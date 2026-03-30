Automobilové klenoty 2026

Praha 30. března 2026 (PROTEXT) - Přehlídka vzácných historických automobilů ve stylu Concours d’Elegance

Praha, Galerie Golf Hostivař, 25.–26. 4. 2026

Elegance, historie a automobilové umění se vrací do Prahy

Poslední dubnový víkend bude v pražské Galerii Golf Hostivař opět patřit těm nejkrásnějším historickým i moderním vozům. Mezinárodní soutěž elegance Automobilové klenoty přivítá odborníky, sběratele i širokou veřejnost a nabídne unikátní spojení automobilového designu, kultury, zeleného trávníku golfového hřiště a společenské události.

Akce, která si za několik let své existence vybudovala pevné místo mezi nejvýznamnějšími přehlídkami svého druhu, je inspirována automobilovými soutěžemi v kalifornském golfovém resortu Pebble Beach a u jezera Como v Itálii, kterých se pravidelně účastní nejvzácnější vozy ze všech koutů světa. Návštěvníci se mohou těšit na výjimečné automobily, soutěž elegance pod taktovkou odborné poroty i bohatý doprovodný programNa akci budou opět prezentována vozidla světové extratřídy včetně těch, která dosud nebyla nikdy veřejně vystavená nebo se vyskytují v jediném exempláři na světě. Některá jednotlivá vozidla tak mají i mimořádnou historickou a zároveň finanční hodnotu (některá více než 100 milionů Kč). 

 

Hlavní témata ročníku 2026

Letošní ročník se ponese ve znamení významných automobilových výročí a ikonických značek:

  • Mercedes-Benz: 140 let inovací
  • Škoda Motorsport: 125 let sportovních úspěchů
  • Ferrari: s italským hřebcem na kapotě

Tyto tematické celky doplní Concours d’Elegance, tedy soutěž elegance historických vozidel napříč značkami, a také speciální menší výstava historických motocyklů.

Letošní Automobilové klenoty budou i českou výstavní premiérou těchto dvou automobilů:

  • Škoda Epiq – stále pod atraktivní barevnou kamufláží se představí zcela nový plně elektrický městský crossover SUV, který zpřístupňuje a zatraktivňuje elektromobilitu pro široký okruh zákazníků. 
  • Ferrari 849 Testarosa – nová generace plug-in hybridního sportovního vozu spojuje vysoký výkon s praktičností pro každodenní použití.

Automobilové klenoty nejsou jen statickou výstavou, ale živou společenskou událostí. 

Program nabídne:

  • hodnocení vozidel odbornou porotou i diváky
  • slavnostní defilé modelů na červeném koberci s programem
  • živou hudbu a občerstvení
  • zábavu pro celou rodinu vč. dětí
  • možnost prohlídky uměleckých děl Galerie Golf Hostivař

„Dvoudenní koncept nám umožňuje připravit pro návštěvníky pestřejší a zajímavější program. Vedle automobilových nadšenců si akci užijí i ti, kteří sem přicházejí spíše za atmosférou a inspirací. I letos během víkendu otevřeme Galerii Golf Hostivař, kde si lidé mohou prohlédnout díla začínajících i známých umělců, jako jsou například Čestmír Suška, Stanislav Podhrázský nebo David Černý,“ říká ředitel akce Jiří Martinka.

Galerie Golf Hostivař patří mezi výjimečné kulturní zážitky a je největší galerií pod širým nebem v České republice. Veřejnosti se otevírá jen výjimečně, což výstavu Automobilových klenotů dělá ještě atraktivnější. Návštěvníci tak zažijí nejen automobilovou historii, ale i jedinečnou atmosféru propojující design, umění a volný čas.

Automobilové klenoty 2026 navazují na úspěšný dvoudenní formát předchozího ročníku a dále jej rozvíjejí. Nabízejí více prostoru pro prezentaci unikátních vozů i pro zážitky návštěvníků. Nebude chybět tradiční slavnostní defilé vozů na červeném koberci, během něhož budou vyhlášeni vítězové jednotlivých soutěžních kategorií. Jednou z nich bude i cena publika – návštěvníci budou mít během obou dnů možnost hlasovat pro své favority. Ať už jste milovníkem klasických automobilů, designu nebo hledáte inspirativní víkendový program, tato akce představuje jedinečnou příležitost zažít automobilové umění v jeho nejčistší podobě.

Vstupenky je možné zakoupit online ZDE za zvýhodněnou cenu do 24. dubna, nebo přímo na místě během akce.

 

Automobilové klenoty 2026, 6. ročník, 25.–26. 4. 2026, 10–17 hodin

Galerie Golf Hostivař, U Golfu 565, 109 00, Praha 10

www.automobiloveklenoty.cz

www.galeriegolfhostivar.cz

 

 

