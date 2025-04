Automobilka ChangAn na veletrhu Auto Shanghai 2025 vítá inovace s tématem Společně za chytřejší svět

V rámci probíhající transformace dosáhla společnost ChangAn významného technologického pokroku prostřednictvím svých tří hlavních strategií. V rámci mise Shangri-La vyvinula společnost polovodičovou baterii Golden Shield a celou řadu nových energetických produktů včetně hnacího ústrojí BlueCore 3.0 a prvního PREV, který kombinuje technologie PHEV a REEV. Plán Dubhe 2.0 přichází s inteligentními systémy, jako jsou inteligentní pohon TS, inteligentní kokpit TY a inteligentní podvozek TH. Plán Vast Ocean rozšířil globální působnost společnosti ChangAn, zejména pak v Evropě.

Díky dlouholetým investicím do výzkumu a vývoje si společnost ChangAn Automobile vybudovala pevné základy v oblasti nové energie a inteligentní mobility, které jsou hnací silou zavádění inteligentních vozidel nové generace. Na veletrhu Auto Shanghai 2025 představila společnost ChangAn tři stěžejní digitální inteligentní modely CHANG-AN Q07, DEEPAL S09 a AVATR 06 coby novou generaci inteligentních řešení svých tří klíčových značek. Ty zdůrazňují vedoucí postavení společnosti v oblasti rozvoje a popularizace inteligentní mobility a každý z nich je příkladem předního postavení společnosti v oblasti vývoje digitálně inteligentních automobilů. Společnost jako první na světě odhalila budoucí mobilitu, která zahrnuje létající auta, humanoidní roboty, robotické psy, roboty na kolečkách a chytré exoskelety. Tyto inovace nabídly pozoruhodnou vizi budoucího dopravního prostředí a role společnosti ChangAn při jeho utváření.

Společnost ChangAn také přizvala více než 500 domácích a mezinárodních médií a více než 600 globálních partnerů, kteří byli svědky digitálně inteligentních úspěchů jejích tří hlavních značek. Prostřednictvím poutavých zážitků v pavilonu značky, přehlídky nejmodernějších technologií a specializovaného brífinku pro média společnost ChangAn přesvědčivě demonstrovala své inovační schopnosti, a zahájila tak dynamickou cestu s celosvětovým ohlasem.

"Před osmi lety se automobilový průmysl nacházel v předvečer zásadní změny, jakou nezažil více než sto let, a chystal se vstoupit do hluboké transformace zahrnující mimo jiné energii, technologie a globalizaci," řekl Zhu Huarong, předseda představenstva společnosti ChangAn Automobile. "Od té doby společnost ChangAn Automobile důsledně prosazuje inovace a sleduje cestu špičkového, inteligentního a ekologického rozvoje. Třetí obchodní transformaci jsme zahájili s předstihem před zbytkem odvětví a zavedli jsme misi Shangri-La, plán Dubhe 2.0 a plán Vast Ocean, které podpořily růst rozsahu trhu, průmyslové struktury a technologické síly. Dnes se stáváme světovou značkou v oblasti inteligentní nízkouhlíkové mobility."

Vzhledem k tomu, že se globální průmyslové prostředí vyvíjí stále rychleji, se společnost ChangAn zavázala zkoumat nové možnosti budoucí mobility ve spolupráci s průmyslem obecně. Společnost věří, že síla vědy a technologie bude pohánět a osvětlovat tuto novou éru lidské mobility.

O společnosti ChangAn Automobile

ChangAn je společnost zabývající se inteligentní nízkouhlíkovou mobilitou. Její produktová řada zahrnuje osobní vozidla, pick-upy a lehká užitková vozidla. Společnost se díky inovacím a průmyslové modernizaci zavázala rozvíjet udržitelnou mobilitu a stát se světovým lídrem v oboru. V dubnu 2025 vydala společnost ChangAn svou zprávu ESG Report 2024, již sedmnáctou od roku 2008. Společnost podpořila iniciativy, jako jsou pomoc při katastrofách v jihovýchodní Asii, dílna Luban v Peru a boj proti rozšiřování pouští v Saúdské Arábii. Díky svému závazku k udržitelnosti se poprvé dostala do žebříčku 100 nejlepších společností v Číně co do ESG.

