT) - Celkem 49 projektů a osobností se přihlásilo do soutěže Digital Future Awards 2025 (DFA). Ta oceňuje lídry a organizace, kteří pomocí technologií mění způsob, jak fungují firmy, instituce i celá odvětví. Více než tři čtvrtiny projektů se věnují automatizaci procesů a robotizaci, umělá inteligence se objevuje ve více než polovině řešení. Do semifinále soutěže postoupilo 26 přihlášených lídrů a projektů napříč sektory, od průmyslu a bankovnictví až po veřejnou správu. Soutěž pořádá Česká inovační platforma.

Dana Vaníčková | Česká inovační platforma, CEO

„Letošní ročník Digital Future Awards potvrdil zásadní posun českého trhu: skončila éra digitálního nadšení a experimentů, nastoupila éra efektivity a dospělosti. Firmy i instituce veřejné správy už nenasazují technologie proto, aby byly moderní, ale zcela pragmaticky jimi řeší nedostatek lidí a tlak na výkon. Vidíme, že umělá inteligence a automatizace přestaly být buzzwordy a staly se mnohdy neviditelnou, ale kritickou součástí provozu – ať už jde o řízení výroby, odbavování zákazníků na linkách nebo zpracování daní. Vítězí lídři, kteří dokázali technologickou vizi přetavit do tvrdých čísel a měřitelných byznysových výsledků.”

Soutěž, která se koná už potřetí, letos zaznamenala historicky nejvyšší účast: 32 soutěžících v projektových kategoriích a 17 o titul digitálního lídra. Mezi osobnostmi stále častěji najdeme nejen IT ředitele, ale také CEO a provozní ředitele. V rámci projektových přihlášek převažují velké organizace nad 1000 zaměstnanců, třetinu účastníků tvoří středně velké firmy. Přibližně polovina soutěžních projektů se zaměřila na interní efektivitu a odbourávání manuální práce, mnoho vsadilo také na konsolidaci a architekturu dat. 

Veronika Brázdilová | Vodafone Czech Republic, viceprezidentka pro firemní zákazníky

„Soutěž Digital Future Awards podporujeme za Vodafone Business už třetí rok. Je skvělé sledovat, jak se soutěž každým rokem rozvíjí. Letošní nejvyšší počet přihlášených projektů za celou dobu její existence ukazuje, že digitalizace a inovace jsou pro české firmy a organizace skutečnou prioritou a že soutěž má na trhu své pevné místo.“

Seznam všech semifinalistů naleznete zde. 

Odborná porota i letos hodnotila technologickou vyspělost, přínos pro organizaci i potenciál dalšího rozvoje. Důraz kladla na kontext velikosti a oboru, aby měly inovace v korporaci i menší firmě stejnou váhu. Postupující se nyní připravují na semifinálové kolo soutěže, které se bude konat 19. února 2026 v pražské centrále Vodafone. Vyvrcholením DFA bude slavnostní vyhlášení vítězů 18. března 2026 v centrále ČSOB, kde organizátoři představí projekty a osobnosti, které nejvýrazněji přispěly k rozvoji digitálních inovací v Česku.

Eva Pavlíková | Ministerstvo pro místní rozvoj, CIO

„Soutěže jako Digital Future Awards jsou důležité, protože dávají viditelnost dobrým nápadům a odvahu těm, kteří chtějí změnit zavedené fungování. Ukázaná totiž platí. Když vidíme, že konkrétní řešení funguje jinde, je mnohem snazší se jím inspirovat. Jsem proto ráda, že se přihlásily i projekty veřejné správy. Zároveň je ale škoda, že se do soutěže zapojilo málo žen. Větší rozmanitost pohledů by českým inovacím jednoznačně prospěla."

Letošní soutěžní kohorta ukazuje, že soukromé firmy i veřejné instituce stále častěji nasazují technologie v reakci na nedostatek pracovních sil. Automatizaci a umělou inteligenci využívají pragmaticky a cíleně ke zvyšování provozní efektivity. 

Data z DFA přihlášek potvrzují, že cloudová úložiště se stávají firemním standardem: 60 % přihlášených projektů používá cloud-native nebo API-first principy. V tomto směru drží české firmy krok s Evropou – podle dat analytické společnosti IDC, partnera Digital Future Awards,  využívá cloudová řešení 70 % evropských firem (IDC EMEA Cloud Survey 2025). Tyto technologie umožňují organizacím výrazně zrychlovat inovace a zavádět nové služby i procesy.

Na druhou stranu, zatímco už tři čtvrtiny evropských firem používají generativní AI (IDC AI Tech Buyer Survey 2025), v rámci soutěžního vzorku využívá umělou inteligenci polovina projektů. Podle tohoto IDC průzkumu navíc už čtvrtina firem zapojila do běžného provozu tzv. agentní AI, která dokáže mnohé úkoly řešit autonomně. DFA soutěžící indikují, že do budoucna plánují rozsáhlejší integraci AI do analýz, rozhodování i exekutivy – pro rychlejší orientaci v datech, kvalitnější predikce i přesnější doporučení. 

Celkem se letos soutěží ve čtyřech kategoriích: Digital Leader, Excellent Experience, Inside Impact a Special Spark. Special Spark je zvláštní kategorií, ve které mediální porota oceňuje vytrvalost, odvahu a konkrétní přínos digitální změny v obzvlášť náročných podmínkách.
 

Luboš Chládek | CSG (Czechoslovak Group), ředitel ICT

„Jako porotce jsem měl možnost detailně projít dokumenty k přihlášeným projektům. Je z nich cítit, že za nimi stojí velké množství energie, času a dlouhodobého úsilí. Překvapilo mě, jak vysoká je celková úroveň mnoha přihlášek, nejen po technické stránce, ale hlavně v zaměření na (vy)řešení skutečných potřeb firem a organizací. To je to, co mě na soutěži Digital Future Awards přitahuje – žádná teorie, ale živá a konkrétní realita.”

Soutěž se koná za podpory partnerů: Vodafone Business, SoftwareOne, Škoda Auto, MoroSystems, onsemi, TrustSoft, Direct People, ČSOB, IDC, Jihomoravské inovační centrum, Středočeské inovační centrum, Česká fintechová asociace, Česko.Digital, Byro, CNN Prima NEWS, Finmag, ČTK Connect a AMI Communications. 



Česká inovační platforma propojuje startupy, zavedené firmy a veřejné instituce s cílem usnadnit jejich spolupráci na konkrétních inovačních řešeních. Staví na strukturovaném matchmakingu a tematických setkáních a inspiruje se úspěšnými zahraničními modely, jako jsou Ignite Sweden, BIND Basque a Innovation Exchange Ireland. Platforma firmám pomáhá jasně definovat jejich inovační potřeby a efektivně vyhledává technologické partnery z řad startupů. Jejím cílem je přetavit potenciál spolupráce mezi ‘velkými’ a ‘malými’ v nové obchodní příležitosti, byznysový růst a lepší konkurenceschopnost české ekonomiky.

Bližší informace o porotě, soutěžních kategoriích, fotografie a brožury z předchozích ročníků a další podklady k TZ jsou k dispozici zde. 

Více o soutěži najdete na webu digitalfutureawards.cz. Další informace o České inovační platformě jsou k dispozici na innovationczechia.cz.

 

Zdroj: Česká inovační platforma

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

















