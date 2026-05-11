Automobilka JAC oficiálně zahájila působení na českém a slovenském trhu

Autor:
  15:13
Praha 11. května 2026 (PROTEXT) - Globální automobilový výrobce JAC Motors s šedesátiletou tradicí vstoupil prostřednictvím skupiny BEMO oficiálně na český a slovenský trh. Během slavnostního večera v Praze představila značka komplexní modelovou řadu zahrnující segmenty od městských elektromobilů až po těžké užitkové vozy. Strategickým cílem importéra je vybudování reputace založené na technologické vyspělosti a transparentní cenové politice. Oficiální akt vstupu na trh byl stvrzen úderem do tradičního gongu.

Globální zázemí a technologické aliance

Automobilka JAC (Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd.), založená v roce 1964, patří k pilířům čínského automobilového průmyslu s exportní působností ve 130 zemích světa. Síla značky na mezinárodním poli je doložena více než 1,5 milionem exportovaných vozidel a úzkou spoluprací s technologickými lídry, jako jsou Volkswagen, Huawei, Cummins či CATL. Tato globální přítomnost je podpořena 27 mezinárodními výrobními závody, dceřinými společnostmi a výzkumnými centry v Itálii či Vietnamu. Inovační potenciál JAC potvrzuje investice přibližně 10 % ročních tržeb do výzkumu a vývoje, což zajišťuje tým více než 5 000 inženýrů pracujících v pokročilých laboratořích pro nárazové testy, inteligentní sítě i elektromagnetickou kompatibilitu. Tento tým má na svém kontě 719 schválených patentů a 268 patentů na vynálezy.

Vstup na lokální trh je realizován ve spolupráci se skupinou BEMO, která disponuje více než 30letou historií v automobilovém sektoru. Tato synergie zajišťuje finanční i logistickou stabilitu nového importu.

„Strategie značky JAC v České republice se opírá o tři základní pilíře: naši šedesátiletou průmyslovou tradici podpořenou aliancemi s globálními technologickými lídry, bezprecedentní šíři portfolia od městské mobility po těžkou techniku a striktní dodržování principu 'Value for money'. Aby tyto hodnoty měly reálnou oporu, soustředíme se nyní primárně na budování prodejní a servisní sítě s cílem zajistit plnohodnotné zastoupení v klíčových regionech České i Slovenské republiky do konce letošního roku,“ uvedl Dominik Ślusarczyk - Managing director JAC pro Česko a Slovensko.

Produktová ofenzíva: Od městské mobility po profesionální techniku

V rámci premiéry byla představena ucelená řada vozidel, která sází na princip „Value for money“ – tedy maximální úroveň výbavy zahrnutou již v základní ceně.

E30X: Městský elektromobil využívající lithium-železo-fosfátovou (LFP) baterii od partnera CATL s kapacitou 51,5 kWh, která umožňuje dojezd 374 km (WLTP). Technickou raritou je 540° kamerový systém zajišťující vizuální kontrolu prostoru pod podvozkem vozidla a funkce V2L pro napájení přístrojů na 220 V.

J7 Plus: Liftback s vizuální identitou vycházející z evropské školy italského designového studia v Turíně. Vůz kombinuje zážehový agregát 1,5 l o výkonu 100 kW / 136 k s bezestupňovou převodovkou CVT.

JS6: Kompaktní SUV osazené motorem 1,5 l GDI (128 kW / 174 k) a šestistupňovou dvouspojkovou převodovkou DCT. Stabilizační a bezpečnostní systémy podvozku jsou výsledkem technologické spolupráce se společností Bosch.

JS8 PRO: SUV určené pro rodinnou mobilitu s variabilním interiérem nabízejícím 6 nebo 7 plnohodnotných míst. Digitalizované ovládací rozhraní tvoří dvě propojené obrazovky o úhlopříčce 12,3 palce.

T8 PRO: Užitkový pick-up s přiřaditelným pohonem všech kol (4x4).  Dieselový agregát 2,0 CTI poskytuje výkon 100 kW / 136 k a točivý moment 320 Nm. Konstrukce je dimenzována pro tažnou kapacitu 3,5 tuny a náročné terénní cesty.  

T9: Vrcholný model segmentu pick-up využívající osmistupňovou automatickou převodovku od výrobce ZF a mechanickou uzávěrku diferenciálu. Technické parametry zahrnují brodivost do hloubky 800 mm.

RF8: Velkoprostorové MPV s konfigurací pro 7 osob, které se zaměřuje na komfort dálkové přepravy skrze soubor aktivních bezpečnostních prvků a vysokou modularitu kabiny.

X200: Lehký užitkový valník optimalizovaný pro potřeby B2B logistiky v městském provozu, kde je kladen důraz na poloměr otáčení a provozní efektivitu.

