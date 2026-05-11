Automobilka JAC oficiálně zahájila působení na českém a slovenském trhu

Globální zázemí a technologické aliance
Automobilka JAC (Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd.), založená v roce 1964, patří k pilířům čínského automobilového průmyslu s exportní působností ve 130 zemích světa. Síla značky na mezinárodním poli je doložena více než 1,5 milionem exportovaných vozidel a úzkou spoluprací s technologickými lídry, jako jsou Volkswagen, Huawei, Cummins či CATL. Tato globální přítomnost je podpořena 27 mezinárodními výrobními závody, dceřinými společnostmi a výzkumnými centry v Itálii či Vietnamu. Inovační potenciál JAC potvrzuje investice přibližně 10 % ročních tržeb do výzkumu a vývoje, což zajišťuje tým více než 5 000 inženýrů pracujících v pokročilých laboratořích pro nárazové testy, inteligentní sítě i elektromagnetickou kompatibilitu. Tento tým má na svém kontě 719 schválených patentů a 268 patentů na vynálezy.
Vstup na lokální trh je realizován ve spolupráci se skupinou BEMO, která disponuje více než 30letou historií v automobilovém sektoru. Tato synergie zajišťuje finanční i logistickou stabilitu nového importu.
„Strategie značky JAC v České republice se opírá o tři základní pilíře: naši šedesátiletou průmyslovou tradici podpořenou aliancemi s globálními technologickými lídry, bezprecedentní šíři portfolia od městské mobility po těžkou techniku a striktní dodržování principu 'Value for money'. Aby tyto hodnoty měly reálnou oporu, soustředíme se nyní primárně na budování prodejní a servisní sítě s cílem zajistit plnohodnotné zastoupení v klíčových regionech České i Slovenské republiky do konce letošního roku,“ uvedl Dominik Ślusarczyk - Managing director JAC pro Česko a Slovensko.
Produktová ofenzíva: Od městské mobility po profesionální techniku
V rámci premiéry byla představena ucelená řada vozidel, která sází na princip „Value for money“ – tedy maximální úroveň výbavy zahrnutou již v základní ceně.
E30X: Městský elektromobil využívající lithium-železo-fosfátovou (LFP) baterii od partnera CATL s kapacitou 51,5 kWh, která umožňuje dojezd 374 km (WLTP). Technickou raritou je 540° kamerový systém zajišťující vizuální kontrolu prostoru pod podvozkem vozidla a funkce V2L pro napájení přístrojů na 220 V.
J7 Plus: Liftback s vizuální identitou vycházející z evropské školy italského designového studia v Turíně. Vůz kombinuje zážehový agregát 1,5 l o výkonu 100 kW / 136 k s bezestupňovou převodovkou CVT.
JS6: Kompaktní SUV osazené motorem 1,5 l GDI (128 kW / 174 k) a šestistupňovou dvouspojkovou převodovkou DCT. Stabilizační a bezpečnostní systémy podvozku jsou výsledkem technologické spolupráce se společností Bosch.
JS8 PRO: SUV určené pro rodinnou mobilitu s variabilním interiérem nabízejícím 6 nebo 7 plnohodnotných míst. Digitalizované ovládací rozhraní tvoří dvě propojené obrazovky o úhlopříčce 12,3 palce.
T8 PRO: Užitkový pick-up s přiřaditelným pohonem všech kol (4x4). Dieselový agregát 2,0 CTI poskytuje výkon 100 kW / 136 k a točivý moment 320 Nm. Konstrukce je dimenzována pro tažnou kapacitu 3,5 tuny a náročné terénní cesty.
T9: Vrcholný model segmentu pick-up využívající osmistupňovou automatickou převodovku od výrobce ZF a mechanickou uzávěrku diferenciálu. Technické parametry zahrnují brodivost do hloubky 800 mm.
RF8: Velkoprostorové MPV s konfigurací pro 7 osob, které se zaměřuje na komfort dálkové přepravy skrze soubor aktivních bezpečnostních prvků a vysokou modularitu kabiny.
X200: Lehký užitkový valník optimalizovaný pro potřeby B2B logistiky v městském provozu, kde je kladen důraz na poloměr otáčení a provozní efektivitu.
Záruky a servisní ekosystém
Značka JAC vstupuje na trh a buduje své zázemí jak v Česku, tak na Slovensku. Centrální sklad náhradních dílů v Bielsko-Biała garantuje dostupnost 85 % komponentů. „Majitelé vozů JAC se mohou spolehnout nejen na bezproblémovou dostupnost náhradních dílů, ale i na nadstandardní záruky. Na všechny vozy poskytuje JAC pětiletou záruku, nebo 150 000 km. Každý navíc získá i tříletou asistenci pokrývající celou Evropskou unii,“ doplňuje Rostislav Mareček – Aftersales Manager pro Česko a Slovensko.
Zdroj: JAC Motors