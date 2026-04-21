Automobilové klenoty: Výjimečné automobily už tento víkend v Praze

Přehlídka vzácných historických automobilů ve stylu Concours d’Elegance
(Praha, Galerie Golf Hostivař, 25.–26. 4. 2026).
Klenoty, které se běžně nevidí
Mezi hlavní hvězdy výstavy patří například Mercedes 10/40/65 HP Sport z roku 1923, jeden z prvních sériově vyráběných kompresorových vozů, který představuje zásadní milník ve vývoji automobilové techniky. Krátce po první světové válce začala společnost Daimler-Motoren-Gesellschaft vyvíjet vozy vybavené kompresorem, tehdy označovaným jako Gebläse. U tohoto modelu kompresorový systém umožňoval zvýšit výkon z původních 40 koní až na 65 koní. Celkem snadno se tak z klidného cestovního automobilu stal ryzí sportovní stroj. Vzniklo celkem 851 vozů typu 10/40 PS, ale jen velmi málo kusů 10/40/65 PS, proto jde o mimořádně vzácný exemplář.
Dalším lákadlem bude Avions Voisin C23/24, avantgardní vůz inspirovaný letectvím a estetikou art deco, který vznikl přímo pro vizionáře Gabriela Voisina. Ten jej vlastnil až do své smrti. Vůz zaujme i spojením se jménem architekta Le Corbusiera, který se podílel na designu karoserie. „Tento automobil měl za celou svou existenci jen tři majitele a dlouho zůstával mimo výstavní scénu, je to opravdu unikátní kousek,“ říká organizátor výstavy Jiří Martinka.
Eleganci poválečné éry připomene Lancia Aurelia B24S Convertible, jeden z nejkrásnějších otevřených vozů své doby, jehož karoserii navrhlo slavné studio Pininfarina. Pod kapotou má vidlicový šestiválec, který byl jedním z prvních sériově vyráběných motorů tohoto typu vůbec a jehož autorem je konstruktér Vittorio Jano. Konkrétní vystavený kus je navíc unikátní díky dobovým úpravám od Carrozzeria Boana.
Významná výročí a ikonická značka
Automobilové klenoty 2026 se ponesou ve znamení významných jubileí. Připomenou 140 let inovace Mercedes-Benz, 125 let Škoda Motorsport i fascinující svět vozů Ferrari.
Jednou z absolutních superstars výstavy bude například Ferrari 400 Superamerica z roku 1963, kterého vzniklo jen několik desítek kusů, bylo ve své době astronomicky drahé a mohli si jej dopřát pouze ti nejmovitější klienti z řad významných politiků, sportovních hvězd, umělců, bankéřů a kapitánů průmyslu. Luxusní vůz pohání dvanáctiválec o objemu čtyř litrů s výkonem okolo 340 koní! Nebude chybět ani legendární F40, ikonický supersport konce osmdesátých let a zároveň poslední model, který osobně schválil Enzo Ferrari. Návštěvníci budou mít možnost na vlastní oči spatřit i úplnou novinku, letošní model Ferrari 849 Testarossa s kombinovaným výkonem spalovacího motoru a elektromotorů 1050 koní, který bude mít v Česku výstavní premiéru a dorazí na výstavu přímo z italského Maranella.
Škoda Auto přiveze jako poctu svým úplným začátkům zcela mimořádný exponát – Laurin & Klement BSC z roku 1908, jediný dochovaný exemplář sportovní verze raného modelu značky připomínající počátky českého automobilismu. Z celkových 66 vyrobených vozů BS vzniklo pouze 12 sportovních verzí BSC, přičemž tento konkrétní exemplář je jediným dochovaným na světě. Jeho historie je spjatá s Libercem a zajímavostí je i účast při natáčení filmu Dědeček automobil v padesátých letech.
Tyto tematické celky automobilů doplní tradiční soutěž elegance Concours d’Elegance a také výstava vzácných historických motocyklů značky Čechie-Bohmerland.
Zábava pro celou rodinu
Automobilové klenoty nejsou jen statickou výstavou, ale živou společenskou událostí s bohatým programem během celého víkendu.
Návštěvníci se mohou těšit na:
- hodnocení vozidel odbornou porotou i diváky
- slavnostní defilé automobilů na červeném koberci
- Bertone Tribute: Miracle no. 781 – unikátní uměleckou performanci automobilového designéra a umělce Marka Piana
- testovací jízdy plně elektrickými vozidly Škoda a Mercedes-Benz
- zážitkové projížďky unikátním supersportem
- diváckou anketu
- koncert kapely Hot Wings, moderní bubenickou show Ritmo Factory a taneční show skupiny Siderea
- zpřístupněnou Galerii Golf Hostivař s díly významných českých umělců
- občerstvení formou pikniku
- možnost vyzkoušet si golf
- dětské dopravní hřiště s historickými šlapacími autíčky, dětský koutek a dílničky
Kompletní program: https://automobiloveklenoty.cz/program-2/
Spojení špičkových automobilů, umění a prostředí golfového hřiště vytváří neopakovatelnou atmosféru, která dělá z Automobilových klenotů jednu z nejvýznamnějších událostí svého druhu ve střední Evropě. Nedělní den akce slavnostně osobně zahájí primátor hl. m. Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., který zároveň nad touto akcí převzal i v letošním roce záštitu.
Automobilové klenoty 2026, 6. ročník
Přehlídka vzácných historických automobilů ve stylu Concours d’Elegance
25.–26. 4. 2026, 10–17 hodin
Galerie Golf Hostivař, U Golfu 565, 109 00, Praha 10
Vstupenky je možné zakoupit online ZDE za zvýhodněnou cenu do 24. dubna nebo přímo na místě během akce.
Kontakt: Ing. Jiří Martinka, ředitel akce, prezident@golfhostivar.cz, +420 606 640 340
