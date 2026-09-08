Automatizace mění ekonomiku výroby. KION Stříbro ukazuje moderní intralogistiku

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  16:09
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Stříbro (Tachovsko) 8. září 2026 (PROTEXT) - V českém závodě společnosti KION ve Stříbře vznikají technologie, které ukazují směr moderní průmyslové logistiky. Robotizace, automatizace a inteligentní sklady zde nejsou jen součástí vývoje, ale fungují přímo v provozu. Na ploše více než 25 tisíc metrů čtverečních firma vyrábí a testuje automatizované dopravníkové systémy a roboty, které mají zvyšovat efektivitu, stabilitu i flexibilitu výrobních závodů.

V jedné ze čtyř výrobních hal začíná pohyb materiálu nenápadně. Operátor uloží paletu na vstupní dopravník a tím spustí proces, který už z velké části řídí chytrá technologie využívající autonomní vozíky STILL.

Podívejte se na případovou studii ze závodu KION ve Stříbře:  

Když sklad začne přemýšlet sám: automatizace propojuje celý tok materiálu

Automatizace už dávno není výsadou výrobních linek. Stále významnější roli přebírá také v interní logistice, kde rozhoduje o tom, jak rychle, spolehlivě a efektivně se materiál pohybuje mezi skladem a výrobou. Moderní intralogistika přitom není jen o nahrazení člověka automatickým vozíkem. Skutečný potenciál vzniká ve chvíli, kdy se vozíky, dopravníky, skladová technologie, software a nadřazené systémy propojí do jednoho fungujícího celku. 

Právě takový koncept využívá automatizované řešení v hale výroby dopravníkových a multishuttle systémů. Od vstupu palety do skladu až po její uložení ve výškovém regálu probíhá celý materiálový tok automatizovaně a jednotlivé technologie na sebe plynule navazují. 

Od vstupního dopravníku až do výškového skladu 

Celý proces začíná v inbound zóně. Operátor zde umístí paletu na vstupní dopravník a od tohoto okamžiku přebírá hlavní část práce automatizace. Paleta nejprve projde automatickou kontrolou kontury palety, která ověří, zda splňuje požadované parametry pro další transport a bezpečné založení do skladu. Následně si ji přebírá autonomní vozík EXV iGO, který zajišťuje horizontální přepravu materiálu na definovanou předávací pozici. 

Tady však automatizace nekončí. Paletu přebírá další technologie - automatizovaný vysokozdvižný vozík MX-X iGO, který se pohybuje ve velmi úzkých skladových uličkách a zajišťuje její automatické založení do výškového regálu. Jeden materiálový tok tak propojuje dopravníkovou techniku, kontrolu palet a dva různé typy autonomních vozíků, z nichž každý plní přesně definovanou část logistického procesu. 

Kam paleta pojede? Rozhoduje software

Za fyzickým pohybem techniky se skrývá další důležitá část celého řešení - inteligentní řízení skladu a flotily vozíků. Řídicí systém rozhoduje o jednotlivých transportních úkolech, koordinuje pohyb automatických vozíků a určuje, kam má být konkrétní paleta ve skladu umístěna. Cílem není pouze najít volnou skladovou pozici, ale využívat sklad a dostupnou techniku co nejefektivněji. 

„Systém je plně propojen se systémem SAP zákazníka, který generuje požadavky na vyskladnění a transport materiálu,“ vysvětluje Viktor Hák, Solution Designer ze STILL ČR. 

Právě propojení se SAP ukazuje jednu z nejdůležitějších vlastností moderní automatizace. Digitální požadavek z nadřazeného systému se automaticky mění ve skutečný fyzický pohyb materiálu ve skladu. Jednotlivé technologie tak nefungují jako samostatné ostrovy, ale jako součást jednoho řízeného logistického ekosystému. 

Nejde jen o automatické vozíky. Jde o stabilitu celého toku

Jedním z hlavních přínosů automatizace je schopnost vytvořit předvídatelný a opakovatelný materiálový tok. V manuálním provozu může výsledný výkon ovlivňovat řada faktorů. Automatizovaný systém naproti tomu pracuje s přesně definovanými trasami, transportními úkoly a procesními časy. Díky tomu lze celý logistický proces lépe plánovat a dlouhodobě stabilizovat.

„Veškeré materiálové toky, transportní trasy i procesy jsou přesně definované. Díky tomu dokážeme zajistit stabilní a opakovatelný výkon bez výrazných výkyvů. Velkým benefitem je také možnost nepřetržitého provozu 24/7,“ říká Josef Murgaš, vedoucí oddělení intralogistických řešení a automatizace společnosti STILL ČR.

Automatické vozíky navíc dokážou pracovat dlouhodobě podle stejného scénáře, bez zbytečných jízd a s vysokou opakovatelností jednotlivých operací. Výsledkem není pouze úspora manuální práce, ale především vyšší předvídatelnost a spolehlivost interní logistiky.