Záruky a servisní ekosystém

Značka JAC vstupuje na trh a buduje své zázemí jak v Česku, tak na Slovensku. Centrální sklad náhradních dílů v Bielsko-Biała garantuje dostupnost 85 % komponentů.  „Majitelé vozů JAC se mohou spolehnout nejen na bezproblémovou dostupnost náhradních dílů, ale i na nadstandardní záruky. Na všechny vozy poskytuje JAC pětiletou záruku, nebo 150 000 km. Každý navíc získá i tříletou asistenci pokrývající celou Evropskou unii,“ doplňuje Rostislav Mareček – Aftersales Manager pro Česko a Slovensko.
 

 

O značce JAC Motors

JAC Motors (Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd.) je přední čínský automobilový koncern s historií od roku 1964. Společnost integruje vlastní výzkum, vývoj, výrobu a prodej osobních i užitkových vozidel. Dlouhodobě spolupracuje s koncernem Volkswagen v rámci společného podniku Volkswagen Anhui a s firmou Huawei na vývoji luxusních inteligentních elektromobilů.

 

Zdroj: JAC Motors

https://jac-motors.cz/

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

Na seznam kulturního dědictví Zlínského kraje přibyla obchůzka ze Žlutavy

ilustrační snímek

Na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje přibyla mikulášská obchůzka ze Žlutavy na Zlínsku. Její zvláštností je bohaté...

11. května 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

V Neratovicích začne přestavba křižovatky mezi Mládežnickou a Masarykovou ulicí

ilustrační snímek

V centru Neratovic na Mělnicku začne v nejbližších týdnech přestavba křížení Mládežnické a Masarykovy ulice. Na křižovatce mimo jiné přibudou semafory. Práce...

11. května 2026  15:36,  aktualizováno  15:36

Zlínský kraj chce v dotazníku zjistit, jaké sociální služby lidé potřebují

ilustrační snímek

Zlínský kraj chce zjistit, jaké sociální služby lidé v regionu potřebují. Jak dostupná je pomoc pro seniory, rodiny v těžké životní situaci nebo lidi, kteří...

11. května 2026  15:35,  aktualizováno  15:35

Vysočina začne připravovat stavbu centrální prádelny za 585 milionů korun

ilustrační snímek

Kraj Vysočina zařadil mezi plánované investice vybudování centrální prádelny při jihlavské nemocnici. Předpokládané náklady na její zřízení jsou 585 milionů...

11. května 2026  15:34,  aktualizováno  15:34

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Liberci testují technologie, které umožní rychle reagovat na potíže seniorů

ilustrační snímek

Speciální podložka v posteli, SOS tlačítka, senzory, které sledují teplotu, vlhkost a koncentraci oxidu dusičitého v pokoji, a další chytré technologie testují...

11. května 2026  15:30,  aktualizováno  15:30

Lanškroun hostil sportovní dřevorubce. V kategorii žen zaválely sestry s maminkou

Zdeněk Mařas a Martin Kalina. (8. května 2026)

Poslední kvalifikační závod série Stihl Timbersports přilákal do Lanškrouna závodníky z celé republiky i davy diváků. O vítězství tradičně rozhodovaly rychlost, přesnost a síla. Na letošní...

11. května 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Lidé věří v nesmrtelnost a tak se v rodinách nedebatuje o dědictví. Soudy pak mají moc práce

dědictví - notář vše neohlídá

Tomu továrnu, tomu jachtu, tomu chalupu. Dědictví může být požehnáním, ale také natropit pěkný nepořádek ve vztazích. Ukazuje se ale, že se na toto téma v rodinách neradi bavíme. Co nás od toho...

11. května 2026  17:09

Plzeňský kraj nesouhlasí se změnou územního plánu, který nechalo zpracovat MMR

ilustrační snímek

Plzeňský kraj nesouhlasí se změnou územního rozvojového plánu ČR (ÚRP), který nechalo zpracovat ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Do konce týdne zašle k...

11. května 2026  15:27,  aktualizováno  15:27

Ve Zlíně bude vystaveno 120 umělecky ztvárněných filmových klapek

ilustrační snímek

Ve Zlíně bude od středy vystaveno 120 umělecky ztvárněných filmových klapek. Salon filmových klapek, který je součástí doprovodného programu Zlín Film...

11. května 2026  15:19,  aktualizováno  15:19

Největší sucho bylo v ČR minulý týden, na třetině území zůstává nejhorší stupeň

ilustrační snímek

Největší rozsah půdního sucha zaznamenalo Česko začátkem minulého týdne, nicméně deště svlažily pouze část Čech. I proto zůstává na třetině území nejhorší...

11. května 2026  15:11,  aktualizováno  15:11

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Přerovské úředníky čeká stěhování, přesunou se do nového sídla magistrátu

PĹ™erovskĂ© ĂşĹ™ednĂ­ky ÄŤekĂˇ stÄ›hovĂˇnĂ­, pĹ™esunou se do novĂ©ho sĂ­dla magistrĂˇtu

Přerovský magistrát čeká od druhé poloviny května velké stěhování, přes sto úředníků se bude přesouvat z různých míst do nového sídla magistrátu. Stěhování...

11. května 2026  15:08,  aktualizováno  15:08

Na Karláku. Leháro a sluníčko potěší i nejedno srdíčko.

vydáno 11. května 2026  16:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.