Automatizace v průmyslu: Takto vypadá nejmodernější mobilní robot na trhu

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 3. července v německém Dortmundu, kde se na slavnostním večeru v Phoenixhalle předávala ocenění známá také jako „Oskaři intralogistiky“. Tým STILL si v letošním ročníku připsal vítězství v kategorii Mobilní robot, přičemž o vítězích rozhodovala mezinárodní odborná porota, která vybírala z řady špičkových řešení z oblasti logistiky a automatizace.

První automatický vozík svého druhu

FM-X iGo je první plně automatický vysokozdvižný vozík s výsuvným sloupem, který STILL nabízí v sériové výrobě. To znamená, že je rychle dostupný, snadno použitelný a vhodný nejen pro velké podniky, ale i pro menší firmy, které chtějí s automatizací teprve začít. Vozík je navržen tak, aby byl co nejefektivnější – snadno se pohybuje i v úzkých prostorách, dokáže obsluhovat vysoké regály a jeho bezpečnostní systém splňuje přísné mezinárodní normy. Je vybaven chytrými technologiemi, které zajišťují spolehlivý provoz bez nutnosti složitých zásahů.

Jednoduché nasazení i provoz

Jednou z hlavních výhod FM-X iGo je jeho snadná integrace do stávajících skladových nebo výrobních provozů. Není potřeba složité přestavby – vozík lze jednoduše nasadit tam, kde je potřeba. Díky digitálním dvojčatům, lokalizované podpoře a moderním bateriím s lithium-iontovou technologií je zajištěn plynulý provoz, jednoduchá údržba i dlouhá výdrž.

„S modelem FM-X iGo jako součástí naší komplexní automatizační řady iGo reagujeme na klíčové požadavky dnešních zákazníků, mezi které patří flexibilita, bezpečnost, dostupnost a nákladová efektivita intralogistických řešení,“ uvedl Jan Christoph Sachse, ředitel marketingu a komunikace společnosti STILL, který na pódiu toto prestižní ocenění převzal, a doplnil: „Zisk ceny IFOY potvrzuje správnost našeho důrazu na škálovatelná řešení, která s minimálními vstupními nároky otevírají cestu k automatizaci i menším firmám.“

iGo: Chytrá automatizace pro každého

FM-X iGo je součástí platformy STILL iGo, která spojuje všechny automatizační technologie značky do jednoho funkčního systému. Zákazníci si tak mohou vybrat řešení přesně podle svých potřeb – od jednoduššího automatizovaného převozu zboží až po plně automatizované řízení celého skladu. Vozíky iGo jsou navrženy jako tzv. plug-and-play – tedy připravené k rychlému spuštění bez zbytečných komplikací. Pokud se potřeby firmy časem změní, systém lze snadno rozšířit nebo přizpůsobit. Díky sériové výrobě jsou navíc rychle dostupné a cenově efektivní.

STILL tak potvrzuje svou roli lídra v oblasti chytré automatizace, která je dostupná nejen pro velké podniky, ale i pro menší firmy hledající moderní a spolehlivé řešení pro efektivnější provoz.

O společnosti STILL

STILL je předním světovým dodavatelem intralogistických řešení. Portfolio zahrnuje vysokozdvižné vozíky, skladovou techniku, propojené systémy a služby. Společnost založená Hansem Stillem v roce 1920 se vyznačuje dodáváním zákaznicky specifických, na míru připravených řešení s excelentním servisem. Cílem společnosti STILL je, aby intralogistika byla „chytrá“: vyvíjí inteligentní řešení, která umožní plynulejší a efektivnější procesy ve skladovém hospodářství, lepší ochranu zdraví lidí, kteří zde pracují, a zároveň plnění nejvyšších standardů trvalé udržitelnosti. Proto STILL podporuje nová řešení pro rozvoj e-mobility a automatizace, řízení flotil a management hospodaření s energiemi až po cirkularitu, tedy důsledné a šetrné nakládání se zdroji a opětovné zhodnocování použitých materiálů. Společnost STILL má hlavní sídlo v Hamburku, má přibližně 9 000 zaměstnanců ve 22 zemích a je součástí KION Group AG veřejně obchodované na burze.