Automatizace VNA ukazuje, kam se intralogistika posouvá

Zajímavostí celého řešení je také automatizace operací ve velmi úzkých skladových uličkách (VNA). Automatizace tak již není omezena pouze na jednoduchý přesun materiálu z bodu A do bodu B na úrovni podlahy. Autonomní technika dokáže převzít také komplexnější úlohy spojené s přesným pohybem ve skladové uličce a zakládáním či odebíráním palet ve výšce. To umožňuje spojit dvě oblasti, které byly tradičně řešeny odděleně - automatizovaný transport materiálu a vysokohustotní skladování.

Největší zajímavostí celého projektu proto není jeden konkrétní vozík nebo jeden software. Je jí především jejich vzájemné propojení. Dopravníky. Kontrola kontury palety. Autonomní EXV iGO. Automatizované MX-X iGO ve výškovém skladu. Inteligentní řízení flotily. Skladová logika. A nad tím SAP zákazníka.

Všechny tyto části společně vytvářejí jeden automatizovaný proces, který dokáže řídit cestu materiálu skladem od prvního požadavku až po jeho fyzické provedení. Právě tímto směrem se moderní intralogistika posouvá. Od automatizace jednotlivých úkonů k automatizaci celých materiálových toků - a od samostatně pracujících strojů k inteligentně řízenému logistickému ekosystému.

Bezpečnost jako součást automatizace

S rostoucí mírou automatizace získává ještě větší význam také bezpečné propojení autonomní techniky s okolním provozem. Bezpečnost proto není samostatným prvkem přidaným k hotovému řešení, ale je součástí návrhu celého systému. 

Automatizovaný sklad využívá kombinaci systému SafeWiFi, bezpečnostních okruhů, oplocení a světelných závor, které společně vytvářejí bezpečnostní koncept pro jednotlivé části provozu. Technologie zároveň dokáže reagovat na změnu bezpečnostního stavu v reálném čase. 

„Pokud dojde k přerušení bezpečnostního okruhu, systém okamžitě předá informaci řídicímu systému skladu. Autonomní vozíky následně upraví svůj provoz a sníží rychlost tak, aby byla zachována bezpečnost pracovníků i celého provozu,“ vysvětluje Viktor Hák ze STILL ČR. 

Právě schopnost automaticky reagovat na aktuální situaci v provozu patří mezi důležité vlastnosti moderních intralogistických systémů. Cílem není pouze automatizovat pohyb materiálu, ale vytvořit prostředí, ve kterém spolu mohou technologie, infrastruktura a lidé bezpečně fungovat jako jeden celek. 

Vyšší výkon s menší závislostí na manuální práci

Automatizace přináší vedle stability a bezpečnosti také významný ekonomický efekt. Jedním z nejviditelnějších přínosů je nižší závislost provozu na dostupnosti pracovní síly - téma, které je pro výrobní a logistické společnosti stále důležitější. 

„V našem případě jsme díky automatizovanému skladu dokázali snížit nároky na personální kapacity, což je v době, kdy je stále složitější získat kvalifikované zaměstnance, zásadní výhoda. Automatizace nám umožňuje udržet vysokou spolehlivost procesů a dodávat materiál rychle, přesně a efektivně,“ uvádí David Gössl, Plant Manager závodu KION ve Stříbře. 

Přínos ale nekončí u personálních kapacit. Automatizovaný sklad dokáže efektivněji využívat prostor, standardizovat jednotlivé procesy a omezovat činnosti, které nepřinášejí hodnotu. Výsledkem je provoz, který je předvídatelnější a lépe připravený na změny budoucích požadavků. 

Zajímavý je také energetický aspekt. Automatizované části skladu nevyžadují trvalé osvětlení ve stejném rozsahu jako pracoviště určená pro manuální provoz. I zdánlivě vedlejší efekt automatizace tak může v dlouhodobém provozu přispívat ke snižování spotřeby energie. 

Další krok? Umělá inteligence 

Současná generace automatizace už dokáže propojit fyzický pohyb materiálu s digitálním řízením skladu. Dalším krokem je využití dat, která takový systém každou sekundu vytváří. Právě zde se otevírá prostor pro umělou inteligenci, pokročilou analytiku a prediktivní řízení

KION již dnes využívá nástroje umělé inteligence pro analýzu dat a optimalizaci procesů. Do budoucna může AI postupně vstupovat také do rozhodování o pohybu autonomních vozíků, plánování transportních úloh, predikce vytížení technologie nebo řízení skladových zásob.

„Očekáváme, že umělá inteligence umožní ještě vyšší míru autonomie celého systému - od rozhodování autonomních AGV vozíků až po prediktivní řízení skladových zásob. To by mělo zvýšit flexibilitu a dále snížit provozní náklady,“ říká David Gössl, Plant Manager závodu KION ve Stříbře.

Závod KION ve Stříbře tak ukazuje, kam se moderní intralogistika posouvá. Nejde už pouze o automatizaci jednotlivého vozíku nebo skladové operace. Jde o propojení technologií, softwaru, bezpečnosti a dat do jednoho inteligentně řízeného systému. A právě schopnost takového systému bezpečně fungovat 24/7, stabilně zásobovat výrobu a současně se připravovat na další rozvoj představuje jednu z nejzajímavějších ukázek toho, co dnes automatizace interní logistiky dokáže.

Zdroj: STILL ČR

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

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